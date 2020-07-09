Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.

Транспорт Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24". 62

Экономика Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом Апелляционный суд Англии подтвердил, что британский банк Cynergy Bank Limited может не выплачивать проценты по кредиту, полученному им от кипрской компании Lamesa Investments Limited Виктора Вексельберга. 143

Политика В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко. 337

Общество Mail.ru Group решила судиться с подрядчиком после забастовки курьеров Кирилл Украинцев объяснил РБК, что они не получали зарплату с мая по июнь текущего года, общая сумма долга достигла 26 млн руб. Днем 9 июля в Delivery Club сообщили РБК, что большая часть курьеров логистической компании ООО "Амароли" в полном объеме получили заработную плату за май и первую половину июня. 16

Политика Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. 3

Происшествия Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния. 1

Экономика ЦБ впервые сообщил о росте платежей в экономике выше докризисного уровня Объем ежедневных входящих платежей в отраслях российской экономики за неделю с 29 июня по 3 июля впервые с конца марта превысил «нормальный» уровень, сообщил Банк России в очередном выпуске своего мониторинга отраслевых финансовых потоков.

Политика Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат Американский музыкант Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат, поскольку от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп. 5

Происшествия Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся. 257

Шоу-бизнес Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина Хоккеист Иван Телегин решил действовать более решительно, подав иск о разделе имущества, совместно нажитого с Пелагеей во время брака. 80

Происшествия Петру Верзилову назначена психолого-психиатрическая экспертиза Издатель "Медиазоны", участник арт-группы "Война" и панк-коллектива Pussy Riot Петр Верзилов пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, назначенную ему следователем, ведущим уголовное дело о сокрытии гражданства Канады. 6

Технологии Дуров призвал обязать Apple предустанавливать альтернативы AppStore Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал законодательно обязать корпорацию Apple предоставить пользователям возможность устанавливать приложения не только через магазин AppStore. 1

Общество Инфекционист США прогнозирует усиление пандемии коронавируса Как отметил специалист, в настоящее время наблюдаются крупные вспышки коронавируса в Бразилии, ЮАР и в Азии. 118

Происшествия Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов. 48

Футбол «Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА Буэнос-Айрес, 9 июля 2020, 12:23 — REGNUM Аргентинский футбольный клуб «Сан-Лоренсо» согласился продать нападающего Адольфо Гайча московскому ЦСКА.