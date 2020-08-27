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Pravda.Ru
Pravda.Ru

Путин назвал задержание россиян в Белоруссии операцией США и Украины

Президент России Владимир Путин прокомментировал скандал с 33-мя задержанными россиянами в Белоруссии. Накануне выборов 9 августа в пансионате под Минском были арестованы сотрудники частных военных компаний. По словам Путина, россиян в Белоруссию "затянули" спецслужбы Украины и США.В источнике
Владимир Путин
Сейчас это очевидно, это акция спецслужб. Людей, о которых Вы сказали, втемную использовали для того, чтобы переместить на территорию Белоруссии…и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности.
С чего всё началось
Российский лидер Владимир Путин назвал задержание группы бойцов российского ЧВК в Белоруссии операцией спецслужб США и Украины, сообщает
 «Россия 24».
Полит.рувчера в 07:54
Подробнее о событии
Интерфакс

Путин заявил о причастности США к спецоперации с 33 «чоповцами» в Минске

Интерфаксвчера в 07:46
Комсомольская правда

Путин о задержанных в Минске 33 россиянах: Людей втемную использовали. Это акция украинских спецслужб

Комсомольская правдавчера в 07:16
РБК

Путин списал задержание «боевиков ЧВК» на акцию спецслужб Украины и США

РБКвчера в 07:37
RT на русском

Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США

RT на русскомвчера в 07:35
Коммерсантъ

Путин назвал задержание россиян в Белоруссии акцией спецслужб Украины и США

Коммерсантъвчера в 07:21
РИА Новости

Путин назвал задержание россиян в Белоруссии операцией Украины и США

РИА Новостивчера в 07:44
ТАСС

Путин назвал задержание россиян в Белоруссии акцией спецслужб Украины и США

ТАССвчера в 07:16

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Журналист Хорди Бланко посредством своего «Твиттера» заявил, что для футболистов «Барселоны» не стало неожиданностью решение аргентинского нападающего Лионеля Месси покинуть команду.
Евро-футбол.ру26 августа в 01:29
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ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

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РБКвчера в 17:00
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Украинские радикалы расстреляли автобус с людьми под Харьковом

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BFM.ruвчера в 13:32
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

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REGNUMвчера в 01:37
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НБА подтвердила отмену сегодняшних матчей плей-офф

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Sport24.ru17:28

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Как сообщают официальные представители Луганска, за прошедшие сутки огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Украины не отмечено, однако зафиксировано два нарушения дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, подписанных в ходе заседания Контактной группы.
Новостной фронт26 августа в 04:14
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Как сообщает Ufanotes.ru, согласно словам специалиста-онколога и хирурга Ивана Карасева, наиболее часто онкологическое заболевание возникает именно по причине различных воспалительных процессов в организме.
Уфимские Заметки19:15
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