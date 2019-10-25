Утром 26 октября, как сообщил ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, в Москве ждут осужденную в США россиянку Марию Бутину. На вопрос, планирует ли встречаться с ней Владимир Путин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил отрицательно.

Путин не планирует встречаться с Бутиной

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