Политика
РБКПутин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным
Заявлять, что Сталин развязал Вторую мировую войну, — это верх цинизма, сказал президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.
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Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Захватчики попытались взять в заложники находившихся на заводе людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия.
BFM.ru 02:45
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 01 октября в 09:15
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Волейбол
Российские волейболисты проиграли Австралии на Кубке мира
Волейболисты сборной России потерпели поражение от Австралии в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru 03:56
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Спорт
ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова
Спорт день за днем вчера в 15:40
Политика
Путин рассказал об избежавшей гражданской войны России
Только благодаря трудолюбию и терпению россиян РФ смогла избежать в 90-е гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 11:42
Единоборства
Емельяненко показал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Журналистская правда вчера в 07:38
Происшествия
Возле Крымского моста обнаружили авиабомбы времен войны
Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены у опор Крымского моста.
ТАСС 03:46
Политика
В Киеве отказались выносить вопрос о статусе Донбасса на референдум
Закон об особом статусе неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей не станут выносить на всеукраинский референдум.
Lenta.ru 03:13
Политика
Соловьев заявил о травле против него
Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Шоу-бизнес
У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками
Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Газета.Ru вчера в 20:04
Политика
В Госдуме оценили позицию Польши по российскому газу
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского о том, что республика планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
RT на русском 02:46
Армия и оружие
Украина начала испытывать новый бронекатер
Седьмой бронекатер проекта «Гюрза-М», построенный в Киеве для ВМС Украины, прибыл в Одессу на испытания, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 03:53
Политика
Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после выступления Путина
Известия вчера в 19:37
Транспорт
Крым получил новые электровозы для запуска поездов дальнего следования
Аргументы и Факты - Крым 04:21
Политика
Защитником Порошенко станет адвокат из Москвы
Российский адвокат Илья Новиков станет одним из защитников бывшего президента Украины, лидера партии «Европейская справедливость» Петра Порошенко.
Lenta.ru 03:50
Общество
Меган Маркл показала блистательные образы во время визита в ЮАР
Следует сказать, что во время визита в ЮАР Меган не один раз останавливала свой выбор на платьях такого покроя.
Kleo.ru 03:38
Политика
В ЕК назвали дату новых переговоров с Россией и Украиной по газу
«Рад провести следующий раунд трёхсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной 28 октября», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском 04:22
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия вчера в 12:17
Происшествия
В Ингушетии сотрудники ФСИН устроили перестрелку
Один человек пострадал в результате перестрелки между сотрудниками отдела ФСИН по Ингушетии.
Интерфакс 04:06
Авто
АвтоВАЗ отчитался о росте продаж автомобилей «Лада»
Растут продажи и коммерческих "Лад" - в сентябре был продан 1 131 автомобиль (+13,8% к сентябрю прошлого года).
За рулем Кубань 02:35
Политика
Стало известно о предстоящей встрече Лукашенко и Зеленского в Житомире
Президент Беларуси Александр Лукашенко приедет 4 октября в Украину для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Взгляд.ру вчера в 03:05
Здоровье
Чем опасно пониженное давление, объяснили врачи
Врачи объяснили, что пониженное давление опасно не меньше, чем повышенное. Сильнее всего страдает головной мозг, пишет "ГлавУфа".
ГлавУфа вчера в 11:45
Хоккей
«Витязь» обыграл ЦСКА и возглавил таблицу КХЛ
Life.ru вчера в 15:55
Политика
Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
RT на русском вчера в 10:19