Политика

RT на русскомRT на русскомПутин назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан

Президент России Владимир Путин на встрече с правительством назвал главной задачей повышение уровня доходов граждан. По его словам, начиная с III квартала уходящего года наблюдаются определённые темпы роста доходов населения и реальных заработных плат.
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Путин призвал улучшить структуру и качество экономики

РИА Новости06:35

Путин обозначил министрам задачу номер один

РБК06:29

Путин призвал правительство сделать все для улучшения жизни россиян

Коммерсантъ06:25

Путин: Задача правительства №1 — повысить уровень жизни граждан

REGNUM06:49

Путин назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан

RT на русском06:24

Путин на встрече с кабмином назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан

Газета.Ru06:49

Путин назвал правительству задачу номер один

Национальная служба новостей06:36
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова перестала скрывать отношения с блогером Dava

Wday.ru 23 декабря в 06:15
Происшествия

На Урале бывший полицейский ворвался в мэрию с ножом

В городе Полевской (Свердловская область) бывший заместитель начальника ОМВД по оперативной работе ворвался в управлении культуры городской администрации с ножом, сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РБК 06:41
Политика

На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Известия 05:10
Спорт

Кабмин увеличил премии за медали на престижных спортивных состязаниях

Правительство России приняло решение увеличить размеры премий, выплачиваемых победителям и призёрам престижных спортивных соревнований.
RT на русском 05:56
Происшествия

Дацика арестовали на два месяца за попытку уплыть в Эстонию

Известия 02:31
Политика

«Северный поток-2» заморозят на 6 лет

Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
Утро.ru вчера в 08:06
Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком

РБК 06:42
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о передающемся от собак заболевании

По сведениям, предоставленным Роспотребнадзором, было выявлено, что около трети собак из регионов России болеют эхинококкозом.
News-24.ru 00:26
Происшествия

На российских полицейских завели дело за отказ найти подростка

В Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении двух полицейских, из-за халатности которых погиб похищенный подросток.
Lenta.ru 06:54
Политика

ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии

Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.
Известия вчера в 14:37
Армия и оружие

NYT: США могут сократить численность воинского контингента в Африке

Глава Пентагона Марк Эспер рассматривает возможность сокращения численности американских войск, размещенных в ряде стран на западе Африки, и даже полного вывода их из данного региона.
ТАСС вчера в 08:02
Экономика

Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд

Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 05:23
Гаджеты

Названы самые продаваемые смартфоны в мире

Сотрудники издания Counterpoint рассекретили глобальный рейтинг самых продаваемых смартфонов.
7 новостей вчера в 13:40
Общество

В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
REGNUM вчера в 22:58
Происшествия

В Петербурге пассажир автобуса расстрелял безбилетника

В Петербурге сотрудники полиции ищут мужчину, который выстрелил из травматического пистолета в безбилетника.
Российская газета 05:57
Политика

Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
RT на русском вчера в 18:02
Общество

Синоптик предупредил о новой волне тепла в новогоднюю ночь в Москве

Новогодняя ночь в столице будет теплой, сообщил агентству "Москва" замруководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
РИА Новости 06:12
Политика

В Кремле ответили на вопрос о призыве в армию сотрудника ФБК

В Кремле не комментирует законность призыва в армию сотрудника так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова.
REGNUM 05:30
Политика

Умер президент Академии военных наук Махмут Гареев

Ведомости 05:09
Общество

Медведев утвердил новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление от 20 декабря 2019 года №1734, которое меняет правила проведения экзамена на водительские права, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на аппарат правительства.
Газета.Ru вчера в 01:45
Политика

МИД России исключил введение санкций против части американцев

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
РБК 06:24
Общество

В Сочи почтили память погибших при крушении самолета Минобороны Ту-154

В Сочи почтили память жертв крушения самолета Министерства обороны Ту-154, которая произошла три года назад.
ТАСС 06:36
Происшествия

В Брянской области мужчина застрелил жену и покончил с собой

Предварительно установлено, что 24 декабря около 18 часов, находясь на участке местности около дома 137 по улице Калинина в городе Клинцы Брянской области, 53-летний местный житель причинил огнестрельное ранение своей 42-летней супруге, от которого она скончалась на месте происшествия.
РИА Новости вчера в 15:48
Футбол

Яшин вошел в сборную всех времен, Роналду – нет

Легендарный голкипер сборной СССР Лев Яшин вошел в состав команды всех времен по версии испанской газеты AS.
Советский спорт вчера в 14:55
Политика

Путин рассказал, как вырастут пенсии военных

Президент России Владимир Путин заявил, что пенсии военнослужащих будут индексироваться ближайшие три года.
URA.Ru вчера в 10:02
Происшествия

Российская пианистка трагически погибла в венгерском отеле

"В Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева", - заявил преподаватель вуза, где училась и работала девушка.
Газета.Ru 06:09
Авто

«АвтоВАЗ» поднимет цены на все модели Lada

Автоновости дня вчера в 22:28
Экономика

Доля россиян с банковскими вкладами упала из-за низких доходов

Доля граждан, не имеющих возможность открыть вклад из-за нехватки денег, выросла по сравнению с 2017 годом.
РБК 06:21
Происшествия

Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 возросло до 15

Число пострадавших в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае увеличилось до 15.
Известия 04:29
Общество

В «Современнике» рассказали о состоянии Галины Волчек

Театр «Современник» обратился к зрителям в связи с госпитализацией художественного руководителя Галины Волчек.
BFM.ru вчера в 09:37
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