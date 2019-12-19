Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова являются его дочерьми. Признать родство предложила журналистка ВВС.
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Путин ответил на вопрос журналиста, спросившего о бизнесе его дочерей

РИА Новости10:25

Путин похвалил работу компаний «Иннопрактика» и «Номеко»

ТАСС09:22

Путин прокомментировал бизнес своих предполагаемых дочерей

Ведомости09:04

Путина спросили о детях и их публичности

РБК09:04

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ09:06

«Поковыряйтесь поподробнее и поймете». Путин ушел от ответа на вопрос о своих дочерях

Фонтанка.Ру08:44

Владимир Путин уклонился от ответа на вопрос о своих дочерях

Znak.com08:31
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Происшествия

Один сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке

Один сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) погиб в результате стрельбы на улице Большая Лубянка в Москве.
Вести.Ru 12:24
Происшествия

В Москве тетя с сожителем насиловали племянницу

Московский Комсомолец 02:28
Политика

Путин заявил, что Донбасс «порожняк не гонит»

Президент России Владимир Путин заявил, что в Донецкой и Луганской независимых республиках живут гордые люди, и там «порожняк не гонят».
Комсомольская правда 05:45
Футбол

Слуцкий официально возглавил «Рубин»

Вести.Ru 10:31
Биатлон

Логинов высказался о провальном мужском спринте

Российский биатлонист Александр Логинов высказался о выступлении в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира.
Газета.Ru 10:33
Игры

Появилась информация о минимальных требованиях Resident Evil 3 Remake

Издание отмечает: несмотря на то, что компания Capcom пока не назвала минимальные системные требования игры, уже известно, что её можно будет запустить на тех ПК, на котрых можно нормально играть в Resident Evil 2 Remake.
REGNUM вчера в 11:44
Происшествия

Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде

При столкновении погиб капитан скоростного катера, 12 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Великобритании, Ирана и Египта пострадали.
Российская газета 11:19
Политика

Путин ответил на вопрос о подготовке новой пенсионной реформы

Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции ответил на вопрос о возможности подготовки новой пенсионной реформы в России.
Газета.Ru 07:51
Общество

СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Ранее в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков сообщил, что жилые дома в Краснодарском крае, которые были построены для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, «превратились в настоящие трущобы».
РБК 11:45
Политика

Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях

Lenta.ru 05:22
Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group создали 100-миллиардное СП

Доля СП в Delivery Club составит до 98,1%. Цифровая платформа для ресторанного рынка SberFood (ранее — FoodPlex), включающая ERP для ресторанного бизнеса r-keeper, будет консолидирована на 100%, при этом миноритарные партнеры партнеры Сбербанка по SberFood (Rambler Group и GHP Group) получат доли в Delivery Club.
CNews 04:11
Политика

Путин высказался о строительстве второй линии метро в Екатеринбурге

Екатеринбургская журналистка Екатерина Цыганкова задала вопрос президенту Российской Федерации Владимиру Путину о строительстве второй линии метро в городе.
РЕН ТВ 08:02
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку

Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку, для которой снялись вместе со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
ОК! 06:58
Хоккей

СКА — ЦСКА 0:0 (1-й период)

РИА Новости 11:19
Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве ювелира

ТАСС 08:55
Политика

Владимир Путин прокомментировал ситуацию с изменениями климата в мире

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию с изменением погоды и климата на земле.
РИА Дагестан 06:34
Общество

Владимир Путин высказался о строительстве моста в Самарской области

Напомним, право на строительство трассы и мостового перехода Самарская область отстояла в жесткой конкурентной борьбе с другими регионами.
СОВА 08:13
Общество

Пятилетняя девочка вошла в тройку самых высокооплачиваемых блогеров

Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская вошла в топ-3 самых оплачиваемых блогеров YouTube по версии журнала Forbes, сообщает РБК.
Общественное телевидение России вчера в 13:05
Кино

Критики назвали «Кошек» самым бессмысленным фильмом 2019 года

Кинокритики назвали экранизацию бродвейского мюзикла "Кошки" самым бессмысленным фильмом уходящего года.
Piter.tv 09:29
Авто

Volkswagen рассказала о новинках для России в 2020 году

Как сообщают представители Volkswagen, в следующем году в Россию будет привезено три новинки марки: обновлённый Passat, новая Jetta и лифтбек Arteon.
32CARS.ru 02:21
Кино

«Звездные войны» возглавят американский бокс-офис

Газета.Ru 08:05
Футбол

Французский футболист получает российский паспорт ради Евро-2020

РИА Новости 04:23
Политика

Путин выступил против выноса тела Ленина из Мавзолея

Президент РФ Владимир Путин считает, что тело Ленина выносить из Мавзолея не стоит.
РИА Новости 05:10
Общество

Горбачев сообщил о своей госпитализации

Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. В 2019 году он отметил 88-летие.
Коммерсантъ 08:49
Происшествия

Число убийств детей родителями в России выросло на 50% за четыре года

"Если статистику посмотреть, число совершенных преступлений в отношении детей родителями увеличивается за последние четыре года на 92%.
РИА Новости 10:02
Политика

Европарламент призвал Россию отменить закон об «иноагентах»

Европарламент призвал в своей новой резолюции власти РФ отменить закон об «иностранных агентах».
Росбалт 09:58
Общество

Мособлсуд утвердил приговор осужденной в РФ израильтянке Иссахар

Московский областной суд оставил в силе приговор Химкинского суда израильтянке Нааме Иссахар, осужденной в России за контрабанду наркотиков.
Известия 11:03
Политика

Группе «Воровайки» запретили въезд на Украину

Участницам российской шансон-группы «Воровайки» запретили въезд на Украину.
RT на русском 10:52
Финансы

Эксперт прокомментировал прогноз ФРС по обвалу доллара к Новому году

Руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз Федеральной резервной системы США по обвалу доллара к Новому году.
RT на русском 11:34
Хоккей

«Авангард» подписал Брэндона Макмиллана

Канадский хоккеист Брэндон Макмиллан подписал контракт с омским «Авангардом», сообщает официальный сайт клуба.
Нева Спорт 09:54
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