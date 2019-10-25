Политика

ТАССТАССПутин не планирует встречу с Бутиной

Президент России Владимир Путин не планирует встречу с россиянкой Марией Бутиной, когда та вернется в Москву. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Кремль сообщил об отсутствии планов встречи Путина с Бутиной

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Путин не планирует встречу с Бутиной

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Путин не планирует встречаться с Бутиной

Газета.Ru07:24

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Марию Бутину освободили из американской тюрьмы

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