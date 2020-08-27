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Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США

Россиян использовали для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании. Их ввезли по поддельным документам, рассказал президент. Напомним, в ночь на 29 июля 33 граждан России задержали в санатории под Минском.В источнике
Владимир Путин
Сейчас это очевидно, это акция спецслужб. Людей, о которых Вы сказали, втемную использовали для того, чтобы переместить на территорию Белоруссии…и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности.
С чего всё началось
Российский лидер Владимир Путин назвал задержание группы бойцов российского ЧВК в Белоруссии операцией спецслужб США и Украины, сообщает
 «Россия 24».
Полит.ру07:54
Подробнее о событии
Интерфакс

Путин заявил о причастности США к спецоперации с 33 «чоповцами» в Минске

Интерфакс07:46
РИА Новости

Путин назвал задержание россиян в Белоруссии операцией Украины и США

РИА Новости07:44
РБК

Путин списал задержание «боевиков ЧВК» на акцию спецслужб Украины и США

РБК07:37
RT на русском

Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США

RT на русском07:35
Коммерсантъ

Путин назвал задержание россиян в Белоруссии акцией спецслужб Украины и США

Коммерсантъ07:21
ТАСС

Путин назвал задержание россиян в Белоруссии акцией спецслужб Украины и США

ТАСС07:16
Комсомольская правда

Путин о задержанных в Минске 33 россиянах: Людей втемную использовали. Это акция украинских спецслужб

Комсомольская правда07:16

Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации
РБК13:48
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В Крыму проверят все детдома из-за скандала с истощенным ребенком

Как заявила «Новой газете» приемная мать двухлетнего мальчика Ольга Крамная, из-за пандемии коронавируса опекунство в Симферополе оформляли удаленно, а после выписки ребенка из детдома его пришлось экстренно госпитализировать в Луговскую больницу.
Новая газета25 августа в 08:16
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Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».
Ведомости04:28
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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Пентагон осудил учения КНР в Южно-Китайском море

«Министерство обороны обеспокоено недавним решением Китайской Народной Республики провести 23—29 августа военные учения, в том числе запуск баллистических ракет, вокруг Парасельских островов в Южно-Китайском море», — цитирует сообщение РИА Новости.
RT на русском16:03
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В Сочи водитель оскорбил сотрудника ДПС и ударил служебную машину

Позднее в пресс-службе УВД Сочи прокомментировали инцидент, водитель автомобиля Mercedes-Benz проигнорировал требование сотрудника ДПС об остановке, после чего попытался скрыться, но был задержан.
Живая Кубань04:54
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В Подмосковье началась осенняя миграция краснокнижных гадюк

Комитет лесного хозяйства Подмосковья предупреждает местных жителей о том, что из-за понижения температуры воздуха в ночное время в регионе началась осенняя миграция гадюк, змеи уже ищут себе места для зимовки, сообщает пресс-служба ведомства.
Live2403:50
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