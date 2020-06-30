Во время обращения к россиянам президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что в случае поддержки гражданами России поправок к Конституции, они закрепят ценности как высшие гарантии.

Энергетика «Газпром» по решению арбитража перечислил средства польской PGNiG «ООО «Газпром экспорт» перечислило польской компании PGNiG денежные средства, причитающиеся к возврату в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша», — приводит Интерфакс сообщение. 80

Армия и оружие Шойгу рассказал Путину о работе над вакциной от коронавируса В конце июля будут завершены испытания новой вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу во время разговора с президентом страны Владимиром Путиным. 137

Происшествия Солдата, напавшего на ФСО, заподозрили в хулиганстве и порче имущества В соответствии со ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) следствие должно было дать правовую оценку материалам, поступившим из ФСО на рядового Ерошенко, в течение трех суток, однако руководство 517-го ВСО СКР продлило проверку на десять дней. 12

Общество Музеи и фитнес-центры возобновят работу в Петербурге с 6 июля "С 6 июля возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов), негосударственные бани и банные комплексы (исключительно в части работы помывочных зон)", - говорится в сообщении. 15

Киберспорт Состоялся полноценный релиз сюжетного режима в игре Fortnite Разработчики игровой компании Epic Games выпустили в релиз новый сюжетный режим в онлайн-игре Fortnite.

Авто Hyundai Motor начала в Петербурге строительство завода двигателей В Петербурге состоялась официальная церемония, посвященная началу строительства южнокорейской Hyundai Motor завода по выпуску двигателей ООО "Хёндэ ВИА Рус", сообщила администрация Северной столицы. 42

Политика Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом. 1K

Интернет Крупнейший сервис хранения кода GitHub был недоступен несколько часов Несколько часов был недоступен сервис GitHub — одна из крупнейших платформ хранения исходников программного кода, следует из данных сервиса мониторинга githubstatus.com, опубликованных 29 июня. 1

Политика Владимир Путин днём 30 июня обратится к гражданам России Москва, 30 июня 2020, 12:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин готовит обращение к гражданам, его выступление состоится во второй половине дня 30 июня. 6,9K

Общество Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи. 2,7K

Армия и оружие Генсек НАТО призвал к диалогу с Россией во избежание «холодной войны» Во время выступления на видеоконференции германского института GIGA генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для союзников по Североатлантическому альянсу во взаимодействии с Россией диалог является лучшим решением и не стоит бояться говорить с Москвой. 2