Политика

ТВ ЦентрТВ ЦентрПутин оценил перспективы создания Союзного государства с Белоруссией

Президент России Владимир Путин считает правильным решение о создании Союзного государства с Белоруссией. У России есть желание образовать наднациональные органы с Белоруссией, так как русские и белорусы – практически один народ.
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Большая пресс-конференция Владимира Путина. Главные заявления

ТАСС08:26

Путин не ответил на вопрос о возможности возглавить союз с Белоруссией

РБК06:43

Приморские общественники совершили визит в Республику Беларусь

Приморская газета17 декабря в 02:21

Путин оценил деятельность Союзного государства

РИА Новости06:30

Путин заявил о принятии с Лукашенко решения об углублении интеграции

Известия06:24

Путин жёстко высказался за интеграцию России с Белоруссией

ИА REX06:30

Путин назвал правильным решение о создании Союзного государства

Российская газета06:40
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Политика

Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным

Президент России Владимир Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и накануне Нового года.
ТАСС 07:28
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
РБК вчера в 16:00
Игры

Появилась информация о минимальных требованиях Resident Evil 3 Remake

Издание отмечает: несмотря на то, что компания Capcom пока не назвала минимальные системные требования игры, уже известно, что её можно будет запустить на тех ПК, на котрых можно нормально играть в Resident Evil 2 Remake.
REGNUM вчера в 11:44
Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве ювелира

"Следователем задержаны два москвича 1966 и 1980 годов рождения, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого без головы и кистей рук было обнаружено 13 декабря на берегу реки Руза вблизи деревни Шорново Рузского городского округа", - сообщила Врадий.
ТАСС 08:55
Происшествия

Источник сообщил о стрельбе в центре Москвы

RT на русском 10:47
Политика

Путин назвал автора украинской идентичности

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, кто стал автором украинской идентичности.
Lenta.ru 10:35
Политика

Путин заявил об отсутствии иностранных войск в Донбассе

В Донбассе нет иностранных войск, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
RT на русском 05:03
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова являются его дочерьми.
Коммерсантъ 09:06
Политика

Путин призвал не спешить с внесением поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин призвал не допускать опрометчивых действий, связанных с внесением поправок в российскую Конституцию, и не спешить с этим вопросом.
RT на русском 09:30
Политика

Европарламент призвал Россию отменить закон об «иноагентах»

Европарламент призвал в своей новой резолюции власти РФ отменить закон об «иностранных агентах».
Росбалт 09:58
Политика

В Чечне оценили заявление Путина о Кадырове и звании Героя России

В Чечне положительно оценили слова российского президента Владимира Путина, который заявил, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ежедневно подвергается смертельной опасности.
Газета.Ru 06:42
Политика

Журналист из Болгарии попытался подарить Путину икону

Взгляд.ру 06:41
Политика

Владимир Путин опоздал на собственную пресс-конференцию

Владимир Путин ответил, что журналист его уел: «Действительно, цифра была немного другая изначально».
Pro Город Самара 04:15
Политика

Эрдоган: Турция намерена активизировать сотрудничество с ПНС в Ливии

Напомним, что 28 ноября в Стамбуле между Турцией и правительством в Триполи был подписан меморандум о взаимопонимании, первый пункт которого предусматривает налаживание военного сотрудничества, а второй касается разграничения морских зон между странами, что, в частности, предусматривает возможность разведки и добычи Турцией полезных ископаемых в исключительной экономической зоне Ливии.
Московский Комсомолец Турция 02:43
Армия и оружие

Названо условие вступления России в ядерную войну с НАТО

Эксперт пояснил, что согласно военной доктрине, Российская Федерация имеет право на превентивный ядерный удар из-за того, что не в состоянии обычными средствами сдержать силы Североатлантического альянса.
ГЛАС.RU вчера в 06:41
Происшествия

Начальника управления по СМИ Ростова-на-Дону задержали

ТАСС 06:46
Происшествия

В России число убийств детей родителями увеличилось на 50%

За четыре года количество убийств детей родителями в России увеличилось на 50%.
Известия 10:35
Армия и оружие

Российский Су-57 разбомбил боевиков в Сирии

Какие именно задачи выполнял на территории Сирии истребитель Су-57, Герасимов не уточнил, однако, специалисты отмечают, что фактически, российский боевой самолёт мог отрабатывать нанесение ударов по наземным целям, в то время, как третий этап тестирования подразумевает, очевидно, работу с воздушными целями.
Avia.pro вчера в 07:17
Происшествия

В Волгограде родители били и морили голодом шестилетнего сына

РИА Новости 07:11
Общество

Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар

Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
ТАСС 10:28
Происшествия

Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае

В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.
RT на русском 09:17
Экономика

Продажу квартиры Киркорова из-за долгов опровергли

Lenta.ru 03:24
Политика

Путин пообещал продолжение индексации пенсий

Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.
RT на русском 08:25
Футбол

Леонид Слуцкий возглавил «Рубин»

Коммерсантъ 09:37
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала, как нарядила елку с дочерью и мужем

Папой ребенка стал муж телеведущей — хоккеист Игорь Макаров. Оба родителя души на чают в Маше и обожают проводить с ней время.
Летидор вчера в 01:24
Авто

Автомобили Opel возвращаются на российский рынок

Ugpressa.ru вчера в 04:04
Политика

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей США проголосовала за импичмент президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 20:47
Космос

На Марсе обнаружены жуки

«На Марсе была и все еще существует жизнь», - заявляет ученый, разглядевший наряду с окаменелостями и живые организмы, схожие с продвинутыми земными группами насекомых.
Мир новостей 03:37
Политика

Путин пообещал зеркальный ответ на санкции США

«Санкции США будут сказываться на уровне межгосударственных отношений с Россией», — заметил Путин, добавив, что работа по-прежнему продолжается.
Телеканал 360° 05:49
Политика

Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея

Президент России Владимир Путин считает, что не нужно выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади.
РБК 05:17
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