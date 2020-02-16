Политика
Московский КомсомолецПутин заявил о противниках бесплатного горячего питания в школах
Глава государства рассказал им о сложностях с претворением в жизнь его инициативы о обеспечению школьников начальных классов бесплатным горячим питанием.
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Происшествия
Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров
Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
Армия и оружие
Россия начала устанавливать контроль над главным шоссе Сирии
В Сирии российская военная полиция начала устанавливать контроль над автотрассой M5 — главным шоссе страны, которое соединяет Дамаск с центральными и северными регионами.
Кино
Том Холланд и Роберт Дауни младший попали в «Назад в будущее»
По мнению создателя YouTube-канала EZRyderX47, на роли главных героев отлично подошли бы Том Холланд и Роберт Дауни младший.
Происшествия
В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее
Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанку женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУ МЧС.
Происшествия
В Москве мужчина с ножом напал на людей во время службы в храме
В храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы мужчина с ножом напал на людей во время службы, передает РЕН ТВ.
Здоровье
В Китае снизилась доля тяжелобольных коронавирусом
Число зараженных в Китае уже превысило 68,5 тысячи человек, скончались 1665.
Происшествия
Рейсовый автобус сбил амурского тигра в Приморье
Рейсовый автобус сбил амурского тигра в районе села Гоголевка на севере Приморского края, после чего животное ушло в лес.
Происшествия
Москвичка умерла, победив в конкурсе по поеданию пирожных
Молодая москвичка погибла, поучаствовав в конкурсе по поеданию пирожных в одном из баров в центре столицы.
Политика
Путин поставил вопрос перед Зеленским о выполнении Минских соглашений
Путин прямо поинтересовался у Зеленского намерен ли Киев исполнять Минские соглашения, сообщает пресс-служба Кремля.
Шоу-бизнес
Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков
31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.
Происшествия
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,6
В воскресенье на Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, отмечает РИА Новости.
Футбол
В «Сочи» рассказали, когда планируют объявить о переходе Кокорина
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, когда планируется объявить о переходе в команду арендованного у петербургского «Зенита» форварда Александра Кокорина.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова показала подписчикам, как играет с сыном
Жена рэпера Тимати Анастасия Решетова показала в сториз Instagram видео, на котором она играет со своим сыном Ратмиром, а тот смеется.
Общество
Кудрин отреагировал на фильм Дудя о ВИЧ
Фильм журналиста и блогера Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России был опубликован на его YouТube-канале 11 февраля.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Шоу-бизнес
Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева
Общество
У сбежавшей из Боткинской больницы петербурженки не нашли коронавируса
У петербурженки Аллы Ильиной, которая самовольно покинула инфекционную больницу имени С.П. Боткина, не нашли коронавирус.
Политика
Власти Костромской области разъяснили слова Ситникова о коррупции
Пресс-служба губернатора Костромской области решила разъяснить слова своего шефа, который на пресс-конференции сказал, что страшнее коррупции — только борьба с ней.
Происшествия
В ДТП под Саратовом погиб младенец
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Саратовской области, один из которых опрокинулся в кювет, в результате погиб младенец, еще четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Трудности с переводом Перевод некоторых фраз российского лидера впоследствии может широко обсуждаться в переводческом сообществе, как это было с фразой "Донбасс порожняк не гонит", которую Путин процитировал в декабре 2019 года, отметила Наталья Красавина.
Биатлон
РУСАДА подтвердила дисквалификацию биатлониста Устюгова
У Российского антидопингового агентства (РУСАДА) есть информация о дисквалификации двукратного олимпийского чемпиона российского биатлониста Евгения Устюгова.
Политика
Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку
По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Политика
Маас отметил многочисленные нарушения оружейного эмбарго в Ливии
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил в воскресенье о многочисленных нарушениях эмбарго на поставку вооружений в Ливию, которые отмечались, по его словам, в последние недели.
Общество
В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса
«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.
Кино