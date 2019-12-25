Политика

РБКРБКПутин назвал повышение уровня доходов россиян задачей номер один

Президент России Владимир Путин во время предновогодней встречи с кабинетом министров назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан, передает ТАСС. По его словам, начиная с третьего квартала года видны определенные темпы роста доходов людей и реальных зарплат.
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Президент призвал увеличить темпы роста экономики России

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Путин назвал задачей номер один повышение уровня доходов россиян

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В Якутии при провале под лед двух большегрузов погибли два человека

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Новогодняя ночь в столице будет теплой, сообщил агентству "Москва" замруководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
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Доля россиян с банковскими вкладами упала из-за низких доходов

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Известия вчера в 22:57
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Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

В Ненецком автономном округе (НАО) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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Гаджеты

Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу

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iXBT.com 23 декабря в 02:32
Общество

Мантуров назвал маловероятным уход Apple с российского рынка

Российский рынок интересен Apple, американская компания вряд ли решит покинуть его после того, как в стране вступит в силу закон о предустановке на гаджеты российского программного обеспечения.
РБК вчера в 19:15
Кино

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iReactor 23 декабря в 12:45
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Как сообщал телеканал RT 24 декабря, вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка.
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на видеопрезентацию РЖД, в новом электронном билете, который поступит в продажу в первом полугодии 2020 года, будет указано, что пассажиры верхних полок имеют право в дневное время сидеть на нижних местах.
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РБК 06:24
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