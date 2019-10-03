Политика
RT на русскомПутин назвал верхом цинизма заявления о «развязывании Сталиным войны»
Вы знаете, все мы знаем, что связано с репрессиями, лагерями, потерями среди наших граждан в ходе этих репрессий. Это чёрная страница в истории нашей страны, но уж сказать, что Сталин развязал войну — это верх цинизма.
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Политика
Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США
Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.
Известия вчера в 18:10
Политика
Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме
Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru вчера в 11:52
Здоровье
Девять сотрудников онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02 октября в 11:06
Политика
Польша назвала сроки полного отказа от российского газа
Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
Lenta.ru 00:36
Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли четыре человека
В результате аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине, по предварительным данным, погибли четыре человека.
Российская газета 02:50
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Кино
Кэмерон показал фото со съемок второй части «Аватара»
Первые фотографии со съемок новой части фантастического фильма «Аватар» появились в социальных сетях.
iReactor вчера в 16:11
Происшествия
Самолет Москва-Грозный экстренно сел из-за смерти ребенка
Совершавший перелет из Москвы в Грозный самолет экстренно сел из-за смерти ребенка на борту.
Газета.Ru 00:22
Происшествия
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
РИА Новости вчера в 03:18
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия 02 октября в 17:50
Общество
Картину Бэнкси о парламенте Британии продали за рекордную сумму
РЕН ТВ вчера в 15:47
Хоккей
«Рейнджерс» обыграл «Виннипег» в НХЛ, Панарин набрал два очка
Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал два очка (1 + 1). Его соотечественник из «Виннипега» Дмитрий Куликов отдал одну результативную передачу.
RT на русском 02:19
Шоу-бизнес
«Ленком» отказал Поргиной в концерте памяти Караченцова
21 октября в «Ленкоме» должен был состояться вечер памяти Николая Караченцова «Прости меня, земля, что я тебя покинул», посвященный 75-летию артиста и годовщине его смерти.
Вечерний курьер 02:49
Общество
Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах
Студентки актерской школы актера Джеймса Франко обвинили его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает New York Times.
Газета.Ru вчера в 20:50
Гаджеты
Полнокадровая фотокамера Sony Alpha 9 II оснащена гигабитным Ethernet-портом
Корпорация Sony официально представила фотоаппарат Alpha 9 II (a9 II) со сменной оптикой, продажи которого на европейском рынке начнутся в текущем месяце.
3DNews 02:27
Футбол
Президент «Ростова» прокомментировал переход Карпина в «Спартак»
Privet-Rostov.ru вчера в 09:08
Происшествия
В Петербурге локализован пожар на складе пластиковых изделий
В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар на Софийской улице.
Вести.Ru 01:33
Культура
Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении
News.ru 02 октября в 23:12
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия вчера в 12:17
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег
Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru 02 октября в 08:05
Политика
Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2»
У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
BFM.ru 00:19
Футбол
Главный тренер «Краснодара» высказался после игры с «Хетафе»
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев высказался после поражения от испанского "Хетафе" в матче второго тура группового раунда Лиги Европы.
Газета.Ru вчера в 18:37
Экономика
Россияне ежегодно выбрасывают продуктов на сумму 1,6 трлн рублей
Эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и консалтинговой компании «ТИАР-Центр» выяснили, что россияне ежегодно выбрасывают продукты на сумму более чем 1,6 трлн рублей.
News.ru 02:42
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 02 октября в 16:18
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин: Заворотнюк зря скрывается от общества
Пригожин называет ситуацию с Заворотнюк дикостью нашего времени. Продюсер заявил, что устраивать подобные вакханалии неэтично.
Вести Подмосковья 02 октября в 23:46
Политика
Путин рассказал о помощи Китаю в усилении обороноспособности
Lenta.ru вчера в 13:08
Политика
Трамп отозвал посла США на Украине после жалоб
Глава Белого дома Дональд Трамп отозвал посла США на Украине Мари Йованович после жалоб на то, что она препятствует расследованию в отношении бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена.
Народные новости 00:01
Происшествия
Вооруженные захватчики напали на завод на Кубани
На Кубани предпринята попытка рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы».
BFM.ru 02:45
Гаджеты
Apple увеличит выпуск iPhone 11 из-за высокого спроса
Из нововведений в iPhone 11 вторая камера с матрицей 12 мегапикселей для широкоугольной съёмки, режим для съёмки в тёмных помещениях и ночью, двукратный оптический зум.
Говорит Москва 02:17