Российский президент Владимир Путин заявил, что не согласен с мнением режиссера Александра Сокурова, который попросил переосмыслить статус звания Героя России после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат были удостоены награды.

Политика Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик» Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.

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Политика Президент Бразилии назвал отродьем Грету Тунберг Бразильский лидер Жаир Болсонару считает, что шведская экоактивистка Грета Тунберг отродье, которое получает излишне много внимания со стороны журналистов, передает Globo.

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Общество В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий Король Швеции Карл XVI Густав вручил во вторник в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике.

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Наука Ученые узнали, как восстановить печень после употребления алкоголя В ходе экспериментов на мышах исследователи установили, что после восьми недель хронического потребления алкоголя у мышей уменьшилось количество лактобактерий и бифидобактерий, повысился pH кишечника и наблюдался чрезмерный рост патогенных бактерий.

Общество ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским Телеканал ТНТ начнет показ сериала «Слуга народа», где главным актером является действующий президент Украины Владимир Зеленский, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

Политика Гендиректор «Первого канала» признал ошибочным сюжет об украинском истребителе, якобы сбившем малазийский Boeing В интервью журналу The New Yorker Константин Эрнст отметил, что это было сделано не специально, но при этом отказался признавать официальный отчет о трагедии, согласно ракета, сбившая рейс MH17 в небе над Донбассом, была выпущена из российской установки «Бук».

Происшествия В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя» Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».

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