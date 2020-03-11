Президент России Владимир Путин назвал главные задачи правительства в условиях финансового кризиса. Слова главы государства на встрече с инвесторами приводит РИА Новости. «Задача кабмина и ЦБ минимизировать негативные явления в экономике, чтобы граждане не почувствовали их на себе», — отметил Путин.

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Политика Терешкова предложила обнулить президентские сроки Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.

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Общество Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.

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