Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
REGNUM
REGNUM

Путин не обсуждал с Лукашенко размещение российских баз в Белоруссии

Москва, 15 сентября 2020, 08:23 — REGNUM Вопрос российских военных баз в Белоруссии не поднимался в ходе прошедших в Сочи переговоров президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.В источнике
Подробнее о событии
Известия

В Кремле рассказали о деталях переговоров Путина и Лукашенко

Известия22:28
РБК

Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии

РБКвчера в 14:39
РИА Новости

Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко

РИА Новостивчера в 13:54
RT на русском

Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

RT на русскомвчера в 13:09
Взгляд.ру

В Кремле раскрыли итоги встречи Путина и Лукашенко

Взгляд.рувчера в 13:07
ТАСС

Песков заявил, что Путин и Лукашенко в основном вели переговоры один на один

ТАССвчера в 14:03
Интерфакс

Путин и Лукашенко проговорили вдвоем почти четыре часа

Интерфаксвчера в 13:14
КП - Беларусь

Песков сообщил новые подробности встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи

КП - Беларусь02:16

NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
2,7K

Россия открыла границу с Южной Осетией

«Россия открывает границу с Южной Осетией, а также снимает для некоторых специалистов ограничения на въезд в страну и выезд из нее, введенные из-за распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
РБК02:07
27

Кремль прокомментировал кредит Белоруссии на $1,5 млрд

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи 14 сентября сообщил, что Москва предоставит Минску государственный кредит в размере 1,5 млрд долларов.
Народные новостивчера в 13:07
27

Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
368

Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live24вчера в 04:41
32

Карпин: Хашимото не сыграл с «Локомотивом» из-за проблем с коленом

Полузащитник "Ростова" Кенто Хашимото не вышел на поле в матче седьмого тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) с московским "Локомотивом" из-за проблем с коленом, заявил главный тренер ростовской команды Валерий Карпин.
РИА Новости17:57

В Самарской области увеличивается количество больных коронавирусом

«По информации регионального Роспотребнадзора, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года число случаев ОРВИ и внебольничных пневмоний на прошедшей неделе увеличилось на 21% и 7,4% соответственно», — сообщает региональное правительство.
РегионСамара.ру23:15
5

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут "Известия" со ссылкой на текст документа.
РИА Новости23:23
699

Шесть человек погибли в столкновении «Лады» с фурой в Удмуртии

В ДТП погибли шесть человек – все, кто находился в превратившейся в груду металла отечественной легковушке: трое взрослы и трое студентов местного сельскохозяйственного техникума (подростки 2002 и 2003 годов рождения).
Вести.Ru01:26
21