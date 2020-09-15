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REGNUM
REGNUM

Путин не обсуждал с Лукашенко размещение российских баз в Белоруссии

Москва, 15 сентября 2020, 08:23 — REGNUM Вопрос российских военных баз в Белоруссии не поднимался в ходе прошедших в Сочи переговоров президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Нет, эти утверждения абсолютно не имеют никакого отношения к реальности. Эта тема не обсуждалась. Да, совместные учения, я вам сказал, были на повестке дня, они будут проводиться, все запланированные этапы. Но в том ключе, как сказали вы, ‒ нет, на повестке дня такого вопроса нет.
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Газета.Ru

Песков: Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии

Газета.Ru02:58
РЕН ТВ

Путин и Лукашенко обсуждали проведение российско-белорусских учений

РЕН ТВ22:41
ТАСС

Песков рассказал, что Путин и Лукашенко обсуждали поставки энергоносителей

ТАССвчера в 13:10
Коммерсантъ

Путин и Лукашенко не обсуждали размещение в Белоруссии российской базы

Коммерсантъвчера в 13:45
РИА Новости

Путин и Лукашенко обсудили поставки энергоносителей

РИА Новостивчера в 13:26
Комсомольская правда

Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российской военной базы в Белоруссии

Комсомольская правдавчера в 13:10
РБК

Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии

РБКвчера в 14:39
КП - Беларусь

Песков сообщил новые подробности встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи

КП - Беларусь02:16

Омский врач указал на расхождение данных в деле Навального

По мнению главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева, выводы немецких лабораторий о наличии в организме Алексея Навального следов «Новичка» расходятся с настоящей клинической картиной состояния больного, находившегося в одной из омских больниц.
Вечерний курьервчера в 08:10
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NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию после лечения

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
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В России выявили 5,5 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 5529 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 73 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Взгляд.ру03:51

В Екатеринбурге 96 классов закрыты из-за ОРВИ и коронавируса

В Екатеринбурге по данным на утро 15 сентября на карантин из-за ОРВИ переведены 74 класса в 34 школах, сообщает e1.ru Для того, чтобы закрыться на карантин из-за простуды, школам не нужно предписание Роспотребнадзора.
Вестник02:05
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В ряде регионов уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 50%

"Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах", - отмечает Роспотребнадзор.
Российская газета03:13
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Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live24вчера в 04:41
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