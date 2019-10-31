Президент России Владимир Путин не исключил ужесточение наказания для медиков, которые допускают ошибки при обследовании пациентов и установлении инвалидности.

Путин ответил на вопрос об ужесточении наказания за врачебные ошибки

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