Политика

РБКРБКПутин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным

Заявлять, что Сталин развязал Вторую мировую войну, — это верх цинизма, сказал президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.
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Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным

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Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

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Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»

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Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

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Российские волейболисты проиграли Австралии на Кубке мира

Волейболисты сборной России потерпели поражение от Австралии в рамках Кубка мира.
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Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова

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Возле Крымского моста обнаружили авиабомбы времен войны

Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены у опор Крымского моста.
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На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

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В Киеве отказались выносить вопрос о статусе Донбасса на референдум

Закон об особом статусе неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей не станут выносить на всеукраинский референдум.
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Соловьев заявил о травле против него

Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского о том, что республика планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
RT на русском 02:46
Армия и оружие

Украина начала испытывать новый бронекатер

Седьмой бронекатер проекта «Гюрза-М», построенный в Киеве для ВМС Украины, прибыл в Одессу на испытания, сообщили СМИ.
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Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после выступления Путина

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Транспорт

Крым получил новые электровозы для запуска поездов дальнего следования

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Защитником Порошенко станет адвокат из Москвы

Российский адвокат Илья Новиков станет одним из защитников бывшего президента Украины, лидера партии «Европейская справедливость» Петра Порошенко.
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Меган Маркл показала блистательные образы во время визита в ЮАР

Следует сказать, что во время визита в ЮАР Меган не один раз останавливала свой выбор на платьях такого покроя.
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Рейс «Аэрофлота» из Барнаула в Москву задержали на 11 часов

Байкал24 00:19
Политика

В ЕК назвали дату новых переговоров с Россией и Украиной по газу

«Рад провести следующий раунд трёхсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной 28 октября», — говорится в сообщении в Twitter.
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Происшествия

Сына вице-президента МТС арестовали после погони

Известия вчера в 12:17
Происшествия

В Ингушетии сотрудники ФСИН устроили перестрелку

Один человек пострадал в результате перестрелки между сотрудниками отдела ФСИН по Ингушетии.
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АвтоВАЗ отчитался о росте продаж автомобилей «Лада»

Растут продажи и коммерческих "Лад" - в сентябре был продан 1 131 автомобиль (+13,8% к сентябрю прошлого года).
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Стало известно о предстоящей встрече Лукашенко и Зеленского в Житомире

Президент Беларуси Александр Лукашенко приедет 4 октября в Украину для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
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Чем опасно пониженное давление, объяснили врачи

Врачи объяснили, что пониженное давление опасно не меньше, чем повышенное. Сильнее всего страдает головной мозг, пишет "ГлавУфа".
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