Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Pravda.Ru
Pravda.Ru

Путин назвал задержание россиян в Белоруссии операцией США и Украины

Президент России Владимир Путин прокомментировал скандал с 33-мя задержанными россиянами в Белоруссии. Накануне выборов 9 августа в пансионате под Минском были арестованы сотрудники частных военных компаний. По словам Путина, россиян в Белоруссию "затянули" спецслужбы Украины и США.В источнике
Владимир Путин
Сейчас это очевидно, это акция спецслужб. Людей, о которых Вы сказали, втемную использовали для того, чтобы переместить на территорию Белоруссии…и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности.
С чего всё началось
Российский лидер Владимир Путин назвал задержание группы бойцов российского ЧВК в Белоруссии операцией спецслужб США и Украины, сообщает
 «Россия 24».
Полит.рувчера в 07:54
Подробнее о событии
Интерфакс

Путин заявил о причастности США к спецоперации с 33 «чоповцами» в Минске

Интерфаксвчера в 07:46
РИА Новости

Путин назвал задержание россиян в Белоруссии операцией Украины и США

РИА Новостивчера в 07:44
Комсомольская правда

Путин о задержанных в Минске 33 россиянах: Людей втемную использовали. Это акция украинских спецслужб

Комсомольская правдавчера в 07:16
RT на русском

Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США

RT на русскомвчера в 07:35
Коммерсантъ

Путин назвал задержание россиян в Белоруссии акцией спецслужб Украины и США

Коммерсантъвчера в 07:21
ТАСС

Путин назвал задержание россиян в Белоруссии акцией спецслужб Украины и США

ТАССвчера в 07:16
РБК

Путин списал задержание «боевиков ЧВК» на акцию спецслужб Украины и США

РБКвчера в 07:37

СБ ООН не поддержал запрос США восстановить санкции против Ирана

Как утверждает Небензя, в этих письмах подавляющее большинство стран-членов СБ ООН прямо заявили, что запрос США не может считаться уведомлением согласно параграфу 11 резолюции 2231 и не запускает процедуру восстановления санкций против Ирана, поскольку Штаты прекратили свое участие в СВПД.
RuNews24.ru25 августа в 19:58
116

COVID-вакцину «Вектора» зарегистрируют по ускоренной схеме

Вторая российская вакцина от коронавирусной инфекции, которую разрабатывает государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора, может получить регистрационное удостоверение сразу после завершения второго этапа клинических исследований - по такой же ускоренной схеме, как и первая вакцина "Спутник V" Института Гамалеи.
Интерфаксвчера в 16:18
84

Баллистика над Кваджалейном

После разгона над океаном и отделения от боевой ступени три боеголовки прошли космическую зону полета и вошли в атмосферу над полигоном атолла Кваджалейн.
Naked Scienceвчера в 13:24

Сын Константина Цзю защитил титул чемпиона Австралии и Азии и пояс WBO

Австралийский боксер Тим Цзю, являющийся сыном титулованного россиянина Константина Цзю, защитил титула чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF) и пояс WBO Global в первой средней весовой категории.
Интерфакс-Спорт26 августа в 08:59
9

Нефть дешевеет из-за урагана «Лаура»

"Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:17 мск в четверг составляет $44,64 за баррель, что на $1 (2,19%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии", - говорится в сообщении.
Газета.Ruвчера в 12:00