Политика
ИзвестияПутин назвал распространение рака вызовом для всего человечества
Путин отметил, что приоритетом в госполитике в области здравоохранения должно стать выстраивание передовой, ориентированной прежде всего на интересы пациента системы онкологической помощи, профилактики, своевременного выявления заболеваний и их эффективного лечения.
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с чего всё началось
«Чтобы ответить на него, добиться настоящего прорыва, необходима широкая международная кооперация, направленная на обмен лучшими клиническими практиками, на поиск нестандартных мер на основе междисциплинарного подхода, интеграции возможностей ядерных и цифровых технологий, новейших достижений в сфере биологии, химии, генетики, других отраслей фундаментальной науки», — говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Кремля.Известия06:28
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Путин сообщил о ключевых направлениях в развитии российского здравоохранения
Парламентская газета03:21
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Кино
«Игра Престолов» и «Чернобыль» получили «Эмми»
Заключительный сезон сериала «Игра престолов» получил награду телеакадемии США «Эмми».
Lenta.ru 00:13
Интернет
Google вернулся к прослушке пользователей
Администрация Google вновь запустила прослушку команд, которые пользователи дают голосовому помощнику Google Assistant.
Lenta.ru 09:21
Общество
Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском 07:17
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости 07:25
Спорт
Драчев ответил, как ситуация с РУСАДА повлияет на СБР
По заявлению Драчева, СБР каждый день получает информацию о ситуации WADA и РУСАДА, однако союз должен выполнять ту работу, которую вел изначально.
Нева Спорт 08:39
Общество
Друзь вернется в «Что? Где? Когда?» после скандала
Александр Друзь вернется в интеллектуальную передачу Первого канала. Об этом сообщается на сайте телекомпании «Игра-ТВ».
Lenta.ru 08:35
Армия и оружие
Минобороны получило партию защищенных ноутбуков
Российское военное ведомство получило первую партию защищенных ноутбуков, изготовленных с учетом требований военных.
Военное обозрение 20 сентября в 08:38
Общество
Игрушечного бен Ладена продавали в детском магазине Ставрополя
Российская газета 07:28
Политика
Порошенко заявил об угрозе энергетической независимости Украины
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что энергетическая независимость страны находится под угрозой.
RT на русском 06:59
Политика
Украина закрыла пункт пропуска на границе с Крымом для автотранспорта
Украина закрывает пограничный пункт пропуска «Каланчак» для автомобилей.
Новый День 00:42
Экономика
ЦБ ужесточает ограничения для неквалифицированных инвесторов
В новой версии категорий стало три: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор.
REGNUM 04:06
Гаджеты
Компания Xiaomi показала Xiaomi Mi Mix Alpha
Китайская компания Xiaomi продемонстрировала уникальный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:30
ЖКХ
В Москве начали давать отопление в жилые дома
Начиная с понедельника тепло будет подано в жилые дома, административные и промышленные здания.
РИА Новости 06:49
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru вчера в 11:21
Авто
Россиян предупредили о росте цен на автомобили
Россиянам советуют не откладывать покупку автомобиля на следующий год, поскольку цены с 1 января 2020 года вновь поднимутся из-за планов правительства увеличить утилизационный сбор.
Росбалт 05:10
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Политика
МИД Эстонии возмущён документами об освобождении страны от нацистов
В сообщении указано, что МИД Эстонии «глубоко возмущён» публикацией в Twitter, сделанной российской стороной, которая «сводит к минимуму преступления советского режима» и распространяет «историческую несправедливость».
REGNUM 09:44
Общество
Чем быстрее человек ходит, тем дольше он проживет, считают в Японии
LentaChel.ru 21 сентября в 01:14
Культура
«Форт Боярд» вернулся на экраны
Форт: новейшая история Французскому шоу "Форт Боярд" в следующем году исполнится 30 лет.
RT на русском вчера в 16:11
Авто
В РФ заработали новые правила расчета транспортного налога
Новые правила будут применять для транспортного налога за 2018 г. К тому же отменили федеральную льготу для организаций.
Независимый публицист 21 сентября в 22:55
Космос
Скончался первый немецкий космонавт Зигмунд Йен
Ридус вчера в 15:31
Спорт
ОКР заявил об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подтвердил, что участие сборной страны в летних Играх 2020 года может оказаться под угрозой из-за допингового скандала.
РБК 08:58
Футбол
«Вест Хэм» победил «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Ярмоленко
Голами в ворота манкунианцев отметились украинский нападающий Андрей Ярмоленко и защитник Аарон Крессуэлл.
Sport24.ru вчера в 10:57
Культура
Минкульт предлагает ученикам слушать Queen, Цоя и смотреть аниме
В учебную программу школьников войдут песни группы Queen и аниме Хаяо Миядзаки.
Orsk.ru вчера в 12:00
Авто
Mitsubishi Pajero Sport установил рекорд в России
Представители «Книги рекордов России» официально зафиксировали достижение внедорожника Mitsubishi Pajero Sport, который в июле нынешнего года преодолел подъем с самым большим перепадом высот для серийной модели.
Тарантас Ньюс 06:10
Политика
Съезд ДУМ впервые пройдет в Московской соборной мечети
РИА Новости 05:16
Здоровье
В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
24-летняя девушка родила в индийском штате Раджастхан девочку с четырьмя ногами и тремя руками. О редком случае написали в издании Mirror.
РЕН ТВ 21 сентября в 19:19