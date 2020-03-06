Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы.

Происшествия В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка В квартире на западе Москвы найдены тела парня и девушки, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.

Политика Путин оценил вклад Госдумы в работе над поправками в Конституцию Вклад лидеров думских фракций в работу над поправками в конституцию был решающим, заявил президент России Владимир Путин на встрече с ними в Кремле.

Технологии Вопрос о разрешении операторам связи использовать 5G снова отложен ГКРЧ должна была дать разрешение операторам на использование диапазонов, в которых сейчас работает связь второго, третьего и четвертого поколений (2G, 3G, LTE) 10 марта.

Общество «Победа» и S7 из-за коронавируса сделают все билеты возвратными Схожую услугу 5 марта запустила S7 Airlines, но у нее другой принцип: авиакомпания разрешит вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, удержав лишь 1000 руб. сервисного сбора за перелет.

Гаджеты Apple предупредила о нехватке iPhone для замены В связи со вспышкой коронавируса, многие предприятия по выпуску комплектующих и готовой продукции находились или находятся в простое, что провоцирует сбои в поставках.

Политика ВЦИОМ: 68% россиян не хотят видеть женщину на посту президента "Если в 2016 году 89% респондентов скорее хотели бы видеть женщину на посту министра здравоохранения, социального обеспечения или образования, то в 2020 году эта доля снизилась до 69%, наибольшей поддержкой женщина-политик пользуется в качестве министра социального блока правительства", - говорится в результатах исследования.

Общество Раскрыты подробности убийства Гиви украинскими спецслужбами Как рассказал украинский агент, после убийства командира Арсения Павлова, также известного как Моторола, Толстых боялся выходить из дома.

Общество Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).

Политика Боррель приветствовал прекращение огня в Сирии Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствовал соглашение между Москвой и Анкарой о прекращении огня в Сирии.

Политика МИД осудил наращивание США расходов на ядерное оружие Наращивание Вашингтоном расходов на ядерное оружие - тупиковый путь, Россия призывает к продолжению политики контроля над вооружениями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Экономика Секретный экспорт России составил более $55 млрд Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.

Общество ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого Федеральное бюро расследований США разместило в соцсетях рекламу на русском языке с использованием фотографии советского певца и актера Владимира Высоцкого.

Армия и оружие В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе «В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций», — сказал представитель ведомства.

Происшествия «Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщает газета "Коммерсант".