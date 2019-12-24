Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин назвал возможное изменение в Конституцию

Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции Путин, комментируя вопрос о целесообразности внесения изменений в Конституцию России, заявил, что можно было бы убрать слово «подряд» в законе, где оговаривается количество сроков, в течение которых может править глава государства.
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Владимир Путин
Я думаю, что основополагающие положения Конституции лучше не трогать, а Конституцию лучше не менять, но какие-то вещи, связанные с тем, что жизнь меняется, ставит какие-то задачи, можно было бы как-то отрегулировать.
— Владимир ПутинФАН 10:26
с чего всё началось

Путин допустил изменение Конституции для создания единой системы власти

Основополагающие элементы российской Конституции менять не нужно, но можно подумать над изменениями, направленными на совершенствование системы взаимодействия между муниципальными и государственными органами власти, заявил президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс10:30

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Путин допустил изменение Конституции для создания единой системы власти

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Путин предложил обдумать создание единой системы публичной власти

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Президент Владимир Путин вновь высказался за усовершенствование Конституции

Эхо Москвы10:33

Путин назвал возможное изменение в Конституцию

Lenta.ru10:51
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