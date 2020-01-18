Путин выразил недоумение из-за того, что некоторые люди сочли увеличение объема государственной поддержи семей с детьми необязательным.

Путин назвал выступающих против поддержки семей с детьми уродами

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Происшествия В Петербурге арестовали лжеминера здания Конституционного суда Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к тюремному заключению на один месяц и 28 дней Виктора Николаева за сообщение заведомо ложных сведений о готовящемся взрыве в здании Конституционного суда РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов города в субботу.

Армия и оружие Фигуры сложного пилотажа на «Аллигаторе» показали глазами пилота На кадрах видно, как вертолёт выполнил фигуры сложного малоскоростного пилотажа, в том числе «воронку», подразумевающую движение по кругу с врагом на прицеле, и «горку» — полёт боком с резким набором высоты, передаёт телеканал «Звезда».

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