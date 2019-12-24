Политика
Lenta.ruПутин назвал возможное изменение в Конституцию
Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции Путин, комментируя вопрос о целесообразности внесения изменений в Конституцию России, заявил, что можно было бы убрать слово «подряд» в законе, где оговаривается количество сроков, в течение которых может править глава государства.
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Я думаю, что основополагающие положения Конституции лучше не трогать, а Конституцию лучше не менять, но какие-то вещи, связанные с тем, что жизнь меняется, ставит какие-то задачи, можно было бы как-то отрегулировать.
с чего всё началось
Основополагающие элементы российской Конституции менять не нужно, но можно подумать над изменениями, направленными на совершенствование системы взаимодействия между муниципальными и государственными органами власти, заявил президент РФ Владимир Путин.Интерфакс10:30
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