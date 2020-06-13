Политика

ИзвестияИзвестияПутин назвал выгоду для мира от сильной России

Если бы Россия не восстановилась и не заняла своего нынешнего положения, мир был бы хуже и опаснее, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Владимир Путин
Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее.
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