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Газета.RuПутин не одобрил идею пересмотреть присвоение Кадыровым званий Героя России
Российский президент Владимир Путин заявил, что не согласен с мнением режиссера Александра Сокурова, который попросил переосмыслить статус звания Героя России после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат были удостоены награды.
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Путин прокомментировал присвоение Героев России воевавшим с Россией Кадыровым
Московский Комсомолец11:30
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