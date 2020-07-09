Политика
RT на русскомПутин назвал высоким уровень организации голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
Читать в источнике
Оценить888
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 13:36, Ашберн
Киберспорт
Сиквел Superhot выйдет из раннего доступа в середине июля
Разработчики Superhot: Mind Control Delete объявили дату полноценного релиза игры — он состоится 16 июля на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
CyberSport.ru 12:56
Происшествия
Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение
RT на русском 13:04
Политика
Spiegel: министры Германии отказались участвовать в саммите G7
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и глава немецкого министерства финансов Олаф Шольц отказались от участия в министерской встрече в рамках саммита G7, проведение которой планировалось 29 июля в Вашингтоне, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники.
Газета.Ru 12:47
Политика
Предложение депутата Латвии о разделе РФ не нашло отклика в интернете
Латвийский парламентарий Александр Кирштейнс выступил с провокационным предложением о разделе Российской Федерации, опубликовав соответствующую карту, составленную географом из Германии.
Политическая Экспертиза 02:39
Гаджеты
Huawei презентовала в России флагманский смартфон на 100 тысяч рублей
Источники: active.shop.by, m.fishki.net Китайская компания Huawei представила в РФ новый флагманский смартфон P40 Pro+ за 100 тысяч рублей.
HotGeo 10:03
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия 07 июля в 18:13
Футбол
Гол Погребняка принес «Уралу» победу над «Динамо» в матче РПЛ
РИА Новости 12:03
Транспорт
Метро в Петербурге с 13 июля вернется к обычному графику работы
Петербургский метрополитен с 13 июля возвращается к работе по обычному графику после изменений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 12:08
Политика
МИД не планирует менять Пола Уилана на российских заключенных в США
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала возможность обмена гражданина США Пола Уилана, осужденного в РФ за шпионаж, на российских граждан, отбывающих наказание в американских тюрьмах.
Ридус 10:43
Политика
В Киеве опубликовали разговор «Байдена и Порошенко» о диверсии в Крыму
Украинский депутат Андрей Деркач опубликовал запись телефонных переговоров, в ходе которых люди с голосами, похожими на голоса президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, обсуждают диверсионную операцию в Крыму, которая произошла в августе 2016 года.
РБК 08:28
Политика
В кабмине оценили сообщения о планах возобновления перелётов
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко прокомментировал сообщения СМИ о предложении Роспотребнадзора возобновить авиасообщение с 13 странами.
RT на русском 12:18
Армия и оружие
Соратник Зеленского рассказал, почему Украина закупает у США списанные корабли
Соратник Зеленского рассказал, почему Украина закупает у США списанные корабли.
ФАН 08:20
Политика
Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM вчера в 10:13
Шоу-бизнес
Сенчукова и Рыбин оголились на солнце после лечения рака кожи
Победившие рак кожи артисты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поделились фотографиями своего отдыха на яхте, где принимали солнечные ванны практически голыми.
iReactor вчера в 08:42
Политика
Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что такого давления, как в последнее время, республика не испытывала за все время независимости.
РИА Новости 12:30
Здоровье
Мелик-Гусейнов рассказал об открытии детских лагерей
В третью волну откроются все оставшиеся детские лагеря. Однако срок замгубернатора пока не назвал.
Ньюс-НН 10:55
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США замечены вблизи границ России
Совсем недавно бомбардировщики B-52H и B-1B в течение 29 часов кружили вдоль границ РФ и Китая.
Discover24 10:25
Общество
Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что традиционные линейки в российских школах 1 сентября пройдут, но будут обеспечены меры безопасности в связи с эпидемией коронавируса.
RT на русском 07:02
Футбол
ФК «Уфа» победил «Ростов» со счетом 2:1
Футбольный клуб «Уфа» со счетом 2:1 победил «Ростов» в выездном матче 27-го тура российской премьер-лиги.
Башинформ вчера в 16:07
Армия и оружие
Турецкая авиация начала бомбить объекты в Ливии
Турецкая боевая авиация нанесла удар по базе в Аль-Джуфре в Ливии. Атака ознаменовала собой новый виток гражданской войны в стране.
Русская Планета 08:52
Общество
Смертность в Петербурге в июне оказалась наибольшей за десять лет
Как сообщает Интерфакс, такие данные опубликовал городской комитет по делам записи гражданского состояния.
Эхо Москвы 13:32
Происшествия
Следователи нашли похищенного мужчину в Екатеринбурге
Сотрудники СК нашли похищенного в Екатеринбурге мужчину и проводят его допрос.
ТАСС 08:27
Экономика
Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом
Апелляционный суд Англии подтвердил, что британский банк Cynergy Bank Limited может не выплачивать проценты по кредиту, полученному им от кипрской компании Lamesa Investments Limited Виктора Вексельберга.
Коммерсантъ 02:24
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
Транспорт
Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке
Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".
Газета.Ru 11:31
Армия и оружие
Украина и НАТО договорились усилить присутствие Альянса в Черном море
Министр обороны Украины Андрей Таран в четверг провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого они договорились усилить присутствие Альянса в Черноморском регионе, передает пресс-служба украинского минобороны.
РИА Новости 11:13
Общество
СКР отпустил московского депутата Галямину после допроса
Столичный муниципальный депутат Юлия Галямина вышла из Следственного комитета России (СКР) после допроса, до которого в ее квартире проводился обыск.
Коммерсантъ 09:54
Происшествия
Ефремова заставили заплатить налог на участвовавший в аварии джип
Федеральная налоговая служба (ФНС) заставила актера Михаила Ефремова заплатить транспортный налог на автомобиль Jeep Grand Cherokee, на котором он попал в аварию со смертельным исходом в центре Москвы в начале июня, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.
Lenta.ru 12:42