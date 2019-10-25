Политика

Вести.RuВести.RuПутин не планирует встречаться с Бутиной

Утром 26 октября, как сообщил ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, в Москве ждут осужденную в США россиянку Марию Бутину. На вопрос, планирует ли встречаться с ней Владимир Путин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил отрицательно.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Кремль сообщил об отсутствии планов встречи Путина с Бутиной

РБК08:49

Путин не планирует встречаться с Бутиной

Газета.Ru07:24

В Кремле заявили, что Путин не планирует встречу с осужденной в США Бутиной

Интерфакс07:37

Путин не планирует встречаться с Бутиной

Московский Комсомолец07:35

Путин не планирует встречаться с Бутиной после её возвращения

RT на русском07:28

Путин не планирует встречу с Бутиной

ТАСС07:57

Встречи с Бутиной в планах Путина нет, заявил Песков

РИА Новости07:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 18:28, Ашберн
Общество

Бутина села в самолет из Майами в Москву

Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолет «Аэрофлота», который доставит ее в Москву. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».
Известия 18:01
Происшествия

Солдат расстрелял сослуживцев в военной части в Забайкалье

ТВ Центр 08:11
Происшествия

В Калининграде уволили полицейских после гибели задержанного от ожогов

В Калининграде уволили двух сотрудников отдела полиции, в котором получил ожоги 36-летний мужчина.
РБК 12:44
Общество

В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле

Неизвестный в пятницу в одном из московских отелей бросил бутылку в бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора во время его выхода к СМИ, сообщает РИА Новости.
Российская газета 12:11
Футбол

Вратарь «Краснодара» Сафонов вошел в команду недели Лиги Европы

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» на выезде обыграл турецкий «Трабзонспор» 2:0. Голами в составе российской команды отметились нападающий Маркус Берги и полузащитник Тони де Вильена.
РБК 06:18
Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС 23 октября в 22:03
Происшествия

В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо

РИА Новости 11:11
Футбол

«Лестер» разгромил «Саутгемптон», забив девять безответных голов

В матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер» одержал разгромную победу над «Саутгемптоном».
RT на русском 16:52
Общество

«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока»

Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Интерфакс 09:33
Авто

Когда менять приводной ремень на автомобиле?

Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru 05:27
Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд

Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу.
Ведомости вчера в 07:17
Общество

Поэтесса Карина Филиппова-Диодорова умерла в Москве

Вечерняя Москва 17:31
Происшествия

Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей

РИА Новости 12:50
Хоккей

Овечкин установил новый рекорд в НХЛ

РИА Новости 05:29
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»

«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Игромания.ру 15:19
Общество

Первый российский боевой ледокол спустили на воду

Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru 07:48
Общество

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Общество

Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Новые поезда встанут на рельсы уже в ноябре.
Российская газета 13:30
Фигурное катание

Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады

Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.
Спорт-Экспресс 16:56
Общество

Эксперты показали последствия после 20 лет сидячей работы

Британские ученые решили наглядно показать, чем опасна сидячая работа.
Известия вчера в 12:16
Общество

Российские автомобилисты стали тратить больше денег на оплату штрафов

Больше всего на штрафы тратят автомобилисты из Москвы (в среднем 582 рублей в год).
Общая газета.RU 04:36
Футбол

ЦСКА уступил «Ференцварошу» в матче Лиги Европы

Metaratings вчера в 14:46
Культура

Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны

На российские телеэкраны вернется викторина «Слабое звено». Передача будет выходить на телеканале «Мир».
7 новостей 15:05
Футбол

Мирча Луческу: «В „Зените“ не дают шанса молодым игрокам»

В «Зените» не дают шанса молодым игрокам. По статистике, самые возрастные игроки выступают в чемпионатах Кипра, Турции и России.
Спорт-Экспресс 17:21
Шоу-бизнес

Певица Адель после развода с мужем похудела до размера XS

Новую Адель, похудевшую до 42-ого размера, звезды увидели на вечеринке по случаю дня рождения рэпера Drake в Goya studios.
Вечерний курьер 15:17
Шоу-бизнес

Вера Брежнева отреагировала на сексуальное фото дочери

Не прошла мимо этой фотографии и знаменитая мама Сони. Брежнева оставила лаконичный комментарии, выразив дочери свои восхищение и любовь.
Bimru.ru 07:57
Экономика

Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.
РБК 15:54
Экономика

Дефицит бюджета США при Трампе достиг почти $1 трлн

Дефицит бюджета США в последнем финансовом году увеличился почти до $1 трлн, сообщает Bloomberg со ссылкой на минфин страны.
Газета.Ru 17:09
Авто

Новая Hyundai Sonata российской сборки получила ОТТС

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую Hyundai Sonata российской сборки.
Автоновости дня 01:35
Общество

В ходе беспорядков в Багдаде пострадали более 200 человек

Один участник протестов погиб и более 200 человек пострадали в ходе подавления беспорядков в Багдаде, 25 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 10:57
Как работают Яндекс.Новости?
Задержание Марии Бутиной в СШАБольше новостей по теме
Главное