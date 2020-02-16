Глава государства рассказал им о сложностях с претворением в жизнь его инициативы о обеспечению школьников начальных классов бесплатным горячим питанием.

Путин заявил о противниках бесплатного горячего питания в школах

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