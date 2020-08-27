Путин назвал задержание россиян в Белоруссии операцией США и Украины
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Президент России Владимир Путин прокомментировал скандал с 33-мя задержанными россиянами в Белоруссии. Накануне выборов 9 августа в пансионате под Минском были арестованы сотрудники частных военных компаний. По словам Путина, россиян в Белоруссию "затянули" спецслужбы Украины и США.В источнике
Сейчас это очевидно, это акция спецслужб. Людей, о которых Вы сказали, втемную использовали для того, чтобы переместить на территорию Белоруссии…и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности.
С чего всё началось
Российский лидер Владимир Путин назвал задержание группы бойцов российского ЧВК в Белоруссии операцией спецслужб США и Украины, сообщает
«Россия 24».
Подробнее о событии
Путин о задержанных в Минске 33 россиянах: Людей втемную использовали. Это акция украинских спецслужб
Комсомольская правдавчера в 07:16