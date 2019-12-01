Политика

Газета.RuГазета.RuПутин не одобрил идею пересмотреть присвоение Кадыровым званий Героя России

Российский президент Владимир Путин заявил, что не согласен с мнением режиссера Александра Сокурова, который попросил переосмыслить статус звания Героя России после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат были удостоены награды.
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Путин не считает нужным пересмотреть звание Героя России из-за Кадыровых

Коммерсантъ14:52

Путин возразил Сокурову по поводу присвоения Кадырову звания Героя России

News.ru12:01

Путин ответил на сомнения Сокурова в праве Кадыровых носить звание Героев России

Взгляд.ру11:00

Путин не согласился с переосмыслением звания Герой России из-за чеченцев

РБК11:50

Путин прокомментировал присвоение Героев России воевавшим с Россией Кадыровым

Московский Комсомолец11:30

Путин оценил идею пересмотреть присвоение Кадыровым званий Героя России

Lenta.ru11:50

Путин отверг идею Сокурова пересмотреть присвоение Кадыровым званий Героев России

Интерфакс10:46
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Выступление сына Яны Рудковской Александра в Румынии закончилось судом

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Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства

Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Газета.Ru вчера в 07:34
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Названы место и дата похорон Лужкова

Газета.Ru 14:37
Политика

Меркель назвала Путина «победителем» на саммите в Париже

Газета.Ru 14:28
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«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» в матче ЛЧ

Матч, проходивший на «Ред Булл Арене» в Зальцбурге, завершился со счётом 2:0 в пользу «Ливерпуля».
RT на русском 14:46
Политика

Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Lenta.ru 10:11
Политика

Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Lenta.ru 10:50
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Президент Бразилии назвал отродьем Грету Тунберг

Бразильский лидер Жаир Болсонару считает, что шведская экоактивистка Грета Тунберг отродье, которое получает излишне много внимания со стороны журналистов, передает Globo.
Газета.Ru 15:28
Футбол

«Зенит» начал решающий матч Лиги чемпионов против «Бенфики»

В Лиссабоне стартовал матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между местной «Бенфикой» и петербургским «Зенитом».
Нева Спорт 15:00
Политика

Премьер Финляндии стала самой молодой главой правительства в мире

Санна Марин, которой в ноябре исполнилось 34 года, возглавит кабинет министров Финляндии и станет самым молодым премьером в мире.
Взгляд.ру вчера в 05:06
Экономика

Госдума отменила банковский роуминг

Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском 11:59
Политика

«Болгарский поток» начнет работу с 1 января

ГЛАС.RU вчера в 03:09
Общество

В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий

Король Швеции Карл XVI Густав вручил во вторник в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике.
ТАСС Наука 11:59
Кино

Первые кадры «Вечных» потрясли зрителей: «Не похоже ни на один из фильмов Marvel»

Popcornnews.ru вчера в 07:00
Политика

Путин поддержал предложение увольнять чиновников за хамство

Президент РФ Владимир Путин во вторник поддержал озвученное за заседание СПЧ предложение увольнять госслужащих за хамство по отношению к россиянам.
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Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
РБК 14:21
Наука

Ученые узнали, как восстановить печень после употребления алкоголя

В ходе экспериментов на мышах исследователи установили, что после восьми недель хронического потребления алкоголя у мышей уменьшилось количество лактобактерий и бифидобактерий, повысился pH кишечника и наблюдался чрезмерный рост патогенных бактерий.
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Шоу-бизнес

Суд отказал Воеводиной в проведении ДНК-теста бывшему королю Малайзии

Московский суд отказался проводить ДНК-тест экс-королю Малайзии Мухаммаду V. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Панорама Ростова-на-Дону 13:06
Гаджеты

Стартовали продажи Mac Pro за полмиллиона рублей

Российская цена на вертикальный Mac Pro стартует от 449 990 рублей.
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Происшествия

В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН

На юго-западе Москвы была убита 20-летняя студентка Российского университета дружбы народов (РУДН), передает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 15:14
Общество

ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским

Телеканал ТНТ начнет показ сериала «Слуга народа», где главным актером является действующий президент Украины Владимир Зеленский, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.
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Футбол

В «Манчестер Сити» задумываются о том, что будет после ухода Гвардиолы

Евро-футбол.ру вчера в 14:13
Политика

Гендиректор «Первого канала» признал ошибочным сюжет об украинском истребителе, якобы сбившем малазийский Boeing

В интервью журналу The New Yorker Константин Эрнст отметил, что это было сделано не специально, но при этом отказался признавать официальный отчет о трагедии, согласно ракета, сбившая рейс MH17 в небе над Донбассом, была выпущена из российской установки «Бук».
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Лавров: Пол Уилан грозит просверлить дрелью головы сотрудников ФСИН

Например, по словам Лаврова, подсудимый угрожает просверлить дрелью головы сотрудникам Федеральной службы исполнения наказания.
Вести.Ru 14:19
Происшествия

В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя»

Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».
РБК 14:33
Политика

Белый дом назвал темы переговоров Трампа и Лаврова

Белый дом сообщил темы, которые президент США Дональд Трамп обсудит на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Московский Комсомолец 12:01
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В Санкт-Петербурге семеро парней избили девушку из-за внешнего вида

Семеро мужчин избили в понедельник 18-летнюю девушку на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.
Известия 12:03
Происшествия

Фигуранты дела о теракте в петербургском метро получили тюремные сроки

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к пожизненному сроку заключения Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.
RT на русском 10:25
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Мессенджер WhatsApp после 31 декабря не будет поддерживаться ранними операционными системами, сообщает издание Daily Mail.
Телеканал Санкт-Петербург 01:29
Спорт

Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира

Женская сборная России одолела сборную Черногории (35:28) и оформила досрочный выход в полуфинал чемпионата мира-2019 в Японии.
Спорт день за днем 04:06
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Александр Сокуров
Кинорежиссёр
Советский, российский кинорежиссёр и сценарист, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист России, заведующий кафедрой режиссуры кино и телевидения Института истории, филологии и СМИ Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова. Член Попечительского совета эндаумента Государственного Эрмитажа. Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
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