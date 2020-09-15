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Москва, 15 сентября 2020, 08:23 — REGNUM Вопрос российских военных баз в Белоруссии не поднимался в ходе прошедших в Сочи переговоров президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.В источнике
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