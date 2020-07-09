Политика
REGNUMПутин высоко оценил подготовку и проведение голосования по Конституции
Москва, 9 июля 2020, 15:17 — REGNUM Работа по проведению голосования по поправкам к Конституции России была организована на высоком уровне, заявил 9 июля президент страны Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой.
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Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета 01:32
Происшествия
Верзилову назначили психиатрическую экспертизу
Как пояснил адвокат Леонид Соловьев, экспертизу назначили на допросе в СКР в связи с тем, что Верзилов был в коме после отравления в 2018 году.
BFM.ru 09:47
Общество
Мишустин поручил госкомпаниям создать программу цифровой трансформации
Российские компании с госучастием должны будут разработать программу цифровой трансформации, которая предусматривает приоритетное использование российского программного обеспечения, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 09:46
Общество
В «МБХ медиа» и «Открытой России» проходят обыски
Утром 9 июля обыски прошли у муниципального депутата Юлии Галяминой, координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик в Москве, а также у координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова в Томске.
Коммерсантъ 06:03
Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Правительство РФ готовит новую выплату для семей с детьми.
Live24 01:57
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович разбогатеет из-за Прилучного
Закрутила, мол, роман с женатым и довела пару до развода. «Коварной» Мирославе стали даже угрожать расправой.
Мир новостей 09:33
Общество
В Сербии число жертв коронавируса достигло 352
Число жертв коронавируса в Сербии с начала пандемии достигло 352 человек, выявлены 17,3 тысячи больных, сообщило министерство здравоохранения страны.
РИА Новости 09:53
Общество
В МВД предложили изменить водительские права и ПТС
МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят в паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения.
РИА Новости 07 июля в 15:21
Политика
Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Государственная Дума может принять закон 23 июля, который гласит о том, что если территория Российской Федерации приняла решение отчуждения, то такие действия будут расцениваться как экстремизм.
CT news вчера в 13:04
Шоу-бизнес
Симоньян похудела на 30 кг ради свадьбы Навки
Симоньян рассказала, что периодически сидит на диетах, чтобы сбросить несколько лишних кг, из-за которых она не может носить любимую одежду.
Shraibikus News вчера в 07:53
Общество
В Москве возобновляют очную работу образовательные учреждения
С 13 июля в Москве отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Российская газета 06:07
Происшествия
Судья проекта «Танцы со звездами» избил жену в центре Москвы
Московский Комсомолец 09:31
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Политика
Медведев назван вероятным преемником Путина
Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов.
Цензуры.Нет вчера в 06:03
Игры
В Twitter обнаружили официальный аккаунт Crash Bandicoot: On the Run
В Twitter обнаружили официальный аккаунт игры Crash Bandicoot: On the Run.
Игромания.ру вчера в 03:08
Общество
Татария вновь заняла второе место в инвестиционном рейтинге регионов
В 2020 году лидером инвестиционного рейтинга стала Москва. В топ-3 также вошли Татария и Тульская область (2-е и 3-е место соответственно).
REGNUM 09:38
Происшествия
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России
Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
Известия вчера в 20:40
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 07 июля в 09:00
Энергетика
Минэнерго США признало снижение эффективности экспорта СПГ
Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США неэффективной, покупатели отказались от 110 летних поставок СПГ, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
РИА Новости 07 июля в 13:23
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Футбол
«Ростов» отказался продавать Шомуродова в «Гент» за 5 млн евро
"Ростов" отказался продавать нападающего Элдора Шомуродова.
Soccer.ru 09:33
Футбол
Геркус прокомментировал информацию о том, что Евсеев может возглавить «Спартак»
Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал информацию о том, что наставник "Уфы" Вадим Евсеев может возглавить столичный "Спартак".
Газета.Ru 10:24
Армия и оружие
Сирийская армия нанесла артиллерийский удар по боевикам на юге Идлиба
Две деревни атакованы сирийской армией 8 июля в провинции Идлиб, сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
ИА Красная Весна вчера в 16:25
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
Общество
В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 16:21