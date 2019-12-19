Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова являются его дочерьми. Признать родство предложила журналистка ВВС.
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Путин прокомментировал бизнес своих предполагаемых дочерей

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Путин похвалил работу компаний «Иннопрактика» и «Номеко»

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Большая пресс-конференция Путина. Онлайн-трансляция

KM.ru04:07
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Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
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Президент России Владимир Путин призвал не допускать опрометчивых действий, связанных с внесением поправок в российскую Конституцию, и не спешить с этим вопросом.
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Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
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