Политика

RT на русскомRT на русскомПутин назвал востребованными поправки в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы.
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Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию

Газета.Ru02:33

Поправки в Конституцию готовы. Последнее слово - за россиянами

Вести.Ru01:07

Путин: авторами закона о поправках в Конституцию должны быть россияне

РИА Новостивчера в 16:47

Путин назвал востребованными поправки в Конституцию

RT на русскомвчера в 16:34

Путин заявил, что обновленная Конституция должна консолидировать общество

Интерфаксвчера в 16:28

Путин считает, что Россия изменилась и поправки в Конституцию востребованы

ТАССвчера в 16:17

Путин назвал причину востребованности поправок в Конституцию

РБКвчера в 17:59
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Финансы

Курс евро превысил 76 рублей впервые с января 2019 года

Курс евро в ходе торгов в пятницу, 6 марта, превысил 76 рублей впервые с января 2019 года. Об этом свидетельствуют данные биржи.
RT на русском 02:13
Происшествия

В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка

В квартире на западе Москвы найдены тела парня и девушки, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета вчера в 16:11
Политика

Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

Ведомости вчера в 14:41
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия 04 марта в 11:27
Политика

Путин оценил вклад Госдумы в работе над поправками в Конституцию

Вклад лидеров думских фракций в работу над поправками в конституцию был решающим, заявил президент России Владимир Путин на встрече с ними в Кремле.
РИА Новости вчера в 16:40
Технологии

Вопрос о разрешении операторам связи использовать 5G снова отложен

ГКРЧ должна была дать разрешение операторам на использование диапазонов, в которых сейчас работает связь второго, третьего и четвертого поколений (2G, 3G, LTE) 10 марта.
Интерфакс 01:29
Общество

«Победа» и S7 из-за коронавируса сделают все билеты возвратными

Схожую услугу 5 марта запустила S7 Airlines, но у нее другой принцип: авиакомпания разрешит вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, удержав лишь 1000 руб. сервисного сбора за перелет.
Ведомости вчера в 16:22
Гаджеты

Apple предупредила о нехватке iPhone для замены

В связи со вспышкой коронавируса, многие предприятия по выпуску комплектующих и готовой продукции находились или находятся в простое, что провоцирует сбои в поставках.
Astera вчера в 13:56
Происшествия

В Липецкой области три сотрудника УФСИН погибли в ДТП

Три сотрудника областного управления ФСИН погибли в ДТП в Липецкой области.
Известия вчера в 11:11
Политика

ВЦИОМ: 68% россиян не хотят видеть женщину на посту президента

"Если в 2016 году 89% респондентов скорее хотели бы видеть женщину на посту министра здравоохранения, социального обеспечения или образования, то в 2020 году эта доля снизилась до 69%, наибольшей поддержкой женщина-политик пользуется в качестве министра социального блока правительства", - говорится в результатах исследования.
ТАСС вчера в 16:11
Культура

HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя «Чернобыля»

Крэйг Мазин, который стал известен широкой аудитории после успеха мини-сериала "Чернобыль", назначен в проекте сценаристом и исполнительным продюсером.
Российская газета вчера в 14:00
Происшествия

При выбросе метана на шахте в Коми погибли два человека

При выбросе метана на шахте «Воркутинская» в Коми погибли два шахтера. В момент ЧП в забое шахты находились четыре человека, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 23:34
Общество

Раскрыты подробности убийства Гиви украинскими спецслужбами

Как рассказал украинский агент, после убийства командира Арсения Павлова, также известного как Моторола, Толстых боялся выходить из дома.
Lenta.ru вчера в 23:35
Происшествия

СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

РИА Новости вчера в 03:37
Политика

Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разъяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
РИА Новости 00:46
Общество

Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту

Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Ведомости вчера в 16:17
Политика

Боррель приветствовал прекращение огня в Сирии

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствовал соглашение между Москвой и Анкарой о прекращении огня в Сирии.
REGNUM 03:24
Политика

МИД осудил наращивание США расходов на ядерное оружие

Наращивание Вашингтоном расходов на ядерное оружие - тупиковый путь, Россия призывает к продолжению политики контроля над вооружениями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 03:29
Экономика

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
РБК вчера в 16:00
Общество

ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого

Федеральное бюро расследований США разместило в соцсетях рекламу на русском языке с использованием фотографии советского певца и актера Владимира Высоцкого.
РБК 00:12
Общество

В Петербурге студента из Италии обследуют на коронавирус

В Санкт-Петербурге итальянский студент был госпитализирован с диагнозом ОРВИ, его обследуют в том числе на коронавирус.
Коммерсантъ 04 марта в 19:59
Энергетика

ОПЕК настаивает на сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки

"Было принято решение странам ОПЕК и не-ОПЕК до конца действия соглашения дополнительно сократить 500 тыс. баррелей в сутки", - пояснил тогда Новак.
Газета.Ru вчера в 13:13
Армия и оружие

В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе

«В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций», — сказал представитель ведомства.
RT на русском 02:50
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
Общество

Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок

Красноярский экономический форум (КЭФ), который должен был пройти 19-21 марта, перенесен на неопределенный срок.
ТАСС 03:14
Происшествия

«Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщает газета "Коммерсант".
Интерфакс 03 марта в 20:24
Финансы

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-феврале выросла на 8,9%

Операционные расходы Сбербанка за январь-февраль 2020 года выросли на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Rambler News Service 02:09
Происшествия

Суд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»

Хамовнический суд Москвы отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче взяток.
Коммерсантъ 04 марта в 14:22
Общество

Власти США обвинили сотрудника Group-IB

Топ-менеджера российской компании заподозрили в соучастии при продаже данных пользователей Formspring Действующий топ-менеджер российской компании в сфере кибербезопасности Group-IB Никита Кислицин стал фигурантом разбирательства в США.
Коммерсантъ вчера в 16:10
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
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