Политика
Московский КомсомолецПутин назвал верхом цинизма утверждение о развязывании Сталиным войны
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании клуба "Валдай" коснулся темы оценки Иосифа Сталина и событий Великой Отечественной войны.
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Происшествия
В Жуковском аварийно сел новейший пассажирский самолет МС-21
Свободная Пресса вчера в 05:44
Футбол
УЕФА объявил состав команды недели Лиги Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил состав команды недели Лиги Европы. Об это сообщает официальный сайт организации.
Газета.Ru 05:15
Политика
Польша намерена отказаться от российского газа после 2022 года
По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Коммерсантъ 04:19
Политика
Путин рассказал о помощи Китаю в усилении обороноспособности
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении.
Lenta.ru вчера в 13:08
Армия и оружие
Индийские военные в феврале по ошибке сбили свой вертолет Ми-17
Крушение транспортного вертолета Ми-17 ВВС Индии в феврале в районе Кашмира произошло по вине индийских военных.
Интерфакс 05:55
Происшествия
Мосгорсуд отказался смягчить приговор блогеру Владиславу Синице
Мосгорсуд оставил в силе приговор осужденному на пять лет за твит блогеру Владиславу Синице, сообщает «Медиазона».
Ведомости 04:43
Политика
Зеленский встретился с Лукашенко
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает "112 Украина".
Газета.Ru 04:13
Кино
Опубликовано фото со съемок сиквела «Аватара»
Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» была опубликована в официальном Twitter-аккаунте франшизы.
Rambler News Service вчера в 07:49
Политика
Порошенко нанял российского адвоката Новикова
В «Европейской солидарности» подчеркнули, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику на территории Украины.
РБК 05:21
Происшествия
В Ингушетии сотрудники ФСИН устроили перестрелку
Один человек пострадал в результате перестрелки между сотрудниками отдела ФСИН по Ингушетии.
Интерфакс 04:06
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Общество
Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»
Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
Известия 02 октября в 10:53
Происшествия
Экс-сотрудника спецслужбы Эстонии осудили за шпионаж в пользу РФ
Бывшего сотрудника Полиции безопасности Эстонии Владимира Куликова задержали по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами 26 марта.
РЕН ТВ 04:37
Политика
Песков прокомментировал исследования о падении дохода среднего класса
В Кремле с большим вниманием относятся к различным исследованиям, соответствующие ведомства и министерства будут учитывать их в своей работе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя исследования о падении дохода среднего класса в РФ.
РИА Новости 05:49
Происшествия
В Иране задержана российская журналистка
Вести.Ru 05:01
Авто
BMW выпустила «заряженные» кроссоверы BMW X5 M и X6 M
Состоялся дебют спортивных кроссоверов BMW X5 M и BMW X6 M новой генерации.
Новые автомобили 02 октября в 04:10
Политика
Волкер и Сондланд готовили заявление для Зеленского по «делу Байденов»
Как сообщили источники издания, авторами проекта заявления стали посол США в ЕС Гордон Сондланд и бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер.
Интерфакс вчера в 21:32
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Политика
Соловьев рассказал о травле после инцидента с татарином
Волна критики накрыла телеведущего Владимира Соловьева после его конфликта с одним из слушателей его интервью на радио.
Телеканал 360° 02:27
Общество
Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»
Недоставало только одного сына актрисы – Мэддокса, уехавшего на обучение в Корею. В фильме Джоли сыграла роль злой волшебницы Малифисенты.
UfacityNews.ru вчера в 08:46
Футбол
Экс-капитан ЦСКА Евгений Варламов – о Садырине, Романцеве, Семаке, Шевченко
Казанец Евгений Варламов сделал имя в Набережных Челнах, но в памяти болельщиков прочно ассоциируется с красно-синими цветами.
Чемпионат 02:00
Политика
Дмитрий Медведев находится с официальным визитом на Кубе
Встреча состоялась в столице островного государства, где глава российского кабмина находится с официальным визитом.
Первый канал 00:34
Кино
«Джокер» с Хоакином Фениксом выходит в прокат
Коммерсантъ вчера в 19:53
Происшествия
Возле Крымского моста обнаружили авиабомбы времен войны
Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены у опор Крымского моста.
ТАСС 03:46
Культура
Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении
News.ru 02 октября в 23:12
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Гаджеты
Фото на iPhone 11 станут качественнее за счет функции Deep Fusion
Фото на iPhone 11 станут намного качественнее за счет новой функции Deep Fusion, которая появилась в бета-версии iOS.
Актуальные Новости 02 октября в 06:10
Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву сняли в Планетарии в реальном виде
Фанаты поразились виду Примадонны без фотошопа. В последние годы Алла Пугачева стала выглядеть моложе и краше, чем раньше.
7Дней.ру вчера в 09:30
ЖКХ
В Воронеже в многоквартирные дома отопление дадут 7 октября
В Воронеже в многоквартирные дома отопление дадут 7 октября.
Полиграф.Медиа 05:35
Кино
Экстренно госпитализирован актер и режиссер Александр Хван
Пятый канал 02:25