Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США
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Россиян использовали для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании. Их ввезли по поддельным документам, рассказал президент. Напомним, в ночь на 29 июля 33 граждан России задержали в санатории под Минском.В источнике
Сейчас это очевидно, это акция спецслужб. Людей, о которых Вы сказали, втемную использовали для того, чтобы переместить на территорию Белоруссии…и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности.
С чего всё началось
Российский лидер Владимир Путин назвал задержание группы бойцов российского ЧВК в Белоруссии операцией спецслужб США и Украины, сообщает
«Россия 24».
Подробнее о событии
Путин о задержанных в Минске 33 россиянах: Людей втемную использовали. Это акция украинских спецслужб
Комсомольская правдавчера в 07:16