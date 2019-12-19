Политика
ТВ ЦентрПутин оценил перспективы создания Союзного государства с Белоруссией
Президент России Владимир Путин считает правильным решение о создании Союзного государства с Белоруссией. У России есть желание образовать наднациональные органы с Белоруссией, так как русские и белорусы – практически один народ.
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Политика
Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным
Президент России Владимир Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и накануне Нового года.
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
Игры
Появилась информация о минимальных требованиях Resident Evil 3 Remake
Издание отмечает: несмотря на то, что компания Capcom пока не назвала минимальные системные требования игры, уже известно, что её можно будет запустить на тех ПК, на котрых можно нормально играть в Resident Evil 2 Remake.
Происшествия
В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве ювелира
"Следователем задержаны два москвича 1966 и 1980 годов рождения, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого без головы и кистей рук было обнаружено 13 декабря на берегу реки Руза вблизи деревни Шорново Рузского городского округа", - сообщила Врадий.
Происшествия
Источник сообщил о стрельбе в центре Москвы
Политика
Путин назвал автора украинской идентичности
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, кто стал автором украинской идентичности.
Политика
Путин заявил об отсутствии иностранных войск в Донбассе
В Донбассе нет иностранных войск, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова являются его дочерьми.
Политика
Путин призвал не спешить с внесением поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин призвал не допускать опрометчивых действий, связанных с внесением поправок в российскую Конституцию, и не спешить с этим вопросом.
Политика
Европарламент призвал Россию отменить закон об «иноагентах»
Европарламент призвал в своей новой резолюции власти РФ отменить закон об «иностранных агентах».
Политика
В Чечне оценили заявление Путина о Кадырове и звании Героя России
В Чечне положительно оценили слова российского президента Владимира Путина, который заявил, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ежедневно подвергается смертельной опасности.
Политика
Владимир Путин опоздал на собственную пресс-конференцию
Владимир Путин ответил, что журналист его уел: «Действительно, цифра была немного другая изначально».
Политика
Эрдоган: Турция намерена активизировать сотрудничество с ПНС в Ливии
Напомним, что 28 ноября в Стамбуле между Турцией и правительством в Триполи был подписан меморандум о взаимопонимании, первый пункт которого предусматривает налаживание военного сотрудничества, а второй касается разграничения морских зон между странами, что, в частности, предусматривает возможность разведки и добычи Турцией полезных ископаемых в исключительной экономической зоне Ливии.
Армия и оружие
Названо условие вступления России в ядерную войну с НАТО
Эксперт пояснил, что согласно военной доктрине, Российская Федерация имеет право на превентивный ядерный удар из-за того, что не в состоянии обычными средствами сдержать силы Североатлантического альянса.
Происшествия
В России число убийств детей родителями увеличилось на 50%
За четыре года количество убийств детей родителями в России увеличилось на 50%.
Армия и оружие
Российский Су-57 разбомбил боевиков в Сирии
Какие именно задачи выполнял на территории Сирии истребитель Су-57, Герасимов не уточнил, однако, специалисты отмечают, что фактически, российский боевой самолёт мог отрабатывать нанесение ударов по наземным целям, в то время, как третий этап тестирования подразумевает, очевидно, работу с воздушными целями.
Общество
Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар
Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Происшествия
Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае
В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.
Политика
Путин пообещал продолжение индексации пенсий
Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.
Футбол
Леонид Слуцкий возглавил «Рубин»
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала, как нарядила елку с дочерью и мужем
Папой ребенка стал муж телеведущей — хоккеист Игорь Макаров. Оба родителя души на чают в Маше и обожают проводить с ней время.
Авто
Автомобили Opel возвращаются на российский рынок
Политика
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа
Палата представителей США проголосовала за импичмент президента страны Дональда Трампа.
Космос
На Марсе обнаружены жуки
«На Марсе была и все еще существует жизнь», - заявляет ученый, разглядевший наряду с окаменелостями и живые организмы, схожие с продвинутыми земными группами насекомых.
Политика
Путин пообещал зеркальный ответ на санкции США
«Санкции США будут сказываться на уровне межгосударственных отношений с Россией», — заметил Путин, добавив, что работа по-прежнему продолжается.
Политика
Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея
Президент России Владимир Путин считает, что не нужно выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади.