Политика
RT на русскомПутин назвал востребованными поправки в Конституцию
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы.
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Финансы
Курс евро превысил 76 рублей впервые с января 2019 года
Курс евро в ходе торгов в пятницу, 6 марта, превысил 76 рублей впервые с января 2019 года. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Происшествия
В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка
В квартире на западе Москвы найдены тела парня и девушки, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Политика
Путин оценил вклад Госдумы в работе над поправками в Конституцию
Вклад лидеров думских фракций в работу над поправками в конституцию был решающим, заявил президент России Владимир Путин на встрече с ними в Кремле.
Технологии
Вопрос о разрешении операторам связи использовать 5G снова отложен
ГКРЧ должна была дать разрешение операторам на использование диапазонов, в которых сейчас работает связь второго, третьего и четвертого поколений (2G, 3G, LTE) 10 марта.
Общество
«Победа» и S7 из-за коронавируса сделают все билеты возвратными
Схожую услугу 5 марта запустила S7 Airlines, но у нее другой принцип: авиакомпания разрешит вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, удержав лишь 1000 руб. сервисного сбора за перелет.
Гаджеты
Apple предупредила о нехватке iPhone для замены
В связи со вспышкой коронавируса, многие предприятия по выпуску комплектующих и готовой продукции находились или находятся в простое, что провоцирует сбои в поставках.
Происшествия
В Липецкой области три сотрудника УФСИН погибли в ДТП
Три сотрудника областного управления ФСИН погибли в ДТП в Липецкой области.
Политика
ВЦИОМ: 68% россиян не хотят видеть женщину на посту президента
"Если в 2016 году 89% респондентов скорее хотели бы видеть женщину на посту министра здравоохранения, социального обеспечения или образования, то в 2020 году эта доля снизилась до 69%, наибольшей поддержкой женщина-политик пользуется в качестве министра социального блока правительства", - говорится в результатах исследования.
Культура
HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя «Чернобыля»
Крэйг Мазин, который стал известен широкой аудитории после успеха мини-сериала "Чернобыль", назначен в проекте сценаристом и исполнительным продюсером.
Происшествия
При выбросе метана на шахте в Коми погибли два человека
При выбросе метана на шахте «Воркутинская» в Коми погибли два шахтера. В момент ЧП в забое шахты находились четыре человека, сообщает ТАСС.
Общество
Раскрыты подробности убийства Гиви украинскими спецслужбами
Как рассказал украинский агент, после убийства командира Арсения Павлова, также известного как Моторола, Толстых боялся выходить из дома.
Происшествия
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Политика
Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разъяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Общество
Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту
Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Политика
Боррель приветствовал прекращение огня в Сирии
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствовал соглашение между Москвой и Анкарой о прекращении огня в Сирии.
Политика
МИД осудил наращивание США расходов на ядерное оружие
Наращивание Вашингтоном расходов на ядерное оружие - тупиковый путь, Россия призывает к продолжению политики контроля над вооружениями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Экономика
Секретный экспорт России составил более $55 млрд
Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
Общество
ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого
Федеральное бюро расследований США разместило в соцсетях рекламу на русском языке с использованием фотографии советского певца и актера Владимира Высоцкого.
Общество
В Петербурге студента из Италии обследуют на коронавирус
В Санкт-Петербурге итальянский студент был госпитализирован с диагнозом ОРВИ, его обследуют в том числе на коронавирус.
Энергетика
ОПЕК настаивает на сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки
"Было принято решение странам ОПЕК и не-ОПЕК до конца действия соглашения дополнительно сократить 500 тыс. баррелей в сутки", - пояснил тогда Новак.
Армия и оружие
В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе
«В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций», — сказал представитель ведомства.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Общество
Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок
Красноярский экономический форум (КЭФ), который должен был пройти 19-21 марта, перенесен на неопределенный срок.
Происшествия
«Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщает газета "Коммерсант".
Финансы
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-феврале выросла на 8,9%
Операционные расходы Сбербанка за январь-февраль 2020 года выросли на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Происшествия
Суд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»
Хамовнический суд Москвы отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче взяток.
Общество
Власти США обвинили сотрудника Group-IB
Топ-менеджера российской компании заподозрили в соучастии при продаже данных пользователей Formspring Действующий топ-менеджер российской компании в сфере кибербезопасности Group-IB Никита Кислицин стал фигурантом разбирательства в США.
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.