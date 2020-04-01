Президент России Владимир Путин назвал нынешние цены на нефть серьезным вызовом для страны, следует из опубликованной на сайте Кремля стенограммы.

Политика Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении правительства полномочиями по введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, в том числе при возникновении эпидемий.

Общество Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.

Футбол РФС приостановил футбольный сезон до 31 мая Российский футбольный союз (РФС) продлил срок приостановки всех футбольных соревнований внутри страны до 31 мая из-за коронавируса.

Общество В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.

Общество Правительство Украины ужесточает карантинные меры Решение об усилении карантинных мер в стране в отношении транспорта, самоизоляции и размещения граждан, вернувшихся из других стран, принято правительством Украины в среду, сообщает 1 апреля пресс-служба минздрава страны.

Космос Мочу астронавтов могут использовать для создания лунной базы В научном журнале Journal of Cleaner Production была опубликована статья, в которой говорится о том, что команде Анны-Лены Кьениксен из Университетского колледжа Эстфолла в Норвегии удалось совершить достаточно интересное открытие — по их словам, мочу астронавтов в будущем могут использоваться для создания лунной базы.

Здоровье В Ивановской области вводится карантин Режим полной самоизоляции вводится в Ивановской области со 2 апреля 2020 года. Соблюдение режима на улицах будет контролировать полиция.

Политика Украина поддержала санкции против Белоруссии Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Здоровье Эпидемиолог: коронавирус заменит более опасная инфекция Доктором медицинских наук, профессором Игорем Гундаровым сделано заявление о том, что в скором времени в мире может появиться ещё более опасный и агрессивный вирус, чем коронавирус типа COVID-19.