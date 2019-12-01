Политика
Газета.RuПутин не одобрил идею пересмотреть присвоение Кадыровым званий Героя России
Российский президент Владимир Путин заявил, что не согласен с мнением режиссера Александра Сокурова, который попросил переосмыслить статус звания Героя России после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат были удостоены награды.
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Путин прокомментировал присвоение Героев России воевавшим с Россией Кадыровым
Московский Комсомолец11:30
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Названы место и дата похорон Лужкова
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Бразильский лидер Жаир Болсонару считает, что шведская экоактивистка Грета Тунберг отродье, которое получает излишне много внимания со стороны журналистов, передает Globo.
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«Болгарский поток» начнет работу с 1 января
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Первые кадры «Вечных» потрясли зрителей: «Не похоже ни на один из фильмов Marvel»
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Путин поддержал предложение увольнять чиновников за хамство
Президент РФ Владимир Путин во вторник поддержал озвученное за заседание СПЧ предложение увольнять госслужащих за хамство по отношению к россиянам.
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Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
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В ходе экспериментов на мышах исследователи установили, что после восьми недель хронического потребления алкоголя у мышей уменьшилось количество лактобактерий и бифидобактерий, повысился pH кишечника и наблюдался чрезмерный рост патогенных бактерий.
Шоу-бизнес
Суд отказал Воеводиной в проведении ДНК-теста бывшему королю Малайзии
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Стартовали продажи Mac Pro за полмиллиона рублей
Российская цена на вертикальный Mac Pro стартует от 449 990 рублей.
Происшествия
В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН
На юго-западе Москвы была убита 20-летняя студентка Российского университета дружбы народов (РУДН), передает "Московский комсомолец".
Общество
ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским
Телеканал ТНТ начнет показ сериала «Слуга народа», где главным актером является действующий президент Украины Владимир Зеленский, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.
Футбол
В «Манчестер Сити» задумываются о том, что будет после ухода Гвардиолы
Политика
Гендиректор «Первого канала» признал ошибочным сюжет об украинском истребителе, якобы сбившем малазийский Boeing
В интервью журналу The New Yorker Константин Эрнст отметил, что это было сделано не специально, но при этом отказался признавать официальный отчет о трагедии, согласно ракета, сбившая рейс MH17 в небе над Донбассом, была выпущена из российской установки «Бук».
Политика
Лавров: Пол Уилан грозит просверлить дрелью головы сотрудников ФСИН
Например, по словам Лаврова, подсудимый угрожает просверлить дрелью головы сотрудникам Федеральной службы исполнения наказания.
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В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя»
Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».
Политика
Белый дом назвал темы переговоров Трампа и Лаврова
Белый дом сообщил темы, которые президент США Дональд Трамп обсудит на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Происшествия
В Санкт-Петербурге семеро парней избили девушку из-за внешнего вида
Семеро мужчин избили в понедельник 18-летнюю девушку на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.
Происшествия
Фигуранты дела о теракте в петербургском метро получили тюремные сроки
Суд в Санкт-Петербурге приговорил к пожизненному сроку заключения Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Мессенджер WhatsApp после 31 декабря не будет поддерживаться ранними операционными системами, сообщает издание Daily Mail.
Спорт
Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира
Женская сборная России одолела сборную Черногории (35:28) и оформила досрочный выход в полуфинал чемпионата мира-2019 в Японии.