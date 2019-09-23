с чего всё началось

Глава государства подчеркнул, что сегодня вызов для всего человечества – это тяжелые и опасные недуги, связанные со злокачественными новообразованиями, распространение онкологических заболеваний. Президент добавил, что Россия готова сотрудничать в решении этого вопроса с иностранными государствами.

Путин назвал вызов для всего человечества

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