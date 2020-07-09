Москва, 9 июля 2020, 15:17 — REGNUM Работа по проведению голосования по поправкам к Конституции России была организована на высоком уровне, заявил 9 июля президент страны Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой.

Экономика Тарифы на мобильную связь в России могут вырасти на 14% В первом полугодии средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи выросла на 8%, с 270 руб. до 291 руб. Это позволило операторам компенсировать выпадающую выручку из-за самоизоляции россиян во время пандемии. 1,6K

Политика Росфинмониторинг внёс журналиста Бабченко в список экстремистов Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму, следует из данных на сайте РФМ. 181

Экономика Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом. 125

Политика В Киеве опубликовали разговор «Байдена и Порошенко» о диверсии в Крыму Украинский депутат Андрей Деркач опубликовал запись телефонных переговоров, в ходе которых люди с голосами, похожими на голоса президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, обсуждают диверсионную операцию в Крыму, которая произошла в августе 2016 года. 11

Общество Данные участников блокчейн-голосования попали в открытый доступ Зачем было внедрять блокчейн — В блокчейн-голосовании по поправкам в Конституцию РФ произошел новый сбой Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто. 1

Происшествия Более 50 человек эвакуировали в подмосковной Рузе после прорыва дамбы После прорыва дамбы на реке Городянка в подмосковном городе Рузе спасатели эвакуировали 52 человека, сообщили РБК в пресс-службе администрации городского округа Руза. 543

Общество Tesla близка к выпуску полностью беспилотных электромобилей По словам Илона Маска, которые приводит Automotive News, у Tesla «нет фундаментальных проблем на пути создания беспилотника пятого уровня» и компания очень близка к серийному выпуску таких автомобилей. 6

Автоспорт Алекс Элбон: Нужно сокращать отставание от Mercedes Накануне Гран При Штирии гонщик Red Bull Racing Алекс Элбон говорил о первой гонке сезона и ожиданиях от нового этапа.

Общество Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала РБК, что министерство совместно с Роспотребнадзором и Росавиацией продолжают работу над списком стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения на первом этапе — его позднее представят правительству. 534

Происшествия Опубликована информация об имуществе Фургала Последние сведения о доходах Фургала были опубликованы в мае 2019 года. В 2018 году он заработал 5,46 млн руб. 2

Общество В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной Вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной, на сегодняшний день в России в разработке 17 перспективных вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. 1,8K

Политика В Башкортостане появились бизнес-шерифы Для улучшения качества инвестиционного климата в Башкортостане введен институт бизнес-шерифов.

Игры Sky: Children of the Light скачали больше 20 млн раз спустя год после релиза Разработчики из студии thatgamecompany (Journey, Flower) объявили, что их условно-бесплатную приключенческую игру Sky: Children of the Light скачали больше 20 млн раз спустя год после релиза.

Футбол «Милан» вырвал победу над «Ювентусом» в чемпионате Италии по футболу Алекс Сандро в спокойной ситуации отдал пас в собственную штрафную на Джакомо Бонавентуру, который прострелил на Ребича, и тот в касание установил окончательный счет встречи - 4:2. Никто из защитников "бьянконери" даже не находился рядом с хорватским нападающим, караулившим в центре штрафной, - все, что нужно знать об игре "Ювентуса" в последние 30 минут матча. 1

Происшествия Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния. 1