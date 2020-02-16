Политика
Lenta.ruПутин назвал всеми отвергнутую свою идею
Президент России Владимир Путин рассказал, что его идея о бесплатном горячем питании для всех учащихся сперва была всеми отвергнута.
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Футбол
Гол Федора Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»
В матче 24-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" сыграл вничью с "Сельтой".
Футбол
«Арсенал» разгромил «Ньюкасл» в матче АПЛ
«Арсенал» одержал победу над «Ньюкаслом» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Общество
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданском браке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 16 февраля, прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с проститутками.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Общество
Вильфанд пообещал россиянам скорый приход весны
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предположил, что в нынешнем году в Россию весна придет раньше положенного срока, это связано с аномально теплой зимой.
Общество
Украинские шахтеры приковали себя к канистрам с бензином
Горняки шахты "Краснолиманская", которая находится на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, приковали себя цепями к канистрам с бензином, требуя погашения долгов по зарплате.
Политика
Пушков: ЕС попал в поставленную им же для России ловушку
Сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что антироссийские санкции стоили Евросоюзу настолько же много, насколько и РФ, но не дали "позитивного результата".
Политика
Соавтор отвергнутого Киевом плана по Донбассу напомнил о словах Бисмарка
Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он раскритиковал мирный план по урегулированию ситуации в Донбассе.
Футбол
РФС решил не наказывать Тарасова за шутку про коронавирус
Российский футбольный союз (РФС) принял решение не наказывать российского нападающего Дмитрия Тарасова за шутку про коронавирус.
Армия и оружие
Боевики бросили в бой захваченный Т-90 сирийской армии
Захваченный недавно боевиками Т-90, принадлежавший сирийской армии, в настоящее время воюет уже против своих бывших владельцев.
Футбол
«Мне жаль Сарри». Клопп назвал фаворита в серии А
Напомним, что 16 февраля «Лацио» и «Интер» сыграют между собой.
Происшествия
Вернувшихся с лайнера Westerdam россиян могут направить в больницу
Троих россиянок, вернувшихся с круизного судна Westerdam в Санкт-Петербург, могут направить в инфекционную больницу для полного обследования только в случае появления у них первых признаков ОРВИ, сообщили РИА Новости в городском Управлении Роспотребнадзора.
Общество
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
РИА Новости составили рейтинг регионов по качеству жизни.
Единоборства
Джон Джонс: Блахович заслуживает титульный бой
Музыка
Лидер Rammstein создал новую группу с русским матерным словом
Лидер Rammstein создал новую группу, в лучших традициях, он назвал ее русским матерным словом.
Общество
ФСБ задержала в Азовском море судно с украинскими браконьерами
Космос
Новый марсоход NASA сможет стрелять лазером и расщеплять объекты
На передней и задней панелях прибора появятся настоящие лазерные пушки, способные расщеплять породы на Красной планете.
Общество
Дневной сон почти вдвое снизил вероятность сердечного приступа
Исследования ученых доказали, что дневной сон позволяет снизить вероятность развития сердечного приступа у людей от 35 до 75 лет.
Биатлон
Слепцова и Устюгов опротестуют дисквалификацию
Биатлонисты Светлана Слепцова и Евгений Устюгов планируют опротестовать решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Политика
Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес
Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.
Футбол
Педро Роша и Витиньо выиграли Суперкубок Бразилии с «Фламенго»
«Фламенго» в матче за трофей победил «Атлетико Паранаэнсе» со счетом 3:0. В составе «Фламенго» обладателями Суперкубка стали Педро Роша и Витиньо Права на Рошу до сих пор принадлежат московскому «Спартаку».
Единоборства
Курбан Шираев стал чемпионом Европы по вольной борьбе
Курбан Шираев из Дагестана стал чемпионом Европы по вольной борьбе. Об этом сообщается на сайте республиканского информагентства.
Шоу-бизнес
Ирина Отиева согласилась спеть на свадьбе за 680 тысяч рублей
Кино
В сети появились видео со съемок новой части «Матрицы»
В интернете распространилось несколько видеороликов со съемок четвертой части франшизы «Матрица» — случайные очевидцы засняли на камеру прыжок с небоскреба в Сан-Франциско.