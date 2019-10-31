Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей

На встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области была поднята проблема ответственности медиков и медицинских организаций за ошибки при назначении инвалидности.
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Путин предложил усилить наказания за ошибки при назначении инвалидности

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