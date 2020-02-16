Политика
Lenta.ruПутин назвал всеми отвергнутую свою идею
Президент России Владимир Путин рассказал, что его идея о бесплатном горячем питании для всех учащихся сперва была всеми отвергнута.
Читать в источнике
Оценить210
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 09:46, Ашберн
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Политика
Путин поручил закрепить индексацию пенсий в Конституции России
Власти России закрепят в Конституции индексацию пенсий. Соответствующее поручение рабочей группе по поправкам дал президент Владимир Путин.
Происшествия
Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку
В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
Космос
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
Космическая корпорация SpaceX заявила, что переносит запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink.
Политика
МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой
Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.
Происшествия
В Москве мужчина с ножом напал на людей во время службы в храме
В храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы мужчина с ножом напал на людей во время службы, передает РЕН ТВ.
Политика
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции.
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Трудности с переводом Перевод некоторых фраз российского лидера впоследствии может широко обсуждаться в переводческом сообществе, как это было с фразой "Донбасс порожняк не гонит", которую Путин процитировал в декабре 2019 года, отметила Наталья Красавина.
Шоу-бизнес
Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева
Спорт
Лыжник Большунов завоевал серебро в гонке преследования на «Ски Туре»
Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке преследования классическим стилем на «Ски Туре» в шведском Эстерсунде.
Шоу-бизнес
У Лолиты во время концерта случился приступ
У певицы Лолиты случился приступ во время концерта.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова в образе Мэрилин Монро похвасталась стройными ногами
Климова сделала макияж как у Мэрилин Монро, однако отказалась примерить парик.
Футбол
За что «Манчестер Сити» выставили из Лиги чемпионов
Клуб из-за финансовых нарушений был отстранён от еврокубков на два сезона, причём фишка ещё и в том, что санкции активируются только в том случае, если команда реально в своём национальном чемпионате занимает место, дающее право играть в Лиге чемпионов или Лиге Европы.
Политика
Роухани: Иран впервые в истории перестал ориентироваться на нефть
Тегеран впервые в своей истории перестал ориентироваться на нефть, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.
Армия и оружие
Опубликовано видео ожесточенных боев САА в Алеппо
В материале арабского издания было опубликовано видео ожесточенных субботних боев в Алеппо, которые были признаны самыми успешными в этом регионе страны с начала войны в Сирии.
Культура
В Австралии погиб создатель саундтрека к сериалу «Бригада»
Диджей, композитор, один из создателей проекта Triplex и саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов погиб в Австралии, пишет РИА Новости.
Хоккей
Голкипер «Тампы» Василевский установил историческое достижение в НХЛ
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Технологии
Против прослушки: Ученые изобрели «антишпионский» браслет
Специалисты из Чикагского университета представили прототип браслета с функционалом «заглушки» микрофонов по соседству.
Кино
«Соник в кино» выступил в первый день проката хуже «Хищных птиц»
В первый день проката в США фильм «Соник в кино» собрал всего около $3 млн. Об этом 14 февраля сообщил портал Deadline.
Политика
Завершилась Мюнхенская конференция по безопасности
В воскресенье в Мюнхене завершилась 56-я международная конференция по безопасности.
Общество
Подругу акциониста Павленского задержали во Франции
Общество
Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России
Первые признаки весны в европейской части России появятся раньше обычного в 2020 году.
Происшествия
Петербургские полицейские спасли упавшего в канал Грибоедова мужчину
Прохожие обратились за помощью к полицейским, после чего лейтенант Дмитрий Зайцев сбросил верхнюю одежду, спустился на лед и вытащил упавшего мужчину.
Экономика
Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке
Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
Экономика
Forbes сообщил о новом российском долларовом миллиардере
Состояние выходца из России Николая Сторонского вскоре превысит 1,6 миллиарда долларов, сообщает Forbes.