Политика

RT на русскомRT на русскомПутин назвал востребованными поправки в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы.
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Вячеслав Володин
Ваши поправки поддерживают все фракции, потому что мы считаем, что они максимально отражают запрос общества.
— Вячеслав Володин, российский политикРоссийская газета 18:28

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