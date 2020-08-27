Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США
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История с задержанием 33 россиян в Белоруссии оказалась операцией спецслужб Украины и США — людей «втёмную использовали», чтобы переместить их на белорусскую территорию, и представили в качестве «возможной ударной силы для раскачивания ситуации», рассказал российский президент Владимир Путин в интервью «Россия 24».В источнике
Сейчас это очевидно, это акция спецслужб. Людей, о которых Вы сказали, втемную использовали для того, чтобы переместить на территорию Белоруссии…и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности.
С чего всё началось
Российский лидер Владимир Путин назвал задержание группы бойцов российского ЧВК в Белоруссии операцией спецслужб США и Украины, сообщает
«Россия 24».
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