Путин не обсуждал с Лукашенко размещение российских баз в Белоруссии
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Москва, 15 сентября 2020, 08:23 — REGNUM Вопрос российских военных баз в Белоруссии не поднимался в ходе прошедших в Сочи переговоров президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.В источнике
Нет, эти утверждения абсолютно не имеют никакого отношения к реальности. Эта тема не обсуждалась. Да, совместные учения, я вам сказал, были на повестке дня, они будут проводиться, все запланированные этапы. Но в том ключе, как сказали вы, ‒ нет, на повестке дня такого вопроса нет.
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Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российской военной базы в Белоруссии
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