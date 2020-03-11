Общество

Lenta.ruLenta.ruПутин назвал задачи правительства в условиях кризиса

Президент России Владимир Путин назвал главные задачи правительства в условиях финансового кризиса. Слова главы государства на встрече с инвесторами приводит РИА Новости. «Задача кабмина и ЦБ минимизировать негативные явления в экономике, чтобы граждане не почувствовали их на себе», — отметил Путин.
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Путин выразил уверенность в успешном прохождении Россией кризисного периода

Газета.Ru10:02

Путин предложил подготовить экономику к «серьезной конкурентной борьбе»

РБК06:27

Путин уверен, что экономика России переживёт турбулентность и окрепнет

RT на русском06:01

Путин: Россия пройдет турбулентный период достойно

Взгляд.ру06:09

Путин заявил о шансах достойно преодолеть кризис

Известия06:08

Путин: есть все шансы, что ключевые отрасли выйдут из кризиса окрепшими

ТАСС06:10

Путин уверен, что Россия пройдет турбулентный период спокойно

РИА Новости06:06
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Общество

В России выявили восемь новых случаев коронавируса

В России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Все заболевшие — граждане России.
РИА Новости 12:55
Экономика

Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора

Производители и импортеры электроники, напитков и шин направили вице-премьеру Виктории Абрамченко письмо, в котором предупредили о росте цен на 22% при вводе обязательного экологического сбора, пишет РБК.
РИА Новости 06:50
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции

Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:40
Политика

Терешкова предложила обнулить президентские сроки

Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
В Городе N вчера в 08:35
Общество

Украина вводит карантин из-за коронавируса

Народный депутат Украины Виктория Сюмар сообщила, что кабинет министров ввел карантин с 12 марта по 3 апреля.
Expert.ru 07:38
Наука

Найден самый маленький динозавр размером с колибри

Разбирая образцы янтаря мезозойского возраста из Мьянмы, доцент биологии Ларс Шмитц (Lars Schmitz) из Колледжа Скриппса в Калифорнии наткнулся на удивительную находку — маленький череп неизвестного позвоночного, похожий по форме и размерам на череп самой мелкой современной птицы колибри.
РИА Новости 12:01
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией

Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.
Коммерсантъ 10:44
Общество

Бойцы ФСБ задержали террористов в Крыму

В Крыму сотрудники ФСБ задержали четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Lenta.ru 10:05
Армия и оружие

Истребители США сопровождали российские Ту-142 в районе Аляски

REGNUM вчера в 16:59
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Матч Швеция – Россия пройдет при пустых трибунах

Ранее стало известно, что товарищеский матч между сборными Молдовы и России также пройдет при пустых трибунах.
Sports.ru 12:49
Общество

В Великобритании коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения

Ранее стало известно, что во Франции коронавирусом заразился министр культуры Франк Ристер.
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Здоровье

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о профилактике коронавируса

Роспотребнадзор поделился рекомендациями, которые помогут предупредить заражение коронавирусом. Об этом сообщила «Свободная пресса».
Телеканал 360° вчера в 06:56
Политика

Путин оценил идею встречи парламентариев «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин заявил, что лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель поддержат инициативу создания парламентского измерения «нормандского формата».
Lenta.ru вчера в 22:15
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Экономика

Дивиденды «Лукойла» за 2019 год составят суммарно 542 рубля на акцию

Дивиденды "Лукойла" за 2019 год составят суммарно 542 рубля на обыкновенную акцию, сообщил глава компании Вагит Алекперов в ходе телефонной конференции.
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Hyundai анонсировала новую Elantra

Компания Hyundai опубликовала первые официальные тизеры седана Elantra нового поколения.
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РПЛ ограничила число зрителей на матчах в Москве до пяти тысяч человек

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса COVID19 подписал указ о запрете проведения в столице России массовых мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч.
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Пассажир рейсового автобуса, следовавшего из Таллина в Санкт-Петербург, закашлялся во время путешествия и вызвал скандал.
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Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции

Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.
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Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

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Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
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Китайские медики рассказали о том, кого убивает коронавирус

Китайские учёные рассказали о том, в каких случаях заражение коронавирусом грозит смертью.
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Матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» пройдет при зрителях

«Атлетико» на своем официальном сайте сообщил, что ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» пройдет со зрителями.
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Мать троих детей Мэйуэзера найдена мертвой

Мать троих детей американского боксера Флойда Мэйуэзера Джози Харрис найдена мертвой в собственной машине.
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Кокорин опроверг свои высказывания о конфликте с руководством «Зенита»

Форвард «Сочи» Александр Кокорин опроверг высказывания о конфликте с руководством «Зенита».
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В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО

Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
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Джо Байден обошел основного соперника во второй «супервторник» подряд

Бывший вице-президент США Джо Байден победил по меньшей мере в четырех из шести штатов, где 10 марта прошли первичные выборы от Демократической партии.
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В Тамбовской области найдено тело пропавшей школьницы

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Пенсии проиндексируют, несмотря на обвал рубля

Все социальные выплаты и пенсии в России будут проиндексированы, несмотря на обвал рубля.
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В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
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