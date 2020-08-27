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Pravda.Ru
Pravda.Ru

Путин назвал задержание россиян в Белоруссии операцией США и Украины

Президент России Владимир Путин прокомментировал скандал с 33-мя задержанными россиянами в Белоруссии. Накануне выборов 9 августа в пансионате под Минском были арестованы сотрудники частных военных компаний. По словам Путина, россиян в Белоруссию "затянули" спецслужбы Украины и США.В источнике
Владимир Путин
Сейчас это очевидно, это акция спецслужб. Людей, о которых Вы сказали, втемную использовали для того, чтобы переместить на территорию Белоруссии…и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности.
С чего всё началось
Российский лидер Владимир Путин назвал задержание группы бойцов российского ЧВК в Белоруссии операцией спецслужб США и Украины, сообщает
 «Россия 24».
Полит.ру07:54
Подробнее о событии
Интерфакс

Путин заявил о причастности США к спецоперации с 33 «чоповцами» в Минске

Интерфакс07:46
РИА Новости

Путин назвал задержание россиян в Белоруссии операцией Украины и США

РИА Новости07:44
ТАСС

Путин назвал задержание россиян в Белоруссии акцией спецслужб Украины и США

ТАСС07:16
RT на русском

Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США

RT на русском07:35
Коммерсантъ

Путин назвал задержание россиян в Белоруссии акцией спецслужб Украины и США

Коммерсантъ07:21
РБК

Путин списал задержание «боевиков ЧВК» на акцию спецслужб Украины и США

РБК07:37
Комсомольская правда

Путин о задержанных в Минске 33 россиянах: Людей втемную использовали. Это акция украинских спецслужб

Комсомольская правда07:16

Найден первый в мире пациент, который мог победить ВИЧ без терапии

Вирусологи считают, что женщину можно назвать первым в истории человеком, чей иммунитет справился с ВИЧ без терапии и трансплантации костного мозга (как было в случае с пациентами, которых врачи смогли полностью избавить от вируса).
Найден первый в мире пациент, который мог победить ВИЧ без терапии
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Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

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Саминвестор07:06
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