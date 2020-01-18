Политика
RuNews24.ruПутин назвал выступающих против поддержки семей с детьми уродами
Путин выразил недоумение из-за того, что некоторые люди сочли увеличение объема государственной поддержи семей с детьми необязательным.
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 20:04, Ашберн
Общество
У принца Гарри и принцессы Меган отнимут королевские титулы
Политика
Трамп отвергает обвинения по обеим статьям импичмента
«Президент Трамп категорически и однозначно отрицает каждое из обвинений в обеих статьях импичмента», — говорится в документе.
Происшествия
В Москве трое мужчин провалились под лед
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Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Политика
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
Политика
Национальный архив США замазал слово «Трамп» на фото с демонстрации
Национальный архив США убрал с фотографии массовых протестов 21 января 2017 года на выставке слово «Трамп».
Происшествия
Московский школьник избил учительницу из-за наушников
Общество
Названы самые вредные для сна привычки
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
Авто
Производство Chevrolet Niva перенесут на конвейер АвтоВАЗа
Производство Chevrolet Niva на линию АвтоВАЗа планируют перенести ориентировочно в 2021 году.
Общество
Жители России смогут получать материнский капитал на первого ребенка
Семья, получившая маткапитал при рождении первого ребенка, при рождении второго малыша получит и второй материнский капитал — в размере 150 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак платит за виллу на Мальдивах 1,5 миллиона в сутки
По информации издания, Собчак для отдыха выбрала виллу с несколькими спальнями, собственным бассейном, джакузи на свежем воздухе, водной горкой, сауной, тренажёрным залом и винным погребом.
Политика
Помпео прибыл на конференцию по Ливии в Берлине
Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл на конференцию по Ливии, которая пройдет в воскресенье в Берлине.
Происшествия
В Петербурге арестовали лжеминера здания Конституционного суда
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к тюремному заключению на один месяц и 28 дней Виктора Николаева за сообщение заведомо ложных сведений о готовящемся взрыве в здании Конституционного суда РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов города в субботу.
Авто
Электрокары Tesla проверят из-за жалоб на проблемы с набором скорости
Появились данные о том, что 127 владельцев автомобилей Tesla подали петицию в NHTSA.
Футбол
Хет-трик Иммобиле помог «Лацио» разгромить «Сампдорию»
В матче 20-го тура Серии А «Лацио» принимал «Сампдорию» и очень легко набрал очередные три очка.
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Армия и оружие
Фигуры сложного пилотажа на «Аллигаторе» показали глазами пилота
На кадрах видно, как вертолёт выполнил фигуры сложного малоскоростного пилотажа, в том числе «воронку», подразумевающую движение по кругу с врагом на прицеле, и «горку» — полёт боком с резким набором высоты, передаёт телеканал «Звезда».
Политика
Медведев и Мишустин провели встречу с членами правительства
Ранее Дмитрий Медведев выразил мнение о том, что новое правительство справится с масштабными задачами, которые в своем послании Федеральному собранию поставил президент Владимир Путин.
Происшествия
Московский ТЦ извинился за избиение подростка охранником
Торговый центр «МЕГА Химки», охранник которого ранее избил подростка, извинился перед посетителями.
Происшествия
В Ереване экс-главу спецслужбы Армении нашли застреленным
Следователи обнаружили тело бывшего директора Службы национальной безопасности Армении с огнестрельным ранением.
Футбол
Холанд оформил хет-трик в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию»
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Аугсбург" в результативном матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
Технологии
Microsoft выпустил новый браузер Edge Chromium
Корпорация Microsoft выпустила новый браузер Edge, работающий на движке Chromium от Google.
Космос
Маск пообещал перевезти на Марс миллион человек
Как заявил Маск, если за 10 лет построить сто таких кораблей, то массовые путешествия на Красную планету станут реальностью.
Экономика
Капитализация Alphabet достигла $1 трлн
Alphabet стала четвертой компанией, преодолевшей отметку в $1 трлн, после Apple, Amazon и Microsoft.
Здоровье
Жители Кизляра пожаловались на качество водопроводной воды
Футбол
Гвардиола прокомментировал вечеринку своих игроков с 22 моделями
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал вечеринку своих игроков с 22 моделями. Его слова приводит The Daily Mail.