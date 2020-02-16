Президент России Владимир Путин рассказал, что его идея о бесплатном горячем питании для всех учащихся сперва была всеми отвергнута.

Путин назвал всеми отвергнутую свою идею

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