Российский президент Владимир Путин считает "общей виной России" ситуацию в Чечне в 90-е годы, сообщает ТАСС. Путин рассказал, что когда общался с первым лидером Чечни, то тот ему сказал, что в те времена можно было быть либо членом банды, либо иметь свою банду.

Путин назвал «виной России» ситуацию в Чечне в 90-е годы

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