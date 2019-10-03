Вы знаете, все мы знаем, что связано с репрессиями, лагерями, потерями среди наших граждан в ходе этих репрессий. Это чёрная страница в истории нашей страны, но уж сказать, что Сталин развязал войну — это верх цинизма.

Политика Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.

Политика Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".

Здоровье Девять сотрудников онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".

Политика Польша назвала сроки полного отказа от российского газа Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.

Происшествия На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли четыре человека В результате аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине, по предварительным данным, погибли четыре человека.

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Кино Кэмерон показал фото со съемок второй части «Аватара» Первые фотографии со съемок новой части фантастического фильма «Аватар» появились в социальных сетях.

Происшествия Самолет Москва-Грозный экстренно сел из-за смерти ребенка Совершавший перелет из Москвы в Грозный самолет экстренно сел из-за смерти ребенка на борту.

Хоккей «Рейнджерс» обыграл «Виннипег» в НХЛ, Панарин набрал два очка Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал два очка (1 + 1). Его соотечественник из «Виннипега» Дмитрий Куликов отдал одну результативную передачу.

Шоу-бизнес «Ленком» отказал Поргиной в концерте памяти Караченцова 21 октября в «Ленкоме» должен был состояться вечер памяти Николая Караченцова «Прости меня, земля, что я тебя покинул», посвященный 75-летию артиста и годовщине его смерти.

Общество Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах Студентки актерской школы актера Джеймса Франко обвинили его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает New York Times.

Гаджеты Полнокадровая фотокамера Sony Alpha 9 II оснащена гигабитным Ethernet-портом Корпорация Sony официально представила фотоаппарат Alpha 9 II (a9 II) со сменной оптикой, продажи которого на европейском рынке начнутся в текущем месяце.

Шоу-бизнес Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.

Политика Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2» У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Футбол Главный тренер «Краснодара» высказался после игры с «Хетафе» Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев высказался после поражения от испанского "Хетафе" в матче второго тура группового раунда Лиги Европы.

Экономика Россияне ежегодно выбрасывают продуктов на сумму 1,6 трлн рублей Эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и консалтинговой компании «ТИАР-Центр» выяснили, что россияне ежегодно выбрасывают продукты на сумму более чем 1,6 трлн рублей.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин: Заворотнюк зря скрывается от общества Пригожин называет ситуацию с Заворотнюк дикостью нашего времени. Продюсер заявил, что устраивать подобные вакханалии неэтично.

Политика Трамп отозвал посла США на Украине после жалоб Глава Белого дома Дональд Трамп отозвал посла США на Украине Мари Йованович после жалоб на то, что она препятствует расследованию в отношении бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена.

Происшествия Вооруженные захватчики напали на завод на Кубани На Кубани предпринята попытка рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы».