Политика
Газета.RuПутин объяснил востребованность поправок в Конституцию
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Четверо россиян находятся на карантинном лайнере у берегов Калифорнии
На круизном лайнере Grand Princess, на борту которого пассажиров проверяют на наличие нового коронавируса, находятся четверо россиян.
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Верховная рада сместила Рябошапку с поста генпрокурора Украины
Верховная рада Украины отправила в отставку генерального прокурора страны Руслана Рябошапку.
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Режиссер нового фильма о Бэтмене выложил фотографии бэтмобиля
Режиссер нового фильма о Бэтмене Мэтт Ривз опубликовал в своем твиттере фотографии бэтмобиля.
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Российский нападающий Илья Ковальчук забросил первую шайбу за "Вашингтон Кэпиталз".
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В России в автомобили могут внедрить датчики извещения о нарушении ПДД
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Путин сравнил Касперского с Маском
Хоккей
«Барыс» обыграл «Металлург» в третьем матче серии Кубка Гагарина
Казахстанский «Барыс» в третьем матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (Кубке Гагарина) на выезде обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 2:1. Об этом сообщает Sports.kz.
Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг в Москве только с глазу на глаз заняли почти три часа и еще примерно два часа – в составе делегаций.
Игры
Final Fantasy VII Remake получит боевую систему из другой игры серии
Космос
Астрономы предполагают, что Млечный Путь искажает галактика-спутник
Астрономы предполагают, что это может быть галактика в Стрельце — карликовая галактика, вращающаяся вокруг Млечного Пути.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 3012
В граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян число умерших от пневмонии составляет 13 человек, количество инфицированных за все время достигло 481, из них 379 выздоровели.
Музыка
Солист группы «Непара» выкупил название группы и её известные песни
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России
Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Фигурное катание
На юниорском ЧМ по фигурному катанию участники измеряют температуру
Организаторы юниорского чемпионата мира по фигурному катанию измеряют температуру всем участникам из-за коронавируса, сообщает Sport24.
Общество
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Правительство создало комиссию по повышению устойчивости российской экономики.
Происшествия
В Омске сел «заминированный» пассажирский самолет
Известно, что анонимные сообщения об угрозе взрыва сегодня получили еще два пассажирских самолета, следовавшие рейсами Санкт-Петербург - Симферополь и Москва (Шереметьево).
Авто
В феврале российский авторынок вернулся к падению
Комитет автопроизводителей АЕБ опубликовал статистику продаж в России новых легковых и легких коммерческих автомобилей за февраль 2020 года.
Спорт
Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу
Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
Армия и оружие
«Северная верфь» спустит на воду корвет «Ретивый»
На Судостроительном заводе «Северная верфь» состоится церемония спуска на воду корвета «Ретивый» проекта 20380.
Политика
Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи воды в Крым.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Происшествия
В ДТП на трассе Орел-Тамбов погибли сотрудники УФСИН
Трое сотрудников УФСИН находились в автомобиле «Лада Ларгус», который сошелся в лобовом столкновении с грузовиком «ГАЗ».
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Политика
Минэкономразвития сообщило о победе в споре о вагонах с Украиной
Всемирная торговая организация (ВТО) утвердила решение по спору РФ и Украины о поставках украинских вагонов и железнодорожной техники, пишет РБК.
Здоровье
В Красноярском крае создали рабочую группу по борьбе с коронавирусом
Рабочая группа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Красноярском крае создана в правительстве региона.
Гаджеты
«Мегафон» запустил продажу смарт-часов по программе trade-in
Программа trade-in запускается более чем в 2 тысячах магазинах «Мегафона» в 520 российских городах.
Армия и оружие
Асад рассказал, кто не подпадёт под амнистию в Сирии
Государство предоставляло амнистию при условии возвращения к нормальной жизни под властью государства и под властью закона, — рассказал Асад.
Общество
В Москве ввели особый режим из-за коронавируса
В Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Армия и оружие
Крупный склад с оружием террористов обнаружили в Алеппо
Политика
Утверждена новая структура аппарата правительства
В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство.