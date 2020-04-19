Коронавирус
RT на русскомПутин поздравил христиан с Пасхой
Владимир Путин поздравил православных россиян с Пасхой. Он назвал этот праздник символом очищения, возрождения и продолжения жизни.
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Хоккей
Агент Зарипова рассказал о торгах по новому контракту с «Ак Барсом»
Агент 39-летнего капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова - Юрий Николаев, раскрыл детали торгов по новому контракту с казанским клубом.
Новый Век вчера в 12:36
Финансы
Официальный курс доллара вырос почти на рубль
Официальный курс доллара, установленный Банком России на 17 апреля, вырос на 99,74 копейки — до 74,7119 рубля.
РИА Новости 16 апреля в 06:42
Шоу-бизнес
Модель Эмили Ратаковски поделилась фото топлес во время самоизоляции
Актриса и предпринимательница поделилась откровенным фото топлес, звезда в настоящее время находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Актуальные Новости 17 апреля в 08:29
Хоккей
Панарин рассказал о границах благотворительности
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 16:14
Происшествия
В Кировской области нашли одного из напавших на врача скорой помощи
Как рассказали РИА Новости в МВД по Кировской области, нападение произошло в ночь на 18 апреля, двое пьяных мужчин избили водителя и врача скорой помощи, которая приехала на вызов.
РИА Новости вчера в 16:03
Недвижимость
Путин предложил ввести льготную ипотеку под 6,5%
Президент РФ Владимир Путин предложил ввести льготную ипотеку под 6,5% годовых.
Вести.Ru 16 апреля в 10:29
Политика
Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса
Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность среди россиян от коронавируса
Эффективное выявление легких случаев заражения коронавирусом и своевременная подготовка медицинских учреждений в России позволяют держать уровень смертности на очень низком уровне.
РИА Новости вчера в 18:48
Армия и оружие
Армия Сирии атаковала штабы боевиков
Штабы боевиков в провинции Идлиб атаковала Сирийская Арабская армия (САА) 17 апреля, сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
ИА Красная Весна 17 апреля в 05:46
Политика
Владимир Путин отложил военный парад
Глава государства поручил министру обороны, руководителям других силовых ведомств и органам власти всех уровней «изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах» и отложить «все массовые, публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы», включая акцию «Бессмертный полк».
Коммерсантъ 16 апреля в 16:09
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Общество
Росстат подсчитал число россиян старше 100 лет
На начало текущего года в России жили 22 600 человек старше 100 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
РИА Новости 01:43
Общество
Из Токио во Владивосток вылетел вывозной рейс
Вывозной рейс «Авроры» вылетел из Токио во Владивосток, сообщает РИА Новости.
RT на русском 02:26
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл заметили в грязной одежде на улице
Папарацци удалось заснять звездную пару во время прогулки с собаками.
Слово и Дело вчера в 13:36
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Религия
В храме Христа Спасителя проходит ночное пасхальное богослужение
Коммерсантъ вчера в 16:59
Общество
Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко о тестах на коронавирус
В Роспотребнадзоре ответили на критику Лукашенко о тестах на коронавирус.
Авторадио вчера в 06:37
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Политика
Путин заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом
Все уровни власти работают организованно и ответственно в связи с распространением коронавируса, ситуация находится под полным контролем.
Известия 02:24
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Общество
В Мосгордуме уточнили необходимые для похода в магазин документы
Позднее Щитов уточнил, что совет иметь при себе копии документов, подтверждающих фактическое проживание, является его личной рекомендацией.
RT на русском 17 апреля в 11:26
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 04:16
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM 17 апреля в 16:52
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru вчера в 19:58
Общество
Число бессимптомных носителей коронавируса в Москве составило 60%
В Москве пациента считают носителем коронавируса уже после первого положительного анализа.
Известия 02:19
Общество
Сразу два новых случая коронавируса выявили в Республике Алтай
В ходе профилактических осмотров в Республике Алтай обнаружено еще два случая заболевания коронавирусом.
Московский Комсомолец 00:34
Общество
В МЧС РФ рассказали, что делать с овощами после покупки
Москва, 19 апреля 2020, 03:47 — REGNUM Жителям России следует замачивать зелень и овощи на 10−15 минут в воде после покупки, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа.
REGNUM вчера в 22:18
Происшествия
В московской квартире нашли труп сына известного кардиохирурга
Умерший молодой человек является сыном известного кардиохирурга Михаила Алшибая. Рядом с ним было найдено тело 29-летней девушки.
Lenta.ru 00:15
Политика
Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru вчера в 19:19
Армия и оружие
Российская РЭБ «Былина» самостоятельно уничтожит противника
Piter.tv 17 апреля в 08:06