Политика
ИзвестияПутин ответил на вопрос об ужесточении наказания за врачебные ошибки
Президент России Владимир Путин не исключил ужесточение наказания для медиков, которые допускают ошибки при обследовании пациентов и установлении инвалидности.
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Происшествия
Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми
Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Интерфакс 08:21
Политика
В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
Донецк готов к проведению взаимного обмена заключенными с Киевом по формуле «52 на 85», заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
Взгляд.ру 07:49
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Lenta.ru вчера в 16:50
Общество
Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье
В министерстве обороны РФ опровергли, что распространенная в СМИ видеозапись с издевательствами над солдатом имеет отношение к рядовому Рамилю Шамсутдинову, который 25 октября расстрелял сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае.
Российская газета 06:03
Гаджеты
Xiaomi Mi Note 10 получил режим супермакросъемки
Компания Xiaomi начинает новый день с рекламы еще одного модуля пентакамеры смартфона Xiaomi Mi Note 10, который в Китае будет выпущен под названием Xiaomi Mi СС9 Pro.
iXBT.com 02:54
Политика
Генсек НАТО не дал Зеленскому слова на заседании в Киеве
На открытии заседания комиссии Украина – НАТО, в котором принимают участие президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, произошел курьезный случай.
Взгляд.ру 05:14
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Политика
Лавров оценил решение Дании по газопроводу
Глава МИД РФ Сергей Лавров оценил решение Датского энергетического агентства выдать разрешение на прокладку участка газопровода "Северный поток - 2", передает корреспондент The Moscow Post.
The Moscow Post 07:28
Экономика
Калининградцы смогут самостоятельно формировать собственную пенсию
Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений С середины 2021 года россияне смогут формировать самостоятельно собственную пенсию через «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Калининград 24 06:43
Происшествия
Начальник костромской колонии задержан за взятку в миллион рублей
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД, он подозревается в получении взятки размере более 1,1 миллиона рублей.
Вести.Ru 07:35
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Газета.Ru 01:22
Футбол
Гендиректор «Зенита»: престиж Кубка России можно поднять только собственными руками
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказал мнение о престижности Кубка России по футболу.
RT на русском 07:14
Здоровье
Приморские врачи начнут пересаживать органы
Владивосток-Новости 00:20
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 29 октября в 05:58
Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
Кого кредитовали российские банки последние два года 39,5 млн человек, или больше половины работающих россиян (54%) сейчас имеют кредиты, подсчитал ЦБ, опираясь на данные крупнейших бюро кредитных историй.
РБК 05:42
Армия и оружие
Появилось видео ликвидации аль-Багдади
Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Lenta.ru вчера в 18:15
Финансы
Медведев надеется, что снижение инфляции улучшит условия кредитования
«Будем надеяться, с учётом макроэкономических условий, которые складываются, — прежде всего, снижение инфляции — эти возможности будут расширяться как для юридических лиц, включая малый бизнес, так и для лиц физических», — сказал Дмитрий Медведев, уточнив, что в первую очередь речь идёт об ипотечном и потребительском кредитовании.
Парламентская газета 08:04
Политика
В НАТО потребовали от России «изменить поведение»
В заявлении по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, которое состоялось 31 октября в Киеве, говорится о том, что нормального ведения дел с Россией не может быть до тех пор, пока она существенно не изменит поведение на мировой арене: будет соблюдать международное право и выполнять международные обязательства.
Вести.Ru 07:17
Политика
По ситуации с местами в школах нужны экстренные меры, заявил Путин
Нужно предпринимать экстренные меры по улучшению ситуации с местами в школах, учитывая будущие демографические показатели, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 06:59
Единоборства
Владимир Кличко может вернуться на ринг ради рекорда
Коммерсантъ 05:20
Общество
Симоньян не выдержала интервью Собчак
Чтобы взять интервью у Маргариты Симоньян, Собчак обратилась за помощью к общим знакомым, которые помогли уговорить главного редактора телеканала RT.
Uznayvse.ru 08:15
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова считает себя плохой мамой
Сама Решетова признается, что всё равно чувствует себя плохой мамой, оставляя ребёнка даже на пару часов.
Bimru.ru 04:47
Политика
Зеленский анонсировал начало разведения сил в Петровском
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил в Петровском в Донбассе.
РИА Новости 05:50
Наука
Ученые выяснили, почему не гниет паутина
Подведя итоги экспериментов ученые заявили, что паутина обладает бактериостатическими свойствами, что позволяет не гнить паутине и жертве паука в коконе.
Газета DAILY 05:48
Транспорт
Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября
Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября, сообщила журналистам первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.
РИА Новости 07:36
Кино
Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика Starbucks в «Игре престолов»
Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов" Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе Starbucks, который попал в кадр в четвёртой серии финального сезона саги.
Life.ru 06:16