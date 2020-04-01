Энергетика

Газета.RuГазета.RuПутин назвал вызовом цены на нефть

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Президент России Владимир Путин назвал нынешние цены на нефть серьезным вызовом для страны, следует из опубликованной на сайте Кремля стенограммы.
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Путин: нынешняя ситуация с ценами на нефть стала серьёзным вызовом для РФ

News.ru13:23

Путин назвал вызовом цены на нефть

Газета.Ru13:08
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