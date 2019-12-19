Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова являются его дочерьми. Признать родство предложила журналистка ВВС.

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

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