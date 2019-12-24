Основополагающие элементы российской Конституции менять не нужно, но можно подумать над изменениями, направленными на совершенствование системы взаимодействия между муниципальными и государственными органами власти, заявил президент РФ Владимир Путин.

с чего всё началось

Я думаю, что основополагающие положения Конституции лучше не трогать, а Конституцию лучше не менять, но какие-то вещи, связанные с тем, что жизнь меняется, ставит какие-то задачи, можно было бы как-то отрегулировать.

Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции Путин, комментируя вопрос о целесообразности внесения изменений в Конституцию России, заявил, что можно было бы убрать слово «подряд» в законе, где оговаривается количество сроков, в течение которых может править глава государства.

Экономика Украина подсчитала доход от транзита газа из России Россия и Украина 20 декабря 2019 года договорились о продолжении транзита газа после 2020 года сроком на пять лет.

Происшествия У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.

Общество В Москве госпитализировали Галину Волчек Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.

Здоровье Кишечник сигнализирует о раке на ранней стадии по данным онкологов Медицинские специалисты из Японии после проведенных исследований сделали вывод, что оценка состояния микрофлоры кишечника пациента может способствовать выявлению колоректального рака на ранних этапах этой опасной онкологической болезни.

Экономика Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Армия и оружие Минобороны РФ обеспечило жильем более 60 тысяч военнослужащих За последние пять лет более 60 тысяч военнослужащих, стоявших в очереди за квартирами, получили жилье от Минобороны России, заявил во вторник глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Политика Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.

Здоровье Врачи рассказали, как правильно лечить насморк Медики рассказали, как сделать так, чтобы легкий ринит не перерос в серьезное заболевание. Врачи рассказали, как лечить насморк правильно.

Авто Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России Ожидается, что позже на российском рынке появятся и другие версии Kia Seltos, имеющие полный привод, атмосферный бензиновый двигатель 1,6 MPI, а также шестиступенчатую автоматическую трансмиссию.

Общество Гендиректор «Ленфильма» Эдуард Пичугин отправлен в отставку Совет директоров принял решение о снятии с должности гендиректора киностудии "Ленфильм" Эдуарда Пичугина, вместо него будет временный управляющий, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский журналистам во вторник по итогам заседания Совета директоров.

Футбол Игнашевич продлил контракт с «Торпедо» Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил о продлении контракта со старшим тренером команды Сергеем Игнашевичем.