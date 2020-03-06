Президент России Владимир Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию.

Футбол «Ювентус» пожертвовал бездомным еду, которая была приготовлена на матч с «Миланом» «Ювентус» передал благотворительной организации для бездомных еду, которая была приготовлена для продажи в барах и ресторанах на стадионе во время ответного матча 1/2 финала Кубка Италии с «Миланом», сообщает Football Italia.

Политика Генсек ООН рассчитывает прибыть на 9 мая в Москву Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что рассчитывает прибыть в Москву на празднование Дня Победы, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса.

Общество Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника Голливудский актер Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot за то, что она без разрешения использовала его образ для создания робота-двойника.

Происшествия В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус "По данным на 7.30 утра, в больницу имени Боткина госпитализированы 64 пациента с ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран", - сказала собеседница агентства.

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Экономика Путин поручил проверить исполнение бюджета Хакасии Президент РФ Владимир Путин поручил проверить исполнение бюджета Республики Хакасия за 2019 год и подготовить меры по оказанию региону финансовой помощи.

Общество В Москве простились с мужем блогера Диденко 28 февраля Екатерина Диденко вместе с мужем Валентином и компанией друзей отмечали день рождения инста-блогера.

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Экономика Эксперты назвали долю женщин во главе российских компаний Женщины в России возглавляют каждую пятую компанию, однако среди руководителей 200 крупнейших российских компаний женщин всего 6,5%. Об этом сообщает в субботу, 6 марта, РБК со ссылкой на исследование компании Deloitte.

Политика Раскрыты подробности убийства Гиви украинскими спецслужбами Как рассказал украинский агент, после убийства командира Арсения Павлова, также известного как Моторола, Толстых боялся выходить из дома.

Биатлон Адвокат Родченкова назвал обвинения российских биатлонисток безумными Адвокат бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден прокомментировал информацию представителя российских биатлонисток, заявившего о наличии поддельных подписей его клиента на документах Международного олимпийского комитета (МОК).