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Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США

Россиян использовали для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании. Их ввезли по поддельным документам, рассказал президент. Напомним, в ночь на 29 июля 33 граждан России задержали в санатории под Минском.В источнике
Владимир Путин
Сейчас это очевидно, это акция спецслужб. Людей, о которых Вы сказали, втемную использовали для того, чтобы переместить на территорию Белоруссии…и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности.
С чего всё началось
Российский лидер Владимир Путин назвал задержание группы бойцов российского ЧВК в Белоруссии операцией спецслужб США и Украины, сообщает
 «Россия 24».
Полит.ру07:54
Подробнее о событии
Интерфакс

Путин заявил о причастности США к спецоперации с 33 «чоповцами» в Минске

Интерфакс07:46
ТАСС

Путин назвал задержание россиян в Белоруссии акцией спецслужб Украины и США

ТАСС07:16
РБК

Путин списал задержание «боевиков ЧВК» на акцию спецслужб Украины и США

РБК07:37
RT на русском

Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США

RT на русском07:35
Коммерсантъ

Путин назвал задержание россиян в Белоруссии акцией спецслужб Украины и США

Коммерсантъ07:21
РИА Новости

Путин назвал задержание россиян в Белоруссии операцией Украины и США

РИА Новости07:44
Комсомольская правда

Путин о задержанных в Минске 33 россиянах: Людей втемную использовали. Это акция украинских спецслужб

Комсомольская правда07:16

Путин сообщил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии

По словам Путина, резерв не будет задействован до тех пор, пока "экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою, не начнут поджигать дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее".
Газета.Ru08:57
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СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

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РБК17:37
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«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Локомотивом»

Пресс-служба московского футбольного клуба «Спартак» опубликовала видео, на котором показано, что осталось за кадром матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
RT на русском24 августа в 14:41

Ученые ТПУ получили новые органические магнитные соединения

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РИА Томск12:25
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