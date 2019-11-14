Политика
ИзвестияПутин назвал визит Трампа в Москву 9 мая правильным шагом
Приезд американского лидера Дональда Трампа в Москву 9 мая был бы правильным шагом с точки зрения предвыборной кампании в США. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 14 ноября, сообщает ТАСС.
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Общество
«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Общество
Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Политика
Путин оценил ситуацию в Боливии
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Боливии, отметил, что эта страна находится на пороге хаоса.
Происшествия
Князь Романов попал в ДТП в Санкт-Петербурге
Политика
Путин напомнил о сроке действия закона об особом статусе Донбасса
Срок действия закона об особом статусе Донбасса заканчивается 31 декабря, напомнил Путин, отметивший, что это является очень важным обстоятельством.
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Происшествия
Устроивший стрельбу в Благовещенском колледже покончил с собой
Студент, устроивший стрельбу в Амурском колледже, покончил с собой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МВД по Амурской области.
Здоровье
«Коробки храбрости» для игрушек появятся в городах страны
Благотворительная организация «ДаДобро» установит в российских городах коробки, в которых можно оставить игрушки для больных детей.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Политика
Россия в СБ ООН призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения
Незаконное военное присутствие США в Сирии должно быть прекращено, несмотря на их заинтересованность в нефтяных месторождениях, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
Интернет
Приложение «Google Карты» станет полезнее для путешественников
Обновление выйдет на Android и iOS до конца этого месяца и будет поддерживать 50 языков.
Футбол
Португальцы разгромили Литву, Роналду оформил хет-трик
В составе победителей хет-трик оформил Криштиану Роналду. Еще по голу забили Пицци, Гонсало Пасьенса и Бернарду Силва.
Культура
«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»
«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева разделась для фотосессии с сыном
Бывшая участница скандального телешоу «Дом-2», а ныне популярный блогер, счастливая жена и мама Нелли Ермолаева, приняла участие в провокационной фотосессии с сыном.
Шоу-бизнес
«Опять залетела»: Лобода показала беременный живот
Светлана Лобода удивила поклонников своим новым постом в социальных сетях. На фото в Инстаграм виден беременный живот звезды.
Политика
Мужа депутата партии Зеленского задержали по запросу России
На Украине полиция задержала гражданского мужа депутата от фракции «Слуга народа» Анны Скороход россиянина Алексея Алякина по запросу России.
Общество
На тренировку клуба КХЛ «Адмирал» привели кота с рейса «Аэрофлота»
Кот Виктор, хозяину которого, Михаилу Галину, было отказано в проносе животного в салон самолета Москва — Владивосток, провел занятие в тренажерном зале с командой Континентальной хоккейной лиги «Адмирал».
Происшествия
Стрельба произошла в калифорнийской школе
Наука
В аргентинской лавовой трубке нашли сенокосца-троглодита
Общество
Терешин показал «руки базуки» после операции
Блогер Кирилл Терешин опубликовал видео, на котором видны его руки после удаления из них синтола, сообщает «Газета.ru».
Здоровье
В Минздраве назвали 5 показателей здорового образа жизни
Показателем здорового образа жизни стала физактивность, включающая ходьбу в стандартном темпе не меньше 1 ч ежедневно.
Технологии
В США начато расследование против проекта Google по сбору медданных
GlobalLookPress Власти США начали расследование против проекта Google по сбору персональных медицинских данных граждан.
Авто
Nissan Almera со сменой поколений обзавелся турбомотором
Японский автопроизводитель Nissan вывел на азиатский рынок седан Almera новой генерации.
Шоу-бизнес
Озвучен гонорар за выступление Пугачевой в Минске
За свое шоу, показанное на «Минск-арене», певица Алла Пугачева могла получить примерно 18 миллионов рублей.
Экономика
Инвестор предложил построить второй Северомуйский тоннель на БАМе по концессии
Компания "Северомуйский тоннель-2", учрежденная группой "Сибантрацит", предложила правительству РФ заключить концессионное соглашение на строительство второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии.
Политика
Путин рассказал о планах России в период председательства в БРИКС
Президент России Владимир Путин рассказал, какие предложения Москва будет выдвигать во время председательства в БРИКС в следующем году.
Политика
Коломойский пообещал США появление российских танков в Польше
"Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы", - выразил мнение Коломойский о том, что произойдет, если российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы.
Футбол