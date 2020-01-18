Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruПутин назвал выступающих против поддержки семей с детьми уродами

Путин выразил недоумение из-за того, что некоторые люди сочли увеличение объема государственной поддержи семей с детьми необязательным.
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Путин назвал «моральными уродами» противников поддержки семей с детьми

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Кого Путин назвал моральными уродами

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