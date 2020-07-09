Политика

REGNUMREGNUMПутин высоко оценил подготовку и проведение голосования по Конституции

Москва, 9 июля 2020, 15:17 — REGNUM Работа по проведению голосования по поправкам к Конституции России была организована на высоком уровне, заявил 9 июля президент страны Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой.
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Путин отметил, что голосование по Конституции не привело к вспышке коронавируса

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Памфилова оценила демократичность голосования по поправкам

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Памфилова: голосование по поправкам стало концентрированным выражением прямой демократии

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Путин оценил организацию голосования по поправкам к Конституции

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Экономика

Тарифы на мобильную связь в России могут вырасти на 14%

В первом полугодии средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи выросла на 8%, с 270 руб. до 291 руб. Это позволило операторам компенсировать выпадающую выручку из-за самоизоляции россиян во время пандемии.
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Росфинмониторинг внёс журналиста Бабченко в список экстремистов

Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму, следует из данных на сайте РФМ.
RT на русском 07:03
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Экономика

Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом

По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
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Политика

В Киеве опубликовали разговор «Байдена и Порошенко» о диверсии в Крыму

Украинский депутат Андрей Деркач опубликовал запись телефонных переговоров, в ходе которых люди с голосами, похожими на голоса президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, обсуждают диверсионную операцию в Крыму, которая произошла в августе 2016 года.
РБК 08:28
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Общество

Данные участников блокчейн-голосования попали в открытый доступ

Зачем было внедрять блокчейн — В блокчейн-голосовании по поправкам в Конституцию РФ произошел новый сбой Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
РБК 08:28
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Происшествия

Два депутата от ЛДПР задержаны в рамках уголовного дела против Фургала

В рамках уголовного дела против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержаны депутаты Думы Хабаровского края от ЛДПР Козлов и Кузнецов.
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Общество

В РПЦ оценили изображение Иисуса Христа чернокожим

Изображение Иисуса Христа чернокожим противоречит церковным канонам, поскольку он не был афроамериканцем.
Lenta.ru 08:25
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Происшествия

Более 50 человек эвакуировали в подмосковной Рузе после прорыва дамбы

После прорыва дамбы на реке Городянка в подмосковном городе Рузе спасатели эвакуировали 52 человека, сообщили РБК в пресс-службе администрации городского округа Руза.
РБК 01:19
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Общество

Tesla близка к выпуску полностью беспилотных электромобилей

По словам Илона Маска, которые приводит Automotive News, у Tesla «нет фундаментальных проблем на пути создания беспилотника пятого уровня» и компания очень близка к серийному выпуску таких автомобилей.
Motor 05:46
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Автоспорт

Алекс Элбон: Нужно сокращать отставание от Mercedes

Накануне Гран При Штирии гонщик Red Bull Racing Алекс Элбон говорил о первой гонке сезона и ожиданиях от нового этапа.
F1news.ru вчера в 09:48
Общество

Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай

Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала РБК, что министерство совместно с Роспотребнадзором и Росавиацией продолжают работу над списком стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения на первом этапе — его позднее представят правительству.
РБК 05:49
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Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

BFM.ru 08:15
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Происшествия

Опубликована информация об имуществе Фургала

Последние сведения о доходах Фургала были опубликованы в мае 2019 года. В 2018 году он заработал 5,46 млн руб.
Газета.Ru 08:28
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Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07 июля в 07:12
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Шоу-бизнес

Сенчукова и Рыбин оголились на солнце после лечения рака кожи

Победившие рак кожи артисты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поделились фотографиями своего отдыха на яхте, где принимали солнечные ванны практически голыми.
iReactor вчера в 08:42
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Общество

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной, на сегодняшний день в России в разработке 17 перспективных вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Интерфакс вчера в 14:06
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Политика

В Башкортостане появились бизнес-шерифы

Для улучшения качества инвестиционного климата в Башкортостане введен институт бизнес-шерифов.
БИЗНЕС Online 08:46
Происшествия

Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула

Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть.
Коммерсантъ 08:47
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Общество

У троих жителей Пермского края в Севастополе выявили коронавирус

9 июля в Севастополе у троих жителей Пермского края выявили коронавирусную инфекцию.
Рифей-Пермь 07:57
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Игры

Sky: Children of the Light скачали больше 20 млн раз спустя год после релиза

Разработчики из студии thatgamecompany (Journey, Flower) объявили, что их условно-бесплатную приключенческую игру Sky: Children of the Light скачали больше 20 млн раз спустя год после релиза.
Игромания.ру 03:52
Футбол

«Милан» вырвал победу над «Ювентусом» в чемпионате Италии по футболу

Алекс Сандро в спокойной ситуации отдал пас в собственную штрафную на Джакомо Бонавентуру, который прострелил на Ребича, и тот в касание установил окончательный счет встречи - 4:2. Никто из защитников "бьянконери" даже не находился рядом с хорватским нападающим, караулившим в центре штрафной, - все, что нужно знать об игре "Ювентуса" в последние 30 минут матча.
Газета.Ru вчера в 04:08
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Армия и оружие

Эрдоган выигрывает битву за нефть и газ Ливии

Все понимают, что нефти и природного газа Ливии на всех кураторов не хватит.
Pravda.Ru вчера в 06:37
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Авто

Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей

Компания Toyota на специальном мероприятии в Таиланде представила новый кроссовер марки под названием Corolla Cross.
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Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
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Происшествия

Два человека погибли в ДТП на трассе в Самарской области

Утром в четверг, 9 июля, на трассе в Самарской области столкнулись две машины: в результате аварии два человека получили смертельные травмы.
Dorinfo.ru 04:55
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Общество

На улицах Москвы с 13 июля отменяется «масочный режим»

В Москве с 13 июля ношение масок на улице станет необязательным, говорится в указе столичного мэра Сергея Собянина.
Газета.Ru 06:10
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Энергетика

Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн

Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула российской компании «Газпром экспорт» $90 млн.
RT на русском 02:51
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Происшествия

В Петербурге осудили анестезиолога за изнасилование шестерых пациенток

Десять лет в исправительной колонии строгого режима проведет петербургский врач-анестезиолог, который насиловал пациенток, находящихся под наркозом.
Российская газета 07:35
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Происшествия

Силовики возбудили дело о похищении мужчины около стройплощадки АСК

Похищение произошло в районе 5:20 часов утра.
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Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом

Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
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Как работают Яндекс.Новости?
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