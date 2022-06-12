Будьте в Плюсе

Путин не будет проводить встречу с главами иностранных компаний на ПМЭФ

Отдельной традиционной встречи Путина с руководством иностранных компаний и международными инвесторами на форуме не будет.
РБК
Как сообщалось ранее, Владимир Путин примет очное участие в пленарном заседании ПМЭФ 17 июня.
Коммерсантъ
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, пройдет с 15 по 18 июня.
ТАСС
Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности".
ТАСС

Подробнее о событии

Путин не проведет отдельную традиционную встречу с главами иностранных компаний на ПМЭФ
Lenta.ru03:42
Путин на ПМЭФ может провести встречи с предпринимателями и группами инвесторов
ТАСС02:41
Самое цитируемое
У Путина не будет встречи с иностранным бизнесом на ПМЭФ
Московский Комсомолец03:12
Песков не исключил встреч Путина с иностранными бизнесменами на ПМЭФ
Невские Новости03:12
Путин не будет проводить традиционную встречу с главами иностранных компаний на ПМЭФ
Фонтанка.Ру03:30
Песков: на ПМЭФ встречи Путина с руководством иностранных компаний не будет
Коммерсантъ03:03
Песков: Путин не будет проводить встреч с руководством иностранных компаний на ПМЭФ
RT на русском02:56

Интересное

Москалькова заявила, что матери украинских военнопленных просят не возвращать их на родину

"Появляется новая категория обращений, которые раньше для нас были неприсущи, связанные с военной темой", - добавила омбудсмен.
РИА Новости07:19

В честь Дня России в Херсоне прошел концерт с участием группы «Земляне»

В Херсоне прошел концерт с участием рок-группы «Земляне». На сцене также выступил коллектив «СПБ!».
Аргументы и Факты07:00

Флагманский ресторан обновленного McDonald’s «Вкусно и точка» открылся в Москве

В Москве на Пушкинской площади под возглас «поехали!» открылся ресторан «Вкусно и точка», ставший российским преемником «Макдоналдса», передает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru05:24

Минобороны сообщило об уничтожении «Калибрами» западных ПТРК и ПЗРК

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Чортков Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных киевскому режиму из США и европейских стран противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов к системам вооружения», — заявил он.
РБК06:11

Депутат ЕП Сикорский заявил о праве Европы передать Украине ядерное оружие

Западные правительства должны снабдить Киев ядерным вооружением для укрепления оборонных возможностей страны, заявил экс-министр иностранных дел Польши и действующий депутат Европарламента Радослав Сикорский в эфире телеканала "Эспрессо ТВ".
РИА Новости05:38

Глава ДНР Пушилин заявил об отсутствии предпосылок для помилования осужденных наемников

Несмотря на возможности законодательства Донецкой Народной Республики, основания для помилования осужденных иностранных наемников отсутствуют, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
РИА Новости09:29

Начальник управления Генштаба Украины устроил стрельбу в спальном районе Киева

Начальник одного из управлений Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) отстранен от исполнения обязанностей после инцидента со стрельбой во дворе спального района Киева.
ТАСС05:02

Baza: в Брянской области неизвестные пытались подорвать нефтепровод «Дружба»

Ранее советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что к Венгрии идет отдельная нить нефтепровода "Дружба" и с ней "может что-то произойти".
Газета.Ru05:56

Президент Путин в День России вручил Государственные премии в Кремле

Владимир Путин в День России провел церемонию вручения медалей Героя Труда и знаков лауреатов Государственных премий за 2021 год, мероприятие прошло в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
РИА Новости05:05

Отец Валерии Гай Германики, журналист и художник Игорь Дудинский умер на 76-м году жизни

Журналист и художник Игорь Дудинский умер на 76-м году жизни, сообщила его жена Екатерина.
РИА Новости08:16