Политика

ТАССТАССПутин призвал работать, а не искать преемников

Путин призвал работать, а не искать преемников.
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Путин уточнил, при каком условии вновь пойдет в президенты

URA.Ru07:10

Путин не исключил своего выдвижения на выборах президента России 2024 года

REGNUM07:07

Путин не исключил участия в выборах президента в случае принятия поправок

Москва 2406:57

Путин не исключил, что может пойти на новый президентский срок

Комсомольская правда07:00

Путин не исключил участия в выборах президента в случае принятия поправок

РИА Новости06:56

Путин прокомментировал возможность баллотироваться на пост президента в случае принятия поправок к Конституции

ТК Звезда06:56

Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок

ТАСС07:02
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Наука

Предрасположенность к диабету научились выявлять в детстве

Метод раннего выявления признаков предрасположенности к развитию диабета второго типа разработала группа ученых из Бристольского университета Великобритании, сообщается в статье, опубликованной 21 июня в американском медицинском журнале Diabetes Care.
ИА Красная Весна 06:34
Происшествия

В Норильске пресекли массовую драку

РИА Новости 06:37
23
Происшествия

Верзилов из Pussy Riot написал о взломе своей квартиры и исчез

Активист сообщил об этом изданию, после чего исчез. Отмечается, что в 7:16 по московскому времени Верзилов написал: «У меня дверь ломают».
Lenta.ru 05:12
62
Здоровье

Детский сад, в котором выявлено подозрение на COVID-19, закрыт на карантин

8 июня ребенку был проведен тест на COVID-19, но родители, не дождавшись результата, определили его в дежурную группу, предоставив документы о прохождении медосмотра.
Волжский.ру 03:24
4
Происшествия

Неизвестные открыли стрельбу в Миннеаполисе

В результате стрельбы в Миннеаполисе (штат Миннесота) погиб один человек, еще 11 получили ранения, сообщает местная полиция в Twitter.
РБК 06:54
14
Происшествия

Представители Ефремова не станут вновь предлагать компенсацию

Адвокат Эльман Пашаев, защищающий в суде актёра Михаила Ефремова, заявил, что представители артиста решили больше не предлагать денежную компенсацию членам семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра.
RT на русском вчера в 05:58
1,1K
Общество

В США название эскимо посчитали оскорбительным для эскимосов

Американская компания Dreyer's решила сменить название своего фирменного десерта Eskimo Pie, чтобы не унижать эскимосов — группу коренных народов, проживающих на Аляске, в восточных районах Чукотки, в Гренландии и на севере Канады.
РБК 19 июня в 23:53
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Общество

Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока

Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
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Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
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Культура

Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры

РЕН ТВ вчера в 10:53
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Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
2,3K
Политика

Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью

ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru вчера в 06:53
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Происшествия

Убившая сына жительница Астрахани планировала стать губернатором

Жительница Астрахани Галина Морозова, которая была задержана по подозрению в убийстве собственного сына, ранее была членом партии «Справедливая Россия» и собиралась выдвигаться на пост губернатора области.
РБК вчера в 22:13
1,2K
Происшествия

Британская полиция признала нападение в Рединге терактом

"Национальное контртеррористическое управление полиции теперь может подтвердить, что нападение на людей с ножом, произошедшее в Рединге вчера вечером (20 июня) было признано терактом", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:44
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Происшествия

В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа

"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
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Шоу-бизнес

Максим Галкин: «Свадьбу Кети Топурии я вел бесплатно»

После ухода Батырхана Шукенова и Полины Гриффитс, Топурия сделала "А’Студио" молодежной и интересной группой, которая пережила вторую волну популярности в 2010-х.
StarHit.ru 00:00
Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
412
Общество

Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца

С территории России будут видны только неполные фазы затмения. Астрономическое событие первыми увидят жители Центральной Африки в 07:48 мск.
Известия 00:28
495
Общество

Увеличено субсидирование расходов по переводу автомобилей на газ

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении доли субсидирования расходов по переводу автомашин с бензина на газ.
Вести.Ru 06:13
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Политика

Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»

В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия вчера в 13:24
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Футбол

«Краснодар» согласился на перенос матча с «Динамо»

Российская газета вчера в 17:09
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Энергетика

Минэнерго РФ спрогнозировало среднюю цену нефти на 2020 год

Министерство энергетики прогнозирует, что средняя цена нефти Urals на 2020 год составит $35 за баррель, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака.
Газета.Ru вчера в 06:17
21
Политика

Путин рассказал, чем занимается в свободное время

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, чем занимается в свободное время.
RT на русском 05:16
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Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
1,1K
Кино

Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец»

Британский актер Иэн Холм, известный по роли хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец», скончался на 89-м году жизни, сообщает RT со ссылкой на британские СМИ.
Петербургский дневник 19 июня в 08:34
152
Политика

Путин назвал визит украинского руководства в Москву неизбежным

Украинские власти посетят Москву для переговоров с российскими коллегами, считает президент РФ Владимир Путин.
iReactor 07:07
2
Происшествия

В Липецкой области шесть человек погибли в ДТП

Шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области, сообщает МЧС России.
РИА Новости 06:21
57
Здоровье

Мясников назвал продукты, снижающие холестерин

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, способные снизить уровень холестерина в крови.
РИА Новости 04:38
3
Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

РИА Новости 04:15
848
Футбол

«Зенит» в гостях разгромил ЦСКА

ИА DixiNews // Санкт-Петербург вчера в 14:33
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