с чего всё началось

Распространение онкологических заболеваний является вызовом для всего человечества, заявил президент Владимир Путин. Выступая на втором международном форуме онкологии и радиологи, российский лидер призвал международной сообщество скооперироваться для борьбы с подобными болезнями.

Путин назвал вызов для всего человечества

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