Политика

Газета.RuГазета.RuПутин объяснил востребованность поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию.
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Поправки в Конституцию готовы. Последнее слово - за россиянами

Вести.Ru01:07

Путин считает, что Россия изменилась и поправки в Конституцию востребованы

ТАССвчера в 16:17

Путин вспомнил 90-е и объяснил необходимость изменения Конституции

URA.Ruвчера в 17:28

Путин назвал востребованными поправки в Конституцию

RT на русскомвчера в 16:34

Путин заявил, что обновленная Конституция должна консолидировать общество

Интерфаксвчера в 16:28

Путин попросил разъяснить россиянам поправки в Конституцию

РБКвчера в 18:44

Путин: авторами закона о поправках в Конституцию должны быть россияне

РИА Новостивчера в 16:47
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Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Происшествия

В ДТП в Липецкой области погибли три человека

Все погибшие были пассажирами в легковом автомобиле, водители грузовика и Lada Largus пострадали.
ТАСС вчера в 06:18
Происшествия

Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения

Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:41
Футбол

«Ювентус» пожертвовал бездомным еду, которая была приготовлена на матч с «Миланом»

«Ювентус» передал благотворительной организации для бездомных еду, которая была приготовлена для продажи в барах и ресторанах на стадионе во время ответного матча 1/2 финала Кубка Италии с «Миланом», сообщает Football Italia.
Чемпионат вчера в 14:41
Политика

Новый премьер Украины объяснил предложение о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свое предложение о подаче воды в Крым. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Lenta.ru 00:47
Политика

Генсек ООН рассчитывает прибыть на 9 мая в Москву

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что рассчитывает прибыть в Москву на празднование Дня Победы, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса.
ТАСС 01:39
Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot за то, что она без разрешения использовала его образ для создания робота-двойника.
Известия вчера в 04:52
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана идут пятый час

Российско-турецкие переговоры в Кремле продолжаются уже пятый час — дольше запланированного.
Парламентская газета вчера в 10:58
Единоборства

Александр Волков проведет бой против Кертиса Блэйдса

Sports.ru вчера в 05:35
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru вчера в 19:05
Армия и оружие

Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200

Сирийская арабская армия предприняла попытку сбить турецкий истребитель из комплекса С-200 "Агара".
Деловое.ТВ 04 марта в 06:12
Происшествия

Экс-сотрудника ДПС в Екатеринбурге подозревают в педофилии

REGNUM 01:56
Происшествия

В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус

"По данным на 7.30 утра, в больницу имени Боткина госпитализированы 64 пациента с ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости 00:49
Общество

Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту

Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Ведомости вчера в 16:17
Общество

Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей

Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Татар-информ вчера в 09:16
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
Происшествия

Два горняка погибли при выбросе метана в шахте «Воркутинская» в Коми

Газета.Ru вчера в 23:31
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в матче плей-офф КХЛ

RT на русском вчера в 11:42
Экономика

Путин поручил проверить исполнение бюджета Хакасии

Президент РФ Владимир Путин поручил проверить исполнение бюджета Республики Хакасия за 2019 год и подготовить меры по оказанию региону финансовой помощи.
REGNUM 01:37
Общество

В Москве простились с мужем блогера Диденко

28 февраля Екатерина Диденко вместе с мужем Валентином и компанией друзей отмечали день рождения инста-блогера.
АБН вчера в 05:31
Происшествия

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 15:07
Экономика

Эксперты назвали долю женщин во главе российских компаний

Женщины в России возглавляют каждую пятую компанию, однако среди руководителей 200 крупнейших российских компаний женщин всего 6,5%. Об этом сообщает в субботу, 6 марта, РБК со ссылкой на исследование компании Deloitte.
Известия вчера в 23:25
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать лучший букет к 8 Марта

Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать хорошие цветы к празднику.
Российская газета 00:00
Шоу-бизнес

Дело о долге Анастасии Заворотнюк решено закрыть

Дело о долгах актрисы Анастасии Заворотнюк по налогам рассматривалось в суде Люберецкого района.
OvideO.ru вчера в 18:18
Политика

Раскрыты подробности убийства Гиви украинскими спецслужбами

Как рассказал украинский агент, после убийства командира Арсения Павлова, также известного как Моторола, Толстых боялся выходить из дома.
Lenta.ru вчера в 23:35
Хоккей

Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место по числу шайб в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РБК 00:49
Политика

Зеленский: Украина передала список из 200 человек для будущего обмена

Украинские власти составили список из 200 человек, которые должны вернуться на родину в рамках обмена.
News.ru вчера в 15:46
Биатлон

Адвокат Родченкова назвал обвинения российских биатлонисток безумными

Адвокат бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден прокомментировал информацию представителя российских биатлонисток, заявившего о наличии поддельных подписей его клиента на документах Международного олимпийского комитета (МОК).
Lenta.ru вчера в 23:54
Музыка

Юрий Лоза обвинил современных музыкантов в стремлении опошлить старое

Юрий Лоза в интервью радиостанции «Говорит Москва» обвинил современных исполнителей в том, что они воруют старые популярные композиции, добавляют в них мат и провокационные высказывания и выдают за собственное творчество.
Общественное телевидение России вчера в 09:51
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ.
РБК вчера в 09:42
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