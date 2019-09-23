с чего всё началось

Путин отметил, что приоритетом в госполитике в области здравоохранения должно стать выстраивание передовой, ориентированной прежде всего на интересы пациента системы онкологической помощи, профилактики, своевременного выявления заболеваний и их эффективного лечения.

Путин назвал распространение рака вызовом для всего человечества

Интернет Google вернулся к прослушке пользователей Администрация Google вновь запустила прослушку команд, которые пользователи дают голосовому помощнику Google Assistant.

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Спорт Драчев ответил, как ситуация с РУСАДА повлияет на СБР По заявлению Драчева, СБР каждый день получает информацию о ситуации WADA и РУСАДА, однако союз должен выполнять ту работу, которую вел изначально.

Общество Друзь вернется в «Что? Где? Когда?» после скандала Александр Друзь вернется в интеллектуальную передачу Первого канала. Об этом сообщается на сайте телекомпании «Игра-ТВ».

Армия и оружие Минобороны получило партию защищенных ноутбуков Российское военное ведомство получило первую партию защищенных ноутбуков, изготовленных с учетом требований военных.

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Экономика ЦБ ужесточает ограничения для неквалифицированных инвесторов В новой версии категорий стало три: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор.

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Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".

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