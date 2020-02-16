Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин назвал всеми отвергнутую свою идею

Президент России Владимир Путин рассказал, что его идея о бесплатном горячем питании для всех учащихся сперва была всеми отвергнута.
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Путин: идею о бесплатном питании для начальных классов сначала никто не поддержал

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РБК08:00

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URA.Ru07:18

Путин: идею о бесплатном питании для начальных классов многие сперва не поддержали

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Путин заявил о противниках бесплатного горячего питания в школах

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