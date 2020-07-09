Политика
RT на русскомПутин назвал высоким уровень организации голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
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Транспорт
Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке
Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".
Газета.Ru 11:31
Происшествия
Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула
Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть.
Коммерсантъ 08:47
Политика
Козак сравнил переговоры с Киевом по Донбассу с театром абсурда
«Многочасовые безрезультатные переговоры нередко напоминают театр абсурда», — сказал Козак.
РБК 05:22
Экономика
Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом
Апелляционный суд Англии подтвердил, что британский банк Cynergy Bank Limited может не выплачивать проценты по кредиту, полученному им от кипрской компании Lamesa Investments Limited Виктора Вексельберга.
Коммерсантъ 02:24
Культура
В сериале «Бэтвумен» главную роль сыграет бисексуальная афроамериканка
Шоураннеры сериала «Бэтвумен» взяли на главную роль в шоу бисексуальную афроамериканку Джависию Лесли.
Культуромания 10:01
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Общество
Mail.ru Group решила судиться с подрядчиком после забастовки курьеров
Кирилл Украинцев объяснил РБК, что они не получали зарплату с мая по июнь текущего года, общая сумма долга достигла 26 млн руб. Днем 9 июля в Delivery Club сообщили РБК, что большая часть курьеров логистической компании ООО "Амароли" в полном объеме получили заработную плату за май и первую половину июня.
РБК 09:50
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США замечены вблизи границ России
Совсем недавно бомбардировщики B-52H и B-1B в течение 29 часов кружили вдоль границ РФ и Китая.
Discover24 10:25
Политика
Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России
Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия 01:44
Футбол
Уткин: «Тедеско - псих. В „Спартаке“ у него ничего не получится»
Блогер Василий Уткин раскритиковал главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско за его излишнюю эмоциональность.
Sport.ru 10:29
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран
Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с девятью европейскими и четырьмя азиатскими странами.
Известия 08:05
Экономика
ЦБ впервые сообщил о росте платежей в экономике выше докризисного уровня
Объем ежедневных входящих платежей в отраслях российской экономики за неделю с 29 июня по 3 июля впервые с конца марта превысил «нормальный» уровень, сообщил Банк России в очередном выпуске своего мониторинга отраслевых финансовых потоков.
РБК 11:53
Происшествия
Суд Петербурга приговорил к 10 годам колонии анестезиолога-насильника
В Санкт-Петербурге вынесен приговор врачу-анестезиологу Армену Оганесяну, обвиняемому в изнасиловании сразу нескольких пациенток.
Известия 08:03
Политика
Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат
Американский музыкант Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат, поскольку от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп.
Страна Советов on-line вчера в 15:13
Космос
В июле на Марс отправятся сразу же три миссии из разных стран
Популярная механика вчера в 06:31
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Шоу-бизнес
Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина
Хоккеист Иван Телегин решил действовать более решительно, подав иск о разделе имущества, совместно нажитого с Пелагеей во время брака.
Дни24 04:54
Происшествия
Петру Верзилову назначена психолого-психиатрическая экспертиза
Издатель "Медиазоны", участник арт-группы "Война" и панк-коллектива Pussy Riot Петр Верзилов пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, назначенную ему следователем, ведущим уголовное дело о сокрытии гражданства Канады.
Российская газета 10:30
Технологии
Дуров призвал обязать Apple предустанавливать альтернативы AppStore
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал законодательно обязать корпорацию Apple предоставить пользователям возможность устанавливать приложения не только через магазин AppStore.
Газета.Ru 11:41
Футбол
Шамиль Газизов стал новым генеральным директором «Спартака»
Новым генеральном директором московского "Спартака" стал Шамиль Газизов, занимавший аналогичный пост в "Уфе".
Российская газета вчера в 16:19
Политика
Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым
Киев потерял Крым, потому что вел себя с жителями полуострова непорядочно, заявила экс-депутат Рады Анна Герман.
Газета.Ru 07:04
Общество
Инфекционист США прогнозирует усиление пандемии коронавируса
Как отметил специалист, в настоящее время наблюдаются крупные вспышки коронавируса в Бразилии, ЮАР и в Азии.
RT на русском 11:49
Политика
Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM вчера в 10:13
Происшествия
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА
Буэнос-Айрес, 9 июля 2020, 12:23 — REGNUM Аргентинский футбольный клуб «Сан-Лоренсо» согласился продать нападающего Адольфо Гайча московскому ЦСКА.
REGNUM 05:23
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37