Политика
КоммерсантъПутин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова являются его дочерьми. Признать родство предложила журналистка ВВС.
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Происшествия
Один сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке
Один сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) погиб в результате стрельбы на улице Большая Лубянка в Москве.
Происшествия
В Москве тетя с сожителем насиловали племянницу
Политика
Путин заявил, что Донбасс «порожняк не гонит»
Президент России Владимир Путин заявил, что в Донецкой и Луганской независимых республиках живут гордые люди, и там «порожняк не гонят».
Футбол
Слуцкий официально возглавил «Рубин»
Биатлон
Логинов высказался о провальном мужском спринте
Российский биатлонист Александр Логинов высказался о выступлении в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира.
Игры
Появилась информация о минимальных требованиях Resident Evil 3 Remake
Издание отмечает: несмотря на то, что компания Capcom пока не назвала минимальные системные требования игры, уже известно, что её можно будет запустить на тех ПК, на котрых можно нормально играть в Resident Evil 2 Remake.
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде
При столкновении погиб капитан скоростного катера, 12 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Великобритании, Ирана и Египта пострадали.
Политика
Путин ответил на вопрос о подготовке новой пенсионной реформы
Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции ответил на вопрос о возможности подготовки новой пенсионной реформы в России.
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Ранее в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков сообщил, что жилые дома в Краснодарском крае, которые были построены для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, «превратились в настоящие трущобы».
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group создали 100-миллиардное СП
Доля СП в Delivery Club составит до 98,1%. Цифровая платформа для ресторанного рынка SberFood (ранее — FoodPlex), включающая ERP для ресторанного бизнеса r-keeper, будет консолидирована на 100%, при этом миноритарные партнеры партнеры Сбербанка по SberFood (Rambler Group и GHP Group) получат доли в Delivery Club.
Политика
Путин высказался о строительстве второй линии метро в Екатеринбурге
Екатеринбургская журналистка Екатерина Цыганкова задала вопрос президенту Российской Федерации Владимиру Путину о строительстве второй линии метро в городе.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку
Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку, для которой снялись вместе со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Хоккей
СКА — ЦСКА 0:0 (1-й период)
Политика
Владимир Путин прокомментировал ситуацию с изменениями климата в мире
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию с изменением погоды и климата на земле.
Общество
Владимир Путин высказался о строительстве моста в Самарской области
Напомним, право на строительство трассы и мостового перехода Самарская область отстояла в жесткой конкурентной борьбе с другими регионами.
Общество
Пятилетняя девочка вошла в тройку самых высокооплачиваемых блогеров
Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская вошла в топ-3 самых оплачиваемых блогеров YouTube по версии журнала Forbes, сообщает РБК.
Кино
Критики назвали «Кошек» самым бессмысленным фильмом 2019 года
Кинокритики назвали экранизацию бродвейского мюзикла "Кошки" самым бессмысленным фильмом уходящего года.
Авто
Volkswagen рассказала о новинках для России в 2020 году
Как сообщают представители Volkswagen, в следующем году в Россию будет привезено три новинки марки: обновлённый Passat, новая Jetta и лифтбек Arteon.
Кино
«Звездные войны» возглавят американский бокс-офис
Политика
Путин выступил против выноса тела Ленина из Мавзолея
Президент РФ Владимир Путин считает, что тело Ленина выносить из Мавзолея не стоит.
Общество
Горбачев сообщил о своей госпитализации
Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. В 2019 году он отметил 88-летие.
Происшествия
Число убийств детей родителями в России выросло на 50% за четыре года
"Если статистику посмотреть, число совершенных преступлений в отношении детей родителями увеличивается за последние четыре года на 92%.
Политика
Европарламент призвал Россию отменить закон об «иноагентах»
Европарламент призвал в своей новой резолюции власти РФ отменить закон об «иностранных агентах».
Общество
Мособлсуд утвердил приговор осужденной в РФ израильтянке Иссахар
Московский областной суд оставил в силе приговор Химкинского суда израильтянке Нааме Иссахар, осужденной в России за контрабанду наркотиков.
Политика
Группе «Воровайки» запретили въезд на Украину
Участницам российской шансон-группы «Воровайки» запретили въезд на Украину.
Финансы
Эксперт прокомментировал прогноз ФРС по обвалу доллара к Новому году
Руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз Федеральной резервной системы США по обвалу доллара к Новому году.
Хоккей
«Авангард» подписал Брэндона Макмиллана
Канадский хоккеист Брэндон Макмиллан подписал контракт с омским «Авангардом», сообщает официальный сайт клуба.