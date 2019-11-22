Глава государства призвал довести долю современного оружия и техники в армии до 70%. Ранее Путин отмечал, что Россия будет и дальше совершенствовать своё передовое оружие.

с чего всё началось

Путин отметил, что к осуществлению этих задач приступят уже в следующем году. Он также добавил, что в ближайшие годы уровень новейших вооружений в российской армии должен достичь 70%. До этого Путин раскрыл процент современного оружия в армии.

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