Политика

RT на русскомRT на русскомПутин назвал востребованными поправки в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы.
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Путин попросил разъяснить россиянам поправки в Конституцию

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Путин: авторами закона о поправках в Конституцию должны быть россияне

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«Манчестер Юнайтед» выиграл матч 1/8 финала Кубка Англии, победив «Дерби Каунти» со счетом 3:0.
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.
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Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу

Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
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Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.
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Происшествия

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости 15:07
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В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Газета.Ru 02:33
Происшествия

Четверо россиян находятся на карантинном лайнере у берегов Калифорнии

На круизном лайнере Grand Princess, на борту которого пассажиров проверяют на наличие нового коронавируса, находятся четверо россиян.
РБК 19:27
Происшествия

Издевавшийся над Шамсутдиновым срочник попросил суд о снисхождении

Издевавшемуся над сослуживцами военнослужащему Руслану Мухатову назначили 2 года условного срока и штраф в 30 тысяч рублей, пишет Lenta.ru.
ForPost 03 марта в 08:28
Общество

В России стали чаще подделывать банковские карты

Количество подделок банковских карт в России увеличилось в 2019 году на 57,2%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел России.
RT на русском 20:31
Происшествия

Взрыв произошел в воинской части в Мурманской области

Газета.Ru 01:48
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Газета.Ru 19:05
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Блогер разблокировал камеру в God of War и нашёл необычную «пасхалку»

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Общество

Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений

Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений, ему грозит до шести лет тюрьмы, об этом сообщили в минюсте Соединенных Штатов.
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Жительницу Камчатки, утопившую двух своих детей, отправили под суд

На Камчатке СКР завершил расследование уголовного дела против жительницы Вилючинска, которая в сентябре прошлого года утопила в бухте Крашенинникова двух своих детей.
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Вильфанд подверг критике прогноз о «малиновом» лете в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подверг критике прогноз специалистов центра погоды "Фобос" о так называемом "малиновом" лете в России.
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В «Золушке» появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная

В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.
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Renault Duster сменил поколение

Автопроизводитель Renault показал кроссовер нового поколения, предназначенный для Южной Америки.
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Экономика

Изобретая жертву: ИП попадут под прицел банковских мошенников в 2020-м

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В МВД рассказали об алгоритме действий в случае атаки кибермошенников

В МВД рассказали, что делать человеку, если он стал жертвой кибермошенников и с его карты или счета списались деньги.
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В Липецкой области три сотрудника УФСИН погибли в ДТП

Три сотрудника областного управления ФСИН погибли в ДТП в Липецкой области.
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Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон»

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Отель на орбите появится в 2024 году: каким он будет

Если ничего не помешает, то они сбудутся уже в 2024 году, когда к МКС прилетит первый гостиничный модуль на 8 человек.
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Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
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Дело о долге Анастасии Заворотнюк решено закрыть

Дело о долгах актрисы Анастасии Заворотнюк по налогам рассматривалось в суде Люберецкого района.
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Украинский ведущий призвал отказаться от Евровидения из-за Little Big

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Российский певец Юрий Лоза считает, что современные музыкальные исполнители выдают старые композиции за свои.
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На кадрах Иван Жила выходит из магазина, к нему приближаются полицейские, мужчину увозят.
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Утверждена новая структура аппарата правительства

В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство.
Коммерсантъ 14:53
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