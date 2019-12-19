Политика
КоммерсантъПутин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова являются его дочерьми. Признать родство предложила журналистка ВВС.
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Политика
Елизавета II: Великобритания выходит из ЕС
Гаджеты
Появились рендеры нового iPhone SE 2 в металлическом корпусе
Судя по опубликованным фотографиям, новинка получила металлический корпус, почти такой же, как на моделях iPhone 4 и iPhone 5. В верхней части устройства есть небольшой вырез, тогда как сзади разместили двойную камеру.
Футбол
Сборная России в рейтинге ФИФА опустилась на 38-е место
Сборная России сохранила 38-е место в обновленном 19 декабря рейтинге ФИФА.
Политика
Рейтинг Зеленского резко вырос после встречи с Путиным
Уровень одобрения действий украинского президента Владимира Зеленского вырос после нормандского саммита и встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование социологической группой "Рейтинг".
Спорт
Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию
Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
Политика
Путин пошутил об украинских танках на Кубани
В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
Политика
Путин ответил почти на 80 вопросов во время большой пресс-конференции
Президенту России Владимиру Путину во время большой пресс-конференции задали 77 вопросов.
Политика
Путин призвал не спешить с внесением поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин призвал не допускать опрометчивых действий, связанных с внесением поправок в российскую Конституцию, и не спешить с этим вопросом.
Происшествия
Преподавателя академии ФСИН в Пскове подозревают в убийстве знакомой
Преподаватель филиала академии Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в Пскове задержан по подозрению в убийстве знакомой.
Происшествия
Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов договорились о проведении боя
Боец ММА Магомед Исмаилов договорился о проведении боя против Александра Емельяненко.
Общество
Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян
Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
Здоровье
3,3 млн жителей Подмосковья прошли вакцинацию от гриппа
С начала прививочной кампании в Подмосковье 3,3 млн. жителей прошли вакцинацию от гриппа.
Наука
Шимпанзе создают рок-музыку, кидая камни в деревья
Точную причину ученые пока не знают, но предполагают, что шимпанзе кидают камни только в те деревья, которые при ударе издают более насыщенный и долгий звук.
Политика
Путин пообещал проработать вопрос строительства метро в Екатеринбурге
Путин отметил, что не сомневается: такой вид транспорта как метро будет востребован в столице Среднего Урала.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак публично поругалась с Александром Цыпкиным
Ксения не указала никаких имён, однако Александр Цыпкин решил, что светская львица бросила камень в огород его супруги Оксаны Лаврентьевой, которая накануне разместила в личном блоге откровенное фото.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Происшествия
Одного из «беркутовцев» Майдана освободили из-под ареста
Бывший боец спецроты «Беркут» Александр Маринченко, которого обвиняли в майданных убийствах, освобожден из-под ареста.
Футбол
Половина игроков «Арсенала» хочет покинуть клуб
По информации английских СМИ, половина игроков «Арсенала» недовольна ситуацией в команде и хочет покинуть клуб.
Политика
СМИ узнали о попытке Госдепа помешать «санкциям из ада» против России
Администрация американского лидера Дональда Трампа пытается помешать введению новых санкций против России.
Общество
Угрожавшему расстрелять Грету Тунберг вынесли приговор в Швеции
40-летнего жителя Швеции, который писал Грете Тунберг письма с угрозами, приговорили к условному сроку и 200 часам общественных работ.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Происшествия
В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту
Катер с российскими туристами на борту врезался в среду в яхту в провинции Пхангнга на юге Таиланда.
Политика
Путин пообещал продолжение индексации пенсий
Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.