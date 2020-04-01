Энергетика
Газета.RuПутин назвал вызовом цены на нефть
Президент России Владимир Путин назвал нынешние цены на нефть серьезным вызовом для страны, следует из опубликованной на сайте Кремля стенограммы.
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Комментарии
Здоровье
В трех больницах Петербурга ввели ограничения из-за коронавируса
Ограничения введены на территории трех больниц Санкт-Петербурга из-за "заноса" новых случаев коронавируса, сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
Политика
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении правительства полномочиями по введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, в том числе при возникновении эпидемий.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Политика
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на помощь России в борьбе с распространением коронавируса.
Общество
Голикова озвучила дату начала испытаний вакцины от коронавируса
Татьяна Голикова рассказала, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса.
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий штрафы для граждан, которые нарушают режим самоизоляции, информирует ТАСС.
Футбол
РФС приостановил футбольный сезон до 31 мая
Российский футбольный союз (РФС) продлил срок приостановки всех футбольных соревнований внутри страны до 31 мая из-за коронавируса.
Экономика
Глава РЖД предложил ввести в компании неполный рабочий день
«Российские железные дороги» (РЖД) из-за ситуации с распространением коронавируса рассматривают возможность перехода на режим неполного рабочего времени.
Общество
В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса
В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
На борьбу с коронавирусом зарезервировано 1,4 триллиона рублей
Федеральные власти зарезервировали на борьбу с коронавирусной инфекцией 1,4 триллиона рублей.
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в американском штате Айдахо
Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано во вторник в американском штате Айдахо.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Общество
Правительство Украины ужесточает карантинные меры
Решение об усилении карантинных мер в стране в отношении транспорта, самоизоляции и размещения граждан, вернувшихся из других стран, принято правительством Украины в среду, сообщает 1 апреля пресс-служба минздрава страны.
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Космос
Мочу астронавтов могут использовать для создания лунной базы
В научном журнале Journal of Cleaner Production была опубликована статья, в которой говорится о том, что команде Анны-Лены Кьениксен из Университетского колледжа Эстфолла в Норвегии удалось совершить достаточно интересное открытие — по их словам, мочу астронавтов в будущем могут использоваться для создания лунной базы.
Общество
У 20% россиян с коронавирусом заболевание протекает без симптомов
У 20 процентов россиян с выявленным коронавирусом заболевание протекает без симптомов, у 14 процентов - в форме пневмонии.
Здоровье
В Ивановской области вводится карантин
Режим полной самоизоляции вводится в Ивановской области со 2 апреля 2020 года. Соблюдение режима на улицах будет контролировать полиция.
Общество
Евгений Куйвашев ответил на популярные вопросы о режиме изоляции
Губернатор Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы по поводу эпидемиологической обстановки в Свердловской области.
Здоровье
«Надо быть бдительными»: ученые опасаются второй волны коронавируса из-за снятия карантина в Китае (Nature, Великобритания) (Nature)
«Пришло время ослабить меры изоляции, но нам надо быть бдительными, поскольку может возникнуть вторая волна инфекций», — говорит Бен Коулинг (Ben Cowling), работающий эпидемиологом в Гонконгском университете и следящий за ситуацией в Китае.
Политика
Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом
Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Наука
Химики разобрались в цветной фотографии середины XIX века
Цвета на фотографии середины XIX века объяснили распределением наночастиц серебра и хлорида серебра.
Общество
Число заболевших коронавирусом в Подмосковье выросло до 177
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что число заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье выросло до 177 человек.
Шоу-бизнес
Директор фонда Льва Лещенко рассказал о его состоянии
Общество
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Здоровье
Эпидемиолог: коронавирус заменит более опасная инфекция
Доктором медицинских наук, профессором Игорем Гундаровым сделано заявление о том, что в скором времени в мире может появиться ещё более опасный и агрессивный вирус, чем коронавирус типа COVID-19.
Общество
Опубликована новая карта распространения коронавируса в Подмосковье
К сожалению, были и два смертельных случая в связи с осложнениями, об этом сообщает штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.