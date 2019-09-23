Политика
9111.ruПутин назвал вызов для всего человечества
Глава государства подчеркнул, что сегодня вызов для всего человечества – это тяжелые и опасные недуги, связанные со злокачественными новообразованиями, распространение онкологических заболеваний. Президент добавил, что Россия готова сотрудничать в решении этого вопроса с иностранными государствами.
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с чего всё началось
«Чтобы ответить на него, добиться настоящего прорыва, необходима широкая международная кооперация, направленная на обмен лучшими клиническими практиками, на поиск нестандартных мер на основе междисциплинарного подхода, интеграции возможностей ядерных и цифровых технологий, новейших достижений в сфере биологии, химии, генетики, других отраслей фундаментальной науки», — говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Кремля.Известия06:28
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Путин сообщил о ключевых направлениях в развитии российского здравоохранения
Парламентская газета03:21
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Путешествия
Крупнейший европейский лоукостер подал заявку на полеты в Россию
Лоукостеры Ryanair из Ирландии, EasyJet из Великобритании и WizzAir из Венгрии подали заявки на полеты из аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ООО "Воздушные ворота северной столицы".
РИА Новости 14:16
Общество
Моника Беллуччи вышла в свет в прозрачном нижнем белье
54-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на публике в откровенном костюме.
Lenta.ru 06:44
Экономика
Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости 12:52
Политика
Трамп прокомментировал скандал вокруг его разговора с Зеленским
Глава МИД Украины Вадим Пристайко сказал, что Трамп не давил на Зеленского, сам президент США тоже заявил, что история сфабрикована.
РИА Новости 11:13
Кино
Музыкальная сказка возвращается: новый трейлер «Холодного сердца 2»
Оригинальная лента «Холодное сердце» заработала в прокате 1,2 млрд долларов США.
Киноафиша России 13:09
Здоровье
Названы замедляющие старение продукты
Диетолог Марият Мухина рассказала, какие продукты влияют на продолжительность жизни и помогают замедлить старение.
Известия вчера в 16:45
Политика
Зеленский призвал жителей Украины жаловаться на коррупцию
Зеленский призвал жителей Украины «делать маленькие шаги навстречу иной ментальности» и подписал закон об импичменте президента.
REGNUM 06:56
Здоровье
Счетная палата РФ раскритиковала Минтруд за работу с инвалидами
В Счетной палате заявили о недостаточности усилий Минтруда по работе с инвалидами и нормативному регулированию медико-социальной экспертизы.
Ньюс-НН 20 сентября в 14:17
Происшествия
Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.
RT на русском 13:09
Космос
Скончался первый немецкий космонавт Зигмунд Йен
Ридус вчера в 15:31
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости 07:25
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Шоу-бизнес
В сети сообщили, что опухоль Заворотнюк оказалась неоперабельной
В сети появилась информация, что опухоль актрисы Анастасии Заворотнюк оказалась неоперабельной.
Газета.Ru 12:05
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался содержать «Мисс Москва»
Оксана Воеводина и король Малайзии Тенку Султан Мухаммад V поженились в ноябре 2018 года в Москве в концертном зале Barvikha Concert Hall.
Рамблер 14:01
Происшествия
В Ленинградской области арестовали четырех мужчин по делу об убийстве
Четверо мужчин заключены под стражу по делу об убийстве Михаила Долгополова во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба СК РФ.
РИА Новости 13:01
Политика
На Украине призвали к переговорам по морской границе с Россией
Украинское государственное учреждение Госгидрография предложило инициировать переговоры с Россией по установлению морской границы между двумя странами.
RT на русском 13:33
Кино
Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv 07:42
Экономика
АКРА впервые присвоило России долгосрочный кредитный рейтинг
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило России долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале на уровне «A-» со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.
Коммерсантъ 14:10
Происшествия
Жену главы Нацполиции Украины задержали за контрабанду валюты
Нарушители, среди которых оказалась супруга главы украинской Нацполиции Сергея Князева, пытались перевезти через границу незадекларированные денежные средства.
News.ru 13:02
Авто
Новый Toyota Land Cruiser 200 доступен в России
Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе японской марки, из «экстерьерных» обновлений рестайлинговый Toyota Land Cruiser 200 получил новый цвет кузова – «черный перламутр» (доступен во всех комплектациях, кроме версии TRD) и колесные диски нового дизайна в топовом исполнении Executive Lounge.
Автоновости дня 12:24
Общество
Гидрометцентр пообещал затяжное похолодание в России
По данным Гидрометцентра, в центральной России ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.
REGNUM 02:40
Происшествия
Стало известно о безуспешной попытке задержания замглавы ГИБДД Петербурга
Бригада управления собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу разработала план по задержанию «пьяного водителя» – замначальника УГИБДД города Алексея Старова.
Взгляд.ру 08:28
Спорт
IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.
РБК 11:56
Происшествия
В Москве осудили удерживавшего мальчика в квартире 10 лет педофила
Симоновский суд Москвы приговорил к 20 годам колонии строгого режима Эдуарда Никитина, который десять лет удерживал мальчика в квартире и насиловал его.
РБК 10:02
Кино
«Игра престолов» в четвертый раз получила премию «Эмми»
Последний сезон знаменитого сериала канала HBO "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США "Эмми", вновь став "лучшим драматическим сериалом" года.
Народные новости 00:56
Политика
Раскол в расколе: бывший митрополит ПЦУ обвинил Епифания во лжи
В публичной лжи обвинил предстоятеля Православной Церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания бывший митрополит ПЦУ Иоасаф 22 сентября в своей публикации в сообществе «За Українську Церкву» в социальной сети Facebook.
Красная весна вчера в 10:24
Кино
Умер актер «Убить Билла 2» Сид Хэйг
В США 21 сентября умер актер и кинопродюсер Сид Хэйг. Об этом сообщила супруга 80-летнего кинематографиста.
Культуромания 08:42
Гаджеты
TSMC готовится к массовому производству 5-нм чипов
Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) готовится к серийному производству микрочипов с применением 5-нанометровой технологии.
3DNews 09:22
Происшествия
В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru
РИА Новости 12:08
Политика
Глава Совета муфтиев РФ назвал целесообразным многоженство
Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин выступил за введение в мусульманских республиках двоеженство или многоженство.
Inkazan 14:24